«Hvorfor vil noen bruke påsken her?»

FOLKSOMT: I år er det solgt et par tusen sitteplasser til The Gathering i Vikingskipet på Hamar. Fra onsdag til søndag er det full aktivitet med konserter og arrangement i hallen. Foto: Harald Jacobsen / TV 2

Året er 1998, og undertegnede er 13 år gammel. I månedsvis hadde forventningene bruset i kroppen.

Nå var dagen kommet.

Den stasjonære pc-en ble koblet opp på en bordrekke i gymsalen. En internettkabel fylte pc-en med så rask netthastighet at man nesten kunne føle vind i håret.

Det var klart for datatreffet «Tronica» på Høgskolen i Ålesund.

Søvnmangel og tekno

De neste 48 timene bestod av spilling, teknomusikk, energidrikker og et underskudd på søvn som var så stort at man hallusinerte, hørte stemmer, og mistet evnen til å orientere seg i rommet.

Gode minner fra fødevuggen til dagens internett-alder.

Samtidig var dette en kultur jeg trodde kom til å dø ut med dagens lynkjappe fibernett og enkle kommunikasjonsmuligheter.

Der tok jeg feil.

STIL: Markedet for modifiserte pc-kabinett har eksplodert de siste årene. Nå kommer pc-ene med vifter og dioder i alle regnbuens farger. Foto: Harald Jacobsen / TV 2

Datatreff som «The Gathering» (TG) lever fortsatt i beste velgående, og pc-ene er større og mer «stylet» enn noen gang.

Hvorfor er det slik?

– For en del ungdommer er dette en av de viktigste møteplassene de har. Det er «gaming» som binder dem sammen, og ved å være på datatreff kobler de også sammen mange andre nærliggende interesser, sier universitetslektor Kristian A. Bjørkelo.

Todelt grunn

Han har blant annet forsket på spillkultur ved Universitetet i Bergen, og filosoferer gjerne rundt konseptet datatreff og dets plass i det moderne 2023.

– Selv om man i dag har alle muligheter til å kommunisere over nettet, er det stadig flere som søker den fysiske kontakten. Det er derfor man ser at brettspillene har fått sin renessanse. De er populære som aldri før, sier han.

LEKTOR: Kristian A. Bjørkelo har forsket på spillkultur ved Universitetet i Bergen. Foto: Anne Lene Nymoen

I «gamledager» var slike datatreff eneste mulighet til å spille og snakke sammen med venner, uten å sprenge tellerskritt-regningen til mor og far.

(Ja, før ble telefon- og internett-regningen dyrere for hvert påkoblede minutt).

Nå er alle konstant på nett for en rimelig fastpris, men Bjørkelo ser ikke at det er noe stort hinder for dagens datatreff-kultur.

– Dette er todelt. For det første vil folk fremdeles treffes, og dette skal man ikke undervurdere. Det er kjekt å møte andre med samme interesse.

– For det andre er dette en mulighet for mange ungdommer til å si at «nå er jeg på et sosialt arrangement», og så spille hele dagen uten å få tilsnakk, humrer Bjørkelo.

Færre deltakere

Det er fire år siden The Gathering sist ble arrangert.

UTSTYR: Det er mye som skal på plass når minst 2000 personer skal inn med pc-riggene sine. Foto: Harald Jacobsen / TV 2

En langtekkelig pandemi satt en stopper for samlingen av de 5-6000 som årlig har fylt Vikingskipet i snart en mannsalder.

Arrangementet har duret i vei som Norges største datatreff-fyrtårn siden 1992, men selv om «TG» nå er tilbake, merkes det at pandemien har satt sine spor.

– Folk har blitt mer digitale, og det gjør kanskje at mange sitter hjemme på kontoret og sosialiserer seg der, sier kommunikasjonsansvarlig Stian Tørstad.

Musikken gjaller i bakgrunnen mens TV 2 er på tråden.

Det er færre deltakere i år enn tidligere, men Tørstad avviser at populariteten har dalt.

– Dette har sin plass, uten tvil. Akkurat nå er vi i et krysningspunkt, der den nye e-sport-æraen treffer den gamle tiden. Dagens unge vokser opp i en helt ny datakultur, og selv om vi har eksistert i 30 år, så tror vi at dette kommer til å vare i 30 år til.

PÅ PLASS: Her er noen av de som har møtt opp. F.v. Balder Bogen Lauritzen (16), Camilla Bogen Lauritzen (17), Nanna og Frida Bogen Lauritzen. Foto: Harald Jacobsen / TV 2

Derfor samles de

Som et definitivt medlem av «den gamle æraen», spør jeg UiB-forskeren om han tror datatreff-kulturen vil overleve.

– Vi ser at det kommer og går i bølger. Behovet for å møtes vil nok aldri forsvinne, og det ser jeg også hos min egen unge, sier Bjørkelo.

Tørstad minner om at The Gathering har eksistert før internett ble allemannseie. På tidlig nittitall handlet det om å dele disketter og utveksle erfaringer med disse nye, personlige computerne.

I dag kommer unge for å delta på turneringer, workshops, møte e-sport-kjendiser og oppleve det nyeste på teknologifronten.

– Man ser at Norge får stadig flere e-sportlag som kjemper i Europa. Her møtes gamerene, og de som vil bli proffe, sier Tørstad.

FARGERIKT: Det er mange kreative oppsett på datatreffet i Vikingskipet. Foto: Harald Jacobsen / TV 2

I tillegg stiller mange aktører som Telenor, NTNU og andre opp med stands for å møte folk.

Sitte inne hele påsken?

Så hva da med de som mener at det sosiale bør skje uten dataskjermer, og at påsken bør tilbringes på fjellet fremfor inne i en hall?

– Da tenker jeg at man bør komme på TG, og se om man sier det samme etter man har dratt. Her sitter man ikke bare og spiller, for den tiden er over, sier Tørstad.

BYGGING: Nikolai Dalvinn og Roger Østebø Byre setter opp ny rigg for året. Dette er andre gang de er med. Foto: Harald Jacobsen / TV 2

Forsker Bjørkelo mener det handler om en sunn balanse, som alt annet.

– Man frykter ofte den usunne spillingen. Altså avhengigheten der spillaktiviteten tar fullstendig overhånd og kommer i veien for jobb og sosialt liv, sier han, og legger til:

– Å gå på datatreff er for meg det motsatte av å være usosial, og fremstår som en positiv side av spillkulturen.

Selv har undertegnede aldri vært på datatreff siden den gangen i 1998, der 48 timer med våkenhet ble etterfulgt av 14 timer med livsviktig søvn.

Én ting er i hvert fall sikkert - det er ingen tvil om at det også i år vil bli data- og spill-påske for de tusenvis som er samlet i Vikingskipet.