Hvor var dere mens vi jobbet dag og natt for å redde alt?

I flere tiår har miljøbevegelsen ropt varsku om de alvorlige konsekvensene av klimaendringene.

For mennesker, dyr og fremtiden vår. Det skulle en komme en flom som rammer 16 millioner barn, før Unge Høyre våknet opp etter å ha sovet gjennom årevis med klimakatastrofer.

I stedet for å fremme klimatiltak, beskylder nå Arina Aamir i Unge Høyre i en kronikk klimaforkjempere for å være usynlige.

Tro meg, vi MDG, Grønn Ungdom og miljøbevegelsen kjemper hardt for økt oppmerksomhet rundt klimasaken, både i media og blant de grå partiene.

Problemet er ikke hvor hardt vi kjemper, men om dere lytter.

I valgkampen var MDG sitt slagord «for mennesker og miljø.” Vi vet at kampen mot klimakrisa og kampen for gode liv for mennesker og dyr henger sammen.

Vi vet at får vi ikke klimahandling nå, vil vår generasjon rammes hardt. I hele valgkampen i fjor ropte vi om klimahandling og om at klimaendringene skjer akkurat nå.

Vi ropte om flom, tørke, matmangel og økt krig og konflikt.

Vi ropte om Norges enorme ansvar som en stor olje- og gasseksportør.

Det Unge Høyre ropte om, var å utvikle olje- og gassindustrien.

Det er på høy tid at deler av Unge Høyre tilsynelatende har innsett at klimakamp er kamp mot tørke og flom. Men Unge Høyre: det er ikke bare tørke og flom.

Nisjesak

Dette er kampen om vårt livsgrunnlag. Vi vet, og dere burde vite at klimakamp er kvinnekamp, det er kamp mot ulikhet og fattigdom, og det er en kamp mot sult og lidelse.

I dag er det heldigvis MDG som er med å styre Oslo

Det er vår tids viktigste kamp, som Unge Høyre og Høyre til nå har behandlet som en interessekonflikt, en enkeltsak, en nisjesak.

Så er Aamirs observasjon helt rett; klimasaken har ikke fått like stor oppmerksomhet den siste tiden sammenlignet med 2019, året da Gretha Thunberg mobiliserte en hel verden til klimastreik og MDG vant valget ved å svare på klimakrisa med konkret handling.

I dag styrer MDG heldigvis i Oslo og jobber hver dag for gode grønne samfunn som fremmer helse og livskvalitet.

Men også lenge før klimaåret 2019 og hver dag etter, har MDG snakket på inn- og utpust om sammenhengen mellom klima og velferd.

Det som derimot forhindrer oss i Grønn Ungdom og miljøbevegelsen i å ha en offentlig konstruktiv debatt om klimatiltak- og handling er nettopp partier som Unge Høyre, som sår tvil om Norges rolle og ansvar i møte med klimakrisa.

Dumme og naive

Som kommer med farlige myter om at det er “solidarisk” å fortsette å lete etter mer olje i Norge.

Som kun snakker om klima når det er populært og som stempler miljøbevegelsen- og partier som dumme og naive.

Det er partier som Høyre som skaper mindre håp og pågangsmot blant klimaaktivister.

Juni Romero y Cordero Berg-Nielsen (høyre) og Ulrikke Torgersen ønsker Unge Høyre velkommen etter inn i klimakampen.

Det er deres manglende viljestyrke som bremser oss, gang på gang.

Det hjelper oss ikke å høre spørsmål om hvor vi har blitt av, når det er dere som gjør alt for å stilne våre forslag.

Det som ville hjulpet er om dere faktisk begynte å fremme politikk som hjelper klima.

Når MDG foreslår på Stortinget å slutte å lete etter ny olje og gass som blant annet FN og Det internasjonale energibyrået sier at vi må, stemmer Høyre det ned.

Når MDG foreslår å gjøre det billigere å leve klimavennlig, kutte moms på reparasjon og gjøre det gratis for unge å reise kollektivt, stemmer Høyre det ned.

Gang på gang fremmer MDG forslag som skal kutte utslipp og omstille oss, slik at vi kan leve gode liv også i framtida. Høyre og Unge Høyre tviholder på den fossile våte drømmen.

Netto null

På fredag var vi i Grønn Ungdom på demonstrasjon sammen med en samlet miljøbevegelse mot Wistingfeltet, verdens nordligste oljefelt.

Wisting skal bygges i sårbare havområder og produsere olje lenge etter at verden skal ha nådd netto null.

Feltet hadde faktisk ikke vært samfunnsøkonomisk lønnsomt uten oljeskattepakka og blir nå blir risikovurdert i rekordfart fordi Equinor vil sikre seg enda mer midler innen utgangen av 2022.

Wisting er en klimabombe uten like og er heller ikke et oljefelt som kommer til å bidra i den alvorlige energikrisa i Europa. Det feltet vil bidra med, er store klimagassutslipp tilsvarende 50 kullkraftverk.

Hvor var Unge Høyre på fredag? Og hvor var - og er Unge Høyre når FNs generalsekretær gang på gang roper nei til ytterligere investeringer i fossil infrastruktur?

Juni Romero y Cordero Berg-Nielsen (lyst hår) og Ulrikke Torgersen (mørkt hår).

Vi har for lengst skjønt at det ikke er før klimaendringene herjer utenfor stuedøra til Unge Høyre at de blir med på kampen.

Men vi klimaaktivister og klimapolitikere jobber dag og natt for klimarettferdighet og vil gjerne invitere dere med, fordi vi så sårt trenger at vi setter alle kluter til.

Så Unge Høyre, velkommen (etter)!

