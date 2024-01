Hvor har det blitt av humøret?



For all del, gode resultater avler godt humør, men også før fjorårssesongen struttet de norske damene av selvtillit og godt humør. Da var forventningene lave, men målsettingene høye.

De «såkalte ekspertene» skulle motbevises og duellen mot de svenske forhåndsfavorittene skulle vinnes.

Som sagt, så gjort og da fasiten viste over 30 pallplasser i verdenscupen, sammenlagtseier til Tiril Udnes Weng og stafettgull i VM gjorde de norske jentene spådommene til skamme.

Så bra var det ingen, kanskje sett bort fra langrennsjentene selv, som hadde håpet eller trodd det skulle gå allerede sesongen etter Therese Johaug la opp.

Alt av spådommer ble gjort til skamme. Så fornøyde var landslagsledelsen med damenes innsats at langrennssjef Espen Bjervig gikk langt i å kritisere utvalget Skiforbundet selv hadde satt ned for å se på hvordan de best mulig skulle ivareta arven etter Marit Bjørgen og Therese Johaug.

Gjelder plutselig den rapporten i år igjen, nå som resultatene står i stil med utfordringene utvalget pekte på?

– Symptomene er de samme

Før touren var det nemlig fem svenske, to amerikanske og ei tysk jente som var å finne på de åtte første plassene i verdenscupen.

Beste norske kvinne var Lotta Udnes Weng på niendeplass. Tvillingsøster Tiril, som vant verdenscupen sammenlagt i fjor, har dessverre ikke gått et eneste verdenscuprenn ennå.

Etter de to første etappene i Tour de Ski er symptomene de samme. Beste norske i sammendraget er Heidi Weng på niendeplass, men allerede etter to etapper er hun over minuttet bak forhåndsfavoritten Jessie Diggins.

Lotta Udnes Weng var langt nede etter søndagens 10 kilometer klassisk i Toblach. Foto: Terje Pedersen / NTB

En fattig trøst får være at også svenskene sliter, og får Weng svenskeheng på jaktstartene kan det vise seg å være redningen for mulighetene i sammendraget.

Fjorårets gjennombruddskvinner, Astrid Øyre Slind og Anne Kjersti Kalvå, finner du først på 13. og 19. plass sammenlagt.

I verdenscupen har det ikke gått særlig bedre.

Der fjorårssesongen gikk langt over forventning, og strengt tatt bedre enn forutsetningene skulle tilsi, har årets sesong vært under pari for langrennsdamene. Lyspunktene heter Kristine Stavås Skistad og Heidi Weng, og begge fortsatt kan gjøre det helt store i Tour de Ski.

Det faktiske nivået til de norske damene, når samtlige konkurrenter er friske og raske og har kontroll på utstyret, ligger nok et sted midt imellom fjorårets og årets resultater.

HAR SLITT: Anne Kjersti Kalvå. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Peker på Diggins

Det norske damelaget er utfordrere til svenske, tyske og amerikanske forhåndsfavoritter og har lov til å bli skuffet når de ikke er i nærheten.

De norske damene trivdes tilsynelatende godt i utfordrerrollen i fjor. Uten Johaug på laget hadde de ingenting å tape.

Så langt denne sesongen har det derimot virket som om damelaget har hatt alt å tape. Skuldrene har vært høyere, intervjuene har vært mer alvorspreget og nå innrømmer også løperne selv at de er frustrerte.

Godt humør henger ofte sammen med både god form, overskudd og lave skuldre. Da gleder man seg til hver motbakke. Da sitter skiene bedre oppover og glir bedre utfor. Teknikken stemmer og en blir mykere i svinger og utforkjøringer.

Så langt denne sesongen har det vært mange glipptak på de norske jentene, akkurat som i Toblach, og heller ikke utfor har de hatt de samme fordelene som vi tidvis så i fjor.

Har skuldrene vært litt for høye etter eventyrsesongen i fjor, eller må smøreteamet og damene selv ta sin del av ansvaret for at heller ikke utstyret sitter og glir godt nok?

MENER: Petter Soleng Skinstad er langrennsekspert. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Se bare på verdenscupleder Jessie Diggins, som i dagens renn også tok over ledelsen i Tour de Ski sammenlagt. Den ledelsen gir hun neppe fra seg.

For første gang i karrieren går amerikaneren nå med skikkelig tyngdeoverføring i klassisk, akkurat som sin lagvenninne Rosie Brennan. Utforbakkene er det ingen andre som kjører som Diggins, og nå lykkes hun nærmest med alt hun gjør.

Samtidig har vi vel aldri sett henne blidere, til tross for en sesongoppkjøring preget av utfordringer hun selv har vært åpen om.

IMPONERER: Livet smiler for Jessie Diggins. Foto: Terje Pedersen / NTB

«I’m just here to have fun», sier Diggins, og det merkes. God form og godt humør henger som regel sammen, og hva som kommer først blir litt som diskusjonen om høna og egget.

Dette blir viktig

Det viktigste landslagstrenerne Sjur Ole Svarstad og Stig Rune Kveen kan gjøre på vei inn i det nye året er å ta på seg sine bredeste smil og håpe at dette smitter over på damene. For uten godt humør kommer det heller ingen god form. Ved utgangen av 2023 er situasjonen den samme som den var ved inngangen til året.

De norske damene har ingenting å tape. Dette kan bare gå én vei. Det får i hvert fall frem smilet hos undertegnede.