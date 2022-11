Hvorfor skal vi kalle det «sylte»?

Det skulle tatt seg ut om jeg, av alle, skulle moralisere over andres kosthold.

(OBS! Før noen hisser seg opp: Med respekt for dem som kommer til å være ihugga tilhengere av «vegansk julesylte», lover jeg å prøvesmake!)

Det er ingen hemmelighet at jeg er glad i julesylte, og mens dette innlegget skrives, spiser jeg faktisk en baguette med dette nydelige julepålegget.

Det er noe jeg unner alle her i julen!

La meg fortsette med å si at folk skal selv få velge hva de putter i kroppen.

Det skulle tatt seg ut om jeg, av alle, skulle moralisere over andres kosthold.

Jeg mener heller ikke at politikere skal bestemme over hva produsenter kaller produktene sine.

Norgesgruppen har nettopp lansert «Folkets vegansk sylte».

For meg er nok det eneste riktige i den beskrivelsen er nok «vegansk», for dette er fremstår hverken «folkelig» eller som «sylte», jeg leser innholdet som at det først og fremst er erter og e-stoffer.

Det finnes grenser for politikk, og den grensen er for lengst tråkket over om noen vil begynne å politisk regulere navn på ulike matprodukter.

Men selv om dette er langt over grensen for hva politikere skal blande seg i, så er det fortsatt litt teit og vitner om at de store produsentene av veganske alternativer ikke benytter seg av mulighetene sine når de navngir produkter.

Det er litt rart at de store matprodusentene prøver å etterlikne kjøttprodukter.

Hvorfor skal det hete «vegansk sylte», når et mer dekkende navn hadde vært «vegansk julepålegg»?

«Sylte» er tross alt per definisjon svinekjøtt i aspik, det har ikke noe med erter å gjøre.

Men dette er ikke politikk.

Dårlige kopier

Jeg tror at disse veganske etterlikningene først og fremst kommer fordi vi ikke har nok av de store matprodusentene i Norge.

Det er rett og slett ikke nok konkurranse i dette markedet.

Det er synd, og taperne er dem som ønsker å spise mer vegansk.

Her har nok politikerne mer å gjøre – vi kan deregulere markedet, åpne opp for flere aktører og sørge for mer nyskaping.

Da tror jeg vi ville fått masse nye spennende produkter, kanskje med litt mer kreativitet når det gjelder navn.

Dårlige kopier tjener ingen, og fører nok bare med seg forvirring: kopiene blir aldri den samme som originalen og vil derfor alltid tape i en sammenlikning.



På samme måte som en julegrøt av farsedeig neppe blir spesielt populær med sukker og kanel.





Jeg håper vi kan få flere produkter som er reelle alternativer til dem som ønsker å kutte ned på kjøttforbruket sitt, og ikke flere etterlikninger.

Slik som Nøttesteken har blitt populær for mange veganere på juleaften.

Selv skal jeg servere ribbe. God jul!

