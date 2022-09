Hvordan er det mulig, Nidar?

Gud forby at man stikker hånda ned i smågodtposen mens minstemann sitter og bygger Lego i andre enden av huset.

Frustrert far:

Hei Nidar. Ett lite spørsmål: Hvordan er det MULIG å lage så bråkete papir på godteri? En stakkars j**** kan ikke åpne så mye som en liten Stratos før hyenene henger rundt anklene som et frådende rovdyr og skal ha svar på hvorfor «godteri-regler» for barn og voksne på ingen måte er like.

Foreldre-frustrasjonen ble først tatt opp med Nidar på Facebook.

– Jeg vil óg ha

En amerikansk spion-satellitt kunne ikke fanget opp lyden raskere, og man hører det spruter Legoklosser i alle retninger før «jeg óg vil ha..!» ropes i et toneleie som bare hunder klarer å oppfatte.

Ja til stille innpakning

Er dere klare over hvor usannsynlig bra hørsel barn har, så lenge de ikke må høre etter hva en voksen sier?

Må jeg få anbefale sjokolade-innpakning av tørkepapir, og smågodtposer av silke heretter, så en utslitt pappa-j**** kanskje kan snike til seg ett lite lyspunkt en fredag uten at trusler om barnevernet og sokkelleilighet skal komme fra 6-åringen. Takk.

Dette svarer Nidar Nidar var rask ballen med å svare Øyvind på Facebook etter at han hadde tatt opp problematikken: « Hei Øyvind! Takk for du setter lys på en stor utfordring som sikkert mange slitne, godtesugne småbarnsforeldre opplever, vi ser absolutt poenget ditt og forstår godt frustrasjonen din skal du vite. Vi takker og bukker for anbefalingen din om sjokoladeinnpakning av tørkepapir og smågodt poser av silke, det er slettes ikke dumme forslag, men kan bli noe omfattende og kostbart i lengden. Vi lover å jobbe på videre for å se om vi kommer på noen mer lydvennlige emballasjeløsninger til verdens deiligste godteri, inntil den tid, kan vi anbefale følgende tiltak som kan lette noe på problemstillingen din. Hva med å pakke om godteriet etter at ungene har lagt seg i en annen emballasje, type ugjennomsiktig, som er nærmest lydløs og som ungene aldri ville finne på å kikke oppi ? Det kan være en tom skrueeske i boden, tomme bokser i kjøkkenskuffen type selskapserter eller tomatbønner, gjemme godis i en frysepose i blomsterkrukker eller rett og slett oppbevare godteriet inne på vaskerommet hvor de aldri setter sine føtter Ellers kan vi av egen erfaring anbefale en rekke med høye liksom nyseutbrudd eller sang i høy falsett idet godteposen åpnes for å overdøve lyden av det knitrende papiret. Slipp fantasien løs, vi heier på deg!»