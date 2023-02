Hvis Manchester City er skyldige, må de straffes knallhardt

Premier League har anklaget Manchester City for omfattende regelbrudd som strekker seg helt tilbake til 2009. Det skal være snakk om mer enn hundre regelbrudd.

Anklagene er alvorlige og så mange at det knapt er til å fatte.

MIna Finstad Berg. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Ifølge anklagene skal Manchester City systematisk ha unngått å gi et riktig bilde av klubbens økonomi. Med andre ord, de har trikset og mikset med regnskapene i årevis. Med viten og vilje. Dette skal blant annet handle om sponsorinntekter, noe som også har vært i fokus under tidligere anklager mot Manchester City. I tillegg skal de ha gitt feilaktig informasjon om utbetalinger til både trenere (Roberto Mancini) og spillere.

Blant fotballsupportere og fotballsynsere kan man allerede se hvor desillusjonerte mange er med tanke på at klubber som jukser med økonomien faktisk blir straffet. Mange antar på autopilot at City i verste fall får en symbolsk bot. Vi er så vant til at de rike og mektigste alltid slipper unna, at vi nekter å tro på reelle konsekvenser for økonomiske regelbrudd eller finansiell aktivitet i grenseland.

Financial Fair Play rammer stort sett bare de mindre klubbene. Manchester City har så langt kommet seg helskinnet gjennom de fleste anklager som har blitt kastet deres vei, takket være en armé av de beste advokatene du kan få for penger.

Det er imidlertid en del faktorer som gjør at jeg tror Manchester City kan bli straffet langt hardere denne gangen, hvis de blir funnet skyldig i anklagene.

For det første er dette anklager i en så stor skala at vi knapt har sett maken. Dette er ikke snakk om enkelttilfeller, det er snakk om systematiske, omfattende regelbrudd i årevis.

For det andre kan ikke Manchester City trenere saken for å unngå straff. Da UEFA utestengte Manchester City fra europeiske turneringer, så CAS bort fra deler av anklagene fordi de lå for langt bak i tid. Premier League har imidlertid ingen slike foreldelsesfrister. Dermed hjelper det ikke for Manchester City å bruke advokatene sine til å la saken trekke ut så lenge som mulig.

For det tredje melder Martyn Ziegler fra The Times at Premier Leagues regler sier at klubben ikke kan anke eventuelle sanksjoner videre til CAS.

Man City latest: under Premier League rules the club will not be able to appeal any sanction to the Court of Arbitration for Sport (which overturned the UEFA ban) — Martyn Ziegler (@martynziegler) February 6, 2023

For det fjerde har denne etterforskningen nå pågått i mer enn fire år. Det er vanskelig å se for seg at Premier League skulle holde etterforskningen gående i så mange år og gå så hardt ut med omfattende anklager hvis de ikke trodde de ville få medhold. De kunne ha valgt en enklere vei, men de velger å stå løpet fullt ut. Det tyder på at de føler seg trygge på at de har grundig og dekkende dokumentasjon.

Hvis Manchester City blir funnet skyldig, snakker vi om økonomisk juks i enorm skala. Det må straffes hardt, hvis det økonomiske regelverket i Premier League skal ha noen som helst troverdighet.

Grove brudd på fotballens økonomiske regelverk er en form for doping. Så pengestyrt har fotballen blitt. Klubber som jukser med regnskapsbøkene og blåser opp sponsorinntekter gir seg selv et økonomisk handlingsrom de egentlig ikke har rett til. Det gir dem et enormt fortrinn opp mot konkurrenter som følger reglene. Det er grov juks, og må tas på alvor hvis fotballen skal beholde sin integritet.

Hvis Manchester City nå erklæres skyldige, men slipper unna med en smekk på fingrene, er det i praksis fritt fram for økonomisk doping. Det er verdt å huske på at man i Italia akkurat har trukket storklubben Juventus femten poeng for mindre omfattende regnskapsjuks enn det Manchester City nå er anklaget for.

Mulige sanksjoner strekker seg fra bøter til poengtrekk og å bli kastet ut fra Premier League. Det er umulig å vite hva kommisjonen som skal behandle anklagene lander på. Vi har aldri sett en slik sak før. Det finnes ingen presedens å lene seg på.

Manchester City kommer selvsagt til å hevde sin uskyld. Og de kommer til å sende ut sin hær av jurister, væpnet til tennene med alle triksene i boka. Men advokatene kommer til å ha mindre spillerom denne gangen, når verken foreldelsesfrister eller CAS er en del av verktøykassa.

Det er kanskje naivt å tro at omfattende pengejuks skal få konsekvenser i den moderne fotballen. Men mye tyder på at det er alvor denne gangen. Hvis anklagene fra Premier League er korrekte, holder det ikke med en bot. Hvis Manchester City blir funnet skyldige, må de straffes knallhardt. Alt annet vil være et totalt knefall for kapitalen.