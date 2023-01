Hvor mange faktafeil skal en politiker si i beste sendetid på TV 2 - uimotsagt?

Helsedebatt basert på fakta, ikke fordommer og myter

Sistnevnte gruppe leverte sterk kritikk av helseministerens tale allerede på TV2-nyhetene samme kveld.

Klar tale er bra, men hvor mange faktafeil og udokumenterte påstander skal en stortingsrepresentant kunne fremsette i beste sendetid på TV2 - uimotsagt?

Ingen, mener jeg. Det fremmer ikke god debatt, ei heller gode prioriteringer som vi så sårt trenger i helsetjenesten.

Derfor vil jeg dele min faktasjekk av stortingsrepresentant Marian Husseins uttalelser om bruken av private aktører i helsetjenesten.

Hussein påstår at de sterke prioriteringer som helseminister Ingvild Kjerkol ser seg nødt til å gjøre for inneværende år står i sterk kontrast til «den økende strømmen av offentlige midler som går til private aktører».

Dette er feil: aldri har den offentlige helsetjenesten brukt private aktører så lite som nå.

Fra 2020 til 2021 ble faktisk innkjøp av somatiske helsetjenester hos private aktører redusert med over 40 prosent - og fra 1. januar har regjeringen dessuten skrinlagt Fritt Behandlingsvalg som gjorde at godkjente private aktører kunne hjelpe pasienter på det offentliges regning.

Det dreier seg med andre ord ikke om en økende flyt av penger til private.

Snarere tvert imot. Stortingsrepresentant Hussein burde også vite at NÅR de offentlige sykehusene faktisk bruker private på utvalgte fagområder, blir det mer helse for hver krone.

Det er også derfor de offentlige sykehus bruker oss. Offentlige innkjøpere er jo ikke dumme!

Hussein går så langt at hun navngir Aleris og beskylder oss for å bygge ut nye privatsykehus i Bodø og Tromsø på bekostning av den offentlige helsetjenesten i regionen.

Det stemmer heller ikke. På bekostning hvordan?

Vår aktivitet i Nord er snarere et nyttig supplement for pasientene i en landsdel der ventetidene er rekordlange, og den offentlige helsetjenesten står i en kapasitetskrise av dimensjoner. Hussein utelater også at Helse Nord – vår oppdragsgiver - har ønsket vår satsning i nord velkommen og at vi yter et viktig bidrag til at de kan levere på sitt sørge-for-ansvar.

Debatt er bra, men la oss ta den basert på fakta - og ikke myter og forutinntatthet.

