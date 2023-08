Hvis Trump ikke havner i fengsel, vinner han valget

For å vise akkurat hvor mye som står på spill etter at spesialetterforsker Jack Smith tirsdag tok ut en ny tiltale mot Donald Trump, la oss begynne med slutten:

Hva hvis Trump vinner denne rettssaken?

Da vinner han valget.

Justismyndighetene vil da ha gitt ham alle argumentene for å gjøre det. Og klistremerket med «Politisk motivert rettssak» blir en bestselger på landets støtfangere. Så dramatisk er ethvert utfall av denne saken.

Dette er nå eller aldri-øyeblikket i amerikansk politikk.

Alt har ledet til dette. Hvis ikke denne saken stopper Trump, og hans form for politikk (en slags populisme med autoritære trekk), så vil ingenting gjøre det.

Amerikansk demokrati har ikke lenger muligheten til å drøye oppgjøret. Ingen republikanere kan lenge se en annen vei.

Det er ingen flere ekstraomganger.

Siste ball i straffekonken står nå på krittmerket.

Hvorfor er denne tiltalen så alvorlig?

Ikke bare blekner de andre tiltalene mot denne, de er knapt relevante i forhold. Til sammen danner de selvsagt et mønster, og hans kritikere kan si at det viktigste er å få ham dømt. Men alvoret i denne siste tiltalen er så stor, at om den lille tua som velter lasset er en juridisk spissfindighet i hysjpenger-siktelsen, så vil det være tidens huleste politiske seier.

Hva er hovedpoenget i tiltalen?

Det handler ikke om at en kan, gitt en slags ytringsfrihetsprinsipp, mistro at et valg er rettferdig gjennomført. Men at en ikke aktivt kan bekjempe resultatet av dette valget, ved å presse relevante aktører til å omgjøre det.

Og omfanget av disse, inkluderte sterke personlige beretninger – fra valgkampfunksjonærer truet på livet, til en visepresident truet på livet – vil komme fram i all detalj. Ikke minst poenget om at han hele tiden selv har visst at han tapte valget, at sentrale aktører rundt ham gjentok dette poenget, men at dette ikke spilte noen som helst rolle for ham.

Hva gjør at han vil bli dømt denne gangen?

Denne siste tiltalen har et forsprang på de andre, fordi saken bygger på all dokumentasjonen som kom fram i riksrettssaken. Ja, han slapp unna da, men det var en politisk og ikke juridisk prosess. Og det var ikke fordi han lyktes med å tilbakevise noen av faktaene som kom fram i saken.

Denne tiltalen er heller ikke basert på hans handlinger 6. januar, men i de to månedene fram til da.

Vitnene vil trolig avgjøre, og de vil trolig bli mer sentrale enn under riksrettssaken, blant annet fordi disse ikke lenger jobber for Trump.

Tidligere stabssjef Mark Meadows kan bli kronvitnet, og en nøkkel tilsvarende Det hvite hus-advokat John Dean under Watergate.

TILTALER TRUMP: Spesialetterforsker Jack Smith offentliggjorde tirsdag den nyeste og hittil mest alvorlige tiltalen mot Trump. Foto: Kevin Wurm / Reuters / NTB

Vil han uansett vinne det republikanske primærvalget?

Alle tiltalene mot Trump har bare flyttet meningsmålingene marginalt. Selv denne vil vanskelig endre den massive ledelsen hans i det republikanske primærvalget. 54 prosent mot Ron DeSantis sine 17.

Og DeSantis virker mer og mer låst – bevisst eller ubevisst – i et spill om å være mer Trump enn Trump, hvor han siste uka har gjort Anthony Fauci til sitt hovedfokus.

Vil Trump delta i den første valgdebatten?

Om bare tre uker braker det løs. Trump har aldri vært redd for folkets domstol, og det er vanskelig å tro at han skygger unna dette blendende rampelyset.

Å ikke delta vil gi motstanderne skyts om at han gjemmer seg. Både Chris Christie, Mike Pence og kanskje nå også Nikki Haley, som sliter fatalt på målingene, vil trolig legge alle eggene sine i denne tiltalekurven. For en start på valgkampen den debatten blir!

Blir han dømt?

Det er selvsagt umulig å konkludere om. Og i en jurysak holder det at én person vegrer seg, så må han frikjennes.

Men om han ikke blir dømt for dette, blir han aldri dømt for noe. Og veien er da i utgangspunktet fri for alle framtidige kandidater, både til å nekte valgresultat, og til å bekjempe dem med alle midler.

Ingen av tiltalene til nå virker bedre begrunnet og forberedt enn denne.

Om han blir dømt, må han da sone?

Dette er et juridisk, og ikke politisk, spørsmål. Det vil være underlig å dømme ham for essensen i saken, og så tildele ingen eller liten fengselstid.

RISIKERER FENGSEL: I verste fall må Donald Trump tilbringe sine siste dager i fengsel. I beste fall vinner han tilbake Det hvite hus. Kontrastene er store. Foto: Sergio Flores / AFP / NTB

Og med mindre han ser hvor det bærer og prøver å lage en deal med president Joe Biden om benådning i forkant av dommen, à la Nixon, er det vanskelig å se for seg at Biden ikke lar ham sone minst et par år, men kanskje ikke livet ut.

Hva burde republikanerne egentlig gjort?

Dømt ham i den avsluttende riksrettssaken, slik at han ikke kunne stilt som president igjen, men heller ikke måtte i fengsel. Da kunne de ha konsentrert seg om å promotere mellomvalgvinner DeSantis – og trolig ende opp med å vinne valget.

Tilbake til utfallet av saken:

Kan han unngå alt dette ved å slå eldgamle Biden?

Ja, om han slår ham, så vil han benåde seg selv i første minutt, med første pennestrøk. Men jeg klarer ikke å se at noen som innser hva Trump har gjort, vil stemme for ham, bare fordi «han andre» er gammel og mangler energi (men ellers er en helt normal politiker i en unormal politisk tid).

Trumps energi virker bunnløs, men en kommer jo ikke utenom hva han bruker denne energien til.

For ordens skyld: Per nå leder Biden, men innenfor en feilmargin på 4 prosent. Få skifter mening i dette polariserte politiske landskapet, så slaget står om å sikre at motstanderens velgere demotiveres nok til ikke å møte opp på valgdagen. Slik Trump i sin tid slo Clinton.

Jo, men hva vil faktisk avgjøre dette?

Det aller viktigste er at alle republikanere som til nå har lykkes med å se en annen vei, fordi høyresidens medier har sett en annen vei, nå får alle detaljene i fleisen, dagen lang i ukevis, om hva Trump har gjort for å motarbeide valgresultatet. De har ikke villet se sannheten, fordi de ikke har sett sannheten på sine TV- og PC-skjermer.

Jeg tror faktisk det vil ha noe, eller rettere sagt, nok å si.

Og at det som endres for alltid i amerikansk demokrati ikke er at den nå er mulig å gjøre det Trump har gjort – men at det ikke lenger er mulig for en amerikansk politiker å oppføre seg på denne måten.