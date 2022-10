Hvor lenge må jeg ligge her?

Nå er det over to måneder siden det smalt for meg med ME-krasj. Jeg er totalt husbundet, sliter med utmattelse, synsforstyrrelser, kvalme, høy puls, skjelvinger osv osv. Lista er lang.

Vil bare ha et normalt liv

Jeg går glipp av så mange fine dager og minner sammen med familien min, det gjør vondt!

Denne meningen ble først publisert på skribentens egen Facebookprofil.

LEK: Tina Teigen har ikke energi til å delta i sønnens lek. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2 Les mer TID: Tiden går sakte, når alt man orker er å ligge på sofaen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2 Les mer TUR: Savnet etter å være ute i naturen er stort. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2 Les mer STILLE: Hjemmesykepleien blir bedt om å være stille, Tina er ekstremt sensitiv for lyd og lys. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2 Les mer LEGO: Sønnen elsker lego. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2 Les mer

Jeg aner ikke om det er sånn resten av livet skal bli, eller om jeg plutselig en dag kan bli bedre. Det er det som er med ME. Alt er så usikkert.

Det jeg vet er at jeg er i alvorlig grad. I ettertid ser jeg tilbake på livet hvor jeg tok ting for gitt.

Alt jeg klarte: å gå, være på tur, dra på butikken, kjøre bil, dra på besøk, leke med sønnen min.

Dette er ting jeg så inderlig skulle ønske jeg kunne få tilbake. Et så normalt liv som mulig.

Med ME er det ingen steder å få hjelp, det er ingen plass jeg kan dra for å bli frisk eller medisiner å ta for å bli frisk.

PERSIENNER: Den fine høstsola stenges ute. Tina er sensitiv for lys. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Man får ingen hjelp og det er det vanskeligste oppi det hele. Man må kjempe for å bli trodd, for å bli hørt for å få hjelp.

Av kommunen her får man bare beskjed om at det er pårørende som må stå med alt.

Hvordan er det mulig?!

Det er ikke alle som har en familie som kan hjelpe til med alt. Ting er så hårreisende urettferdig!

Nyt livet mens du kan

Nyt livet som er akkurat nå, du vet aldri når det snur, ikke jobb deg i hjel slik jeg gjorde for åtte år siden, som har resultert i å bli utbrent som igjen utviklet seg til ME.

OMSORG: TIna setter pris på omsorg fra venner og famile. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Ingen takker deg senere, du blir bare erstattet av en ny også må du leve med konsekvensene!

Stopp opp, vær takknemlig for det du får til og hva du klarer. Sett pris på at du har et liv hvor du kan gjøre akkurat hva du vil!

Jeg vil også nevne hvor viktig det er å kjenne på at man har folk rundt seg, som støtter deg og som hjelper deg på alle mulige måter.

Dere er helt gull verdt.

Det er når man blir alvorlig syk man ser hvem som er familie og venner, hvem som står der i de tyngste dagene og som faktisk bryr seg om deg!

Det er de menneskene som lyser opp livet ditt og lar det gå rundt på et vis. Det er de man klarer å holde seg oppe for.

Og for de som syns det er vanskelig å vite hva man skal gjøre i slike situasjoner og holder seg stille, prøv å kjenn etter hvis du hadde blitt alvorlig syk, er det ikke litt stusselig hvis ingen hadde brydd seg om deg der du ligger svært dårlig?

FRISK: Tina Teigen håper at hun snart kan bli frisk og begynne å leve livet igjen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Er det ikke bedre å prøve å hjelpe noen enn å unngå et menneske fordi man ikke vet hva man skal gjøre eller hvordan man skal håndtere det?

Jeg skal kjempe videre min livs kamp og håpe at en dag blir jeg bedre for hva er vel livet sengeliggende.