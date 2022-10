Hvorfor er det hårreisende stille fra norske medier?

Vær så snill og bruk 30 minutter av tiden deres på å sette dere inn i det som skjer i Iran.

Mina Ghabel Lunde Foto: Privat

Den internasjonale mediedekningen (med unntak av Canada og Israel) har vært så ubegripelig uproporsjonal med saken - fra graden av utilslørt vold og massedrap av ungdom til betydningen og konsekvensene det får i hele regionen og helt hit uansett utfall - at «alle» bindestreks-iranere over hele verden lurer på hva som står bak.

Vi skjønner det liksom ikke.

Hvorfor dekket vi «Where is my vote»/den grønne bevegelsen sommeren 2009 daglig, når den ikke engang var en promille av denne bevegelsen i omfang, styrke, varighet (alle andre opprør har stoppet etter noen dager med drap, nå er vi inne i den fjerde uken og folk roper høyere enn noen gang at de heller dør enn å leve under dette regimet), utbredelse (hele Iran, ikke bare Tehran og par andre store byer), krav (revolusjon, ikke reform!), vold (dere har sett bildene, de dreper tenåringer som fluer og det er når nettet er PÅ).

Selv store Hollywood-kjendiser med familie i Iran har gått ut og stilt spørsmål om hva det er som skjer.

Hvorfor snur verden seg bort?

Hårreisende stille

Det ser dessverre ut til at norske medier i stadig større grad følger politikernes dagsorden.

Saker som av ulike politisk motiverte årsaker ikke gis den politiske oppmerksomheten de fortjener, dekkes enten ikke eller på en «pliktaktig» måte.

Få innslag, direkte feil (både NRK og Aftenposten laget sak om kvinner som klipper håret kort, mens dette verken startet i eller skjedde i nevneverdig omfang i Iran, mens hold dere fast: lederen i NY Times slo I DAG fast at denne bevegelsen så langt ikke hadde nådd omfanget av NOEN av de tidligere protestene mot presteregimet. Altså, HÆ?) før man går tilbake til å finne nye oppfølgingsvinklinger på råtten appelsin og damesalong som tilbyr botox.

Bildet, fra 2007, viser moralpolitiet på jobb i Teheran. Gasht-e Ershad eller "Veiledningspatruljen" ble opprettet i 2005 og har både mannlige og kvinnelige betjenter. Foto: BEHROUZ MEHRI

Så norske medier er på ingen måte alene og i hvert fall ikke verst, men likevel hårreisende stille.

Jeg har jobbet i mange nok år i norske nyhetsredaksjoner til å vite hvordan vurderinger blir tatt og er fortsatt glad jeg hoppet av dét toget før det ble enda mye mer av det som gjorde at jeg altfor ofte følte vi ikke drev med journalistikk.

Der er selvsagt unntak - i form av enkelte programmer og journalister som skiller seg ut - men mye er dessverre dilting etter politikere og desperasjon etter clickbaits.

Snakk til deres publikum

Derfor ligger mitt største håp nå mest hos de av dere som har beslutningsmyndighet over hva dere bruker plattformen deres til.

Dere som ikke må forsere en vegg av mellomledere og redaktører med et vidt spekter av smak, subjektive definisjoner av «vesentlighet» og «friends in high places» de ikke vil avsløre noe negativt om, for å få publisert en sak - men som får snakke direkte til deres publikum.

Dere som attpåtil alene via mobiltelefonen når ut til flere enn hele DN og Dagbladet til sammen, og vet nøyaktig hvordan dere skal skape blest rundt det som er viktig for dere.

Personlig synes jeg det står mer respekt av å ta betalt for å lage reklameposter i tillegg til innlegg som handler om noe man brenner for på sin personlige plattform uten mandat eller pressestøtte, enn å påberope seg å oppfylle et samfunnsansvar gjennom å lage aviser der folkeopplysning drukner i betalt innhold og plussaker om sex og magefett.

Så, kjære influensere: Please del det som skjer i Iran akkurat nå!

Spør meg eller andre iranere om dere lurer på noe.

Drepe i fred

Vi er mange som ikke har fått kontakt med familiene våre på flere dager, men vi har kilder som på ulike vis klarer å komme seg forbi nettblokaden og viser oss hva som skjer i sanntid, eventuelt bare minutter eller maks timer etter.

Som noen av dere vet er jeg syk, og har lagt det jeg har av overskudd i å få ut så mye som mulig via sosiale medier, samtidig som jeg har jobbet sammen med en gjeng med et hjelpeprosjekt som jeg forhåpentligvis veldig snart kan dele med dere og be om deres bidrag til.

Til journalister som har tatt kontakt og spurt om jeg kan stille på tv/radio/nett i NRK, TV 2, Aftenposten +++ (dette var særlig de første dagene etter Mahsa Amini ble drept 16. september) som jeg da nedprioriterte: Jeg var sikker på at en så voldsom eskalering av situasjonen i et av de viktigste landene i en region med stor betydning for resten av verden ville dekkes bredt, ved hjelp av andre informerte kilder og nyhetsbyråer.

Dere kan prøve meg igjen hvis dere vil.

Jeg biter tennene sammen og gjør det som må til for å formidle det historiske som skjer i et land der regimet har kuttet nettet for å få drepe i fred, mens folk for første gang på 43 år ikke lar det stoppe dem.

«Vi kriger nå»

I dag så jeg for første gang en video der uniformerte sikkerhetsstyrker, minst 7-8 stk. som jeg kunne se, slutte seg til folket som fylte gatene.

Noen hadde tatt av seg hjelmene, og én gikk og klappet en demonstrant på skulderen.

Fra gangbroen som går over den største motorveien i hovedstaden og binder ytterste Vest-Teheran til byens østlige grense, henger det et hvitt flagg med påskriften: «Vi er ikke lenger redde, vi kriger nå!»

Dette er Sarina, en 16 år gammel jente jeg lenge har fulgt på Instagram.

Så klok, morsom, håpefull og modig. Jeg har alltid sett for meg at hun er en av fremtidens ledere.

At det er slike som Sarina som vokser opp og blir de samlende figurene i et land der 80 prosent av innbyggerne er millennials eller yngre, og dermed ikke har opplevd annet enn presteregimet, trenger.

De som vet så altfor godt hvordan diktatur kjennes på kroppen, men har lært om demokrati via internett og kan sette det ut i praksis.

Nå er både hun og kontoen hennes slettet.

