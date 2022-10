Hvem skal PostNord og Norsk Tipping-ligaen være til for?

Bør andrelag få være en del av det normale seriesystemet, eller bør norsk fotball innføre en egen serie kun for rekruttlag? Debatten om andrelagenes plass i norsk fotball blomstrer opp igjen nå som opprykk og nedrykk er avgjort i PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen.

Etter at nivå tre og fire i norsk fotball ble slanket ned betraktelig, har konkurransen om plassene blitt knallhard. Og flere og flere andrelag sikrer seg en plass i disse divisjonene, til stor irritasjon for mange av breddeklubbene de konkurrerer med. Det store spørsmålet er hvem andredivisjon og tredjedivisjon egentlig skal være til for - klubbene som naturlig hører hjemme på det nivået eller toppklubbenes talenter.

Hva skal veie tyngst, hensynet til talentutvikling i toppklubbene eller rettferdige konkurranseforhold for resten av klubbene i landet?

Begge deler er viktig for norsk fotballs fremtid. Klubbene i Eliteserien og OBOS må huske at PostNord og Norsk Tipping-ligaen har en egenverdi. Her finner du klubber med ihuga supportere, lange tradisjoner og store drømmer. Du finner spillere som tar hver kamp på blodig alvor og som har nivå tre og fire som sitt hjem. Disse kampene er langt mer enn et fotballens klasserom for den neste toppscoreren i Eliteserien.

Hvis toppklubbene skal fortsette å ha andrelagene sine i det ordinære seriesystemet, må de ta på alvor at andrelagene utfordrer prinsippet om rettferdig konkurranse gjennom hele sesongen. Hvor gode andrelagene er kan variere enormt fra kamp til kamp, ikke på grunn av naturlig formsvikt og formtopp, men fordi spillerne de stiller med varierer så voldsomt. Dermed vil tidspunktet du møter et andrelag på kunne bli helt avgjørende for kampen og sesongen.

I noen kamper er det nesten bare juniorspillere og unggutter, i neste kamp kan du risikere å møte flere spillere som er i ferd med å etablere seg i Eliteserien eller OBOS. Gang etter gang ser vi at antallet førstelagsspillere som vikarierer i PostNord eller Norsk Tipping-ligaen stiger markant når plassen skal sikres på tampen av sesongen. Det er selvfølgelig frustrerende for de klubbene som plutselig møter langt bedre spillere enn det konkurrentene møtte tidligere i sesongen. Det både oppleves og er urettferdig at opp- og nedrykk på nivå tre og fire kan avgjøres av kampprogrammet til en Eliteserieklubb.

Jeg er helt sikker på at spillerutviklingen i Norge blir bedre av at mange av talentene våre får prøve seg i PostNord og Norsk Tipping-ligaen. Spørsmålet er om det går an å skape en mer rettferdig ordning uten å frata toppklubbene et viktig verktøy for å gi unge talenter best mulig forutsetninger.

Jeg tror det er mulig, men det krever at toppklubbene er villig til å endre den praksisen som skaper problemer og frustrasjon sesong etter sesong. En ordning med enda strengere regler for hvordan spillere kan bevege seg mellom førstelag og andrelag må på bordet. Hvis andrelagene skal fortsette å ha en plass i seriesystemet, må reglene strammes inn.

En mulighet er å ikke knytte begrensningene kun til alder, men også til spilletid i Eliteserien og OBOS. Man kan også innføre regler som sier at spillere ikke kan spille for andrelaget samme runde som de har vært med i en kamptropp på høyere nivå. Mulighetene er mange, og det er helt åpenbart at det må tas grep. Vi må klare å få på plass et regelverk som sørger for at andrelag som er for dårlige for PostNord ikke kan redde plassen ved å sende inn en armé av førstelagsspillere til de siste serierundene.

Alternativet er nemlig en egen serie for andrelagene, slik man har i blant annet England og Italia. Det tror jeg er en dårlig idé nettopp fordi man mister en ekstremt viktig utviklingsarena for unge spillere.

I Italia er reservelagsligaen en U19-liga, med strenge begresninger for antall overårige spillere. Dermed finnes det ingen naturlig utviklingsarena for spillere som er i starten av 20-åra og fortsatt ikke klare for spill i Serie A eller Serie B. Alternativet blir da enten utallige utlån på jakt etter spilletid, eller å tilbringe altfor mye tid på benken i en fase der det å spille fotballkamper er helt avgjørende for utviklingen din. Det er ikke en god løsning.

Det å spille mot andre reservelag eller akademilag kan heller ikke sammenlignes med å spille mot voksne spillere i det ordinære seriesystemet. Det å spille normal serie er rett og slett en ekstremt mye bedre læringsarena fordi det er alvor og fordi du møter spillere som er eldre enn deg, mer rutinerte enn deg og som ikke har fotballhverdagen sin i akademienes trygge og velkjente rammer.

Konsekvensene av at mange storklubber har tøyd strikken for langt ved å utfordre prinsippet om rettferdig konkurranse på nivå tre og fire er at de kan ende opp med å miste en enormt viktig utviklingsarena for unge spillere. Hvis det ikke tas grep, vil kravene om å kaste andrelagene ut av seriesystemet komme med stadig større styrke.