Hvem ville hun støttet i dag?

«Uneasy lies the head that wears the crown» fra William Shakespares Henry IV er et udødelig sitat for rojalister. Og sant er det.

Gjennom de syv tiårene siden 1952 har dronning Elisabeth IIs hode aldri ligget så urolig som det gjorde siste halvdel av 90-tallet.

I det britiske kongehus heter det «never again». Siden starten av 2020 har det kronede hodet igjen ligget urolig.

1990-tallet blir av britiske kongehuseksperter omtalt som «The War of the Waleses» og spiller på prins Charles´ og Dianas tittel som fyrste og fyrstinne av Wales.

Krigen ble utkjempet med mediene som lydige medhjelpere og kollaboratører. Etter separasjonen mellom Diana og prins Charles i 1992 ble aviser og TV slagmarken for skitkastingen mellom verdens mest kjente eks-ektepar.

Diana ble hundset for sine mange utenomekteskapelige affærer, mens prins Charles´ sitat om å være en Tampax i buksene på Camilla Parker-Bowles gikk verden rundt.

Midt i popularitetskrigen ble to uskyldige tilskuere truffet av etterdønningene: prinsene William og Harry.

«War of the Waleses» var bare et slag i krigen, slik det ser ut i dag. Prinsene William og Harry, henholdsvis hertug av Cambridge og Sussex, sitter i dag i hver sin leir.

Prins Harry er på offensiven, mens stillheten er prins Williams sterkeste våpen. «never complain, never explain», slik regelen er i the Firm.

Hertugen av Sussex har brutt begge.

Fløt over

En skulle tro at selv den skjulte delen av isfjellet ble observerbar da prins Harry og hertuginne Meghan trakk seg ut av kongehuset i starten av 2020.

Likevel skulle det gå kaldere nedover ryggen til institusjonen Kronen da hertugparet bestemte seg for å la seg intervjue av talkshow-dronningen Oprah Winfrey.

En offentlig skittentøyvask ble gjennomført med beskyldninger om rasisme innad i kongefamilien i tillegg til beskrivelser av et «gyllent fengsel» og umenneskelige forhold.

Prins Harry skal ha sett historien «gjenta seg selv» mens bilder av avdøde Diana, prinsesse av Wales, fløt over tv-apparatene.

Symbolsk skyts mot prinsebroren i England. Hertugen av Sussex hadde mamma Diana på sin side.

Men ville Diana ha stått på siden til sin, kongelig sett, illojale sønn?

Det er et betimelig spørsmål å stille når det i dag er 25 år siden prinsessen av Wales avled etter en kollisjon i en tunnel i Paris.

Dianas mest fremtredende arv er nettopp hennes to sønner, og de oppfører seg så forskjellig som det går an.

Dianas to sønner ble omtalt som «an heir and a spare», noe de rent dynastisk var.

Mors støtte

Prins William Alfred Philip Louis skulle en gang i fremtiden bli konge, mens prins Henry Charles Albert David kunne trå til om broren skulle død før han selv fikk barn.

Dette har derimot ikke skjedd, og prins Harry er nå nummer 6 i arverekken til den britiske tronen, og lenger ned skal han.

Prins Harry har bedyret at han har sin mors støtte, at hun ville vært stolt av han for det han gjør for seg selv og sin familie. Bare fordi han gjør det samme som sin mor, betyr ikke det at hun ville vært positiv til hele såpeoperaen.

Diana, slik det har blitt fremstilt, ønsket seg en eventyrfortelling av en kjernefamilie, noe det er prins William som har fått.

Prins William har en vakker kone, er veldig populær i Storbritannia, bare slått av sin bestemor, også har han arverekken sikret med sine tre barn. Han er i tillegg sønn av Diana og kultiverer hennes arv på en måte den britiske befolkningen setter pris på.

Prins Harry har derimot fått hele folket imot seg. Han har trukket seg tilbake, brutt enhver form for kongelig protokoll, uten egentlig å ha fått så mye oppmerksomhet tilbake.

Folkets prinsesse

Dianas trumfkort var at hun klarte å trekke oppmerksomheten vekk fra monarkiet og til en eller annen god sak hun brant for.

Hennes måte å skade monarkiet på var lenge å få mest mulig oppmerksomhet rundt det å ikke være kongelig, men å være så nære folket som mulig.

Tony Blairs omtale av Diana etter hennes død som «folkets prinsesse» traff spikeren på hodet.

Den privilegerte og tilsynelatende bortskjemte prinsen uten selvinnsikt er ingen «folkets prins». Prins Harry i mange år blitt unnskyldt for sine eskapader nettopp fordi han er sønn av Diana, men denne tålmodigheten ser ut til å ha tatt slutt.

Diana var et stilikon og en foregangskvinne innen mange samfunnsmessige utfordringer som AIDS og minerydding.

Hennes mest fremtredende arv kan likevel sies å være hennes to sønner. Sønnene er nå voksne og lever sine egne liv, den ene på utsiden, den andre på innsiden.

Prins William skal en gang i fremtiden styre the Firm som Vilhelm V. Hans hode vil nok også ligge urolig, ettersom han har en bror som prins Harry.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no