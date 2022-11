Hvem kan holdes tilbake?

Det er flere problemer med retten til å fysisk holde tilbake passasjerer uten gyldig billett enn diskusjonen rundt hvem som skal kunne utøve den.

BILLETT: Artikkelforfatteren ved Byparken Bybane-stopp i Bergen sentrum. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har lagt frem forslag om å utvide kretsen av personer som skal kunne holde snikere fysisk tilbake i forbindelse med billettkontroll.

Dette er en adgang kollektivselskapenes egne ansatte har hatt siden 2002, men som Samferdselsdepartementet nå ønsker at også innleide vektere skal ha.

Forslaget har blant annet møtt politisk motstand og kritikk fra advokathold.

Det er etter mitt syn god grunn til å ta kritikken forslaget har møtt på stort alvor.

SNIK: Hva er egentlig en sniker, lurer Herman Haugen på. Som, for ordens skyld, hadde løst billett da dette bildet ble tatt. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Jeg mener imidlertid at det også er andre problemer med tilbakeholdsordningen slik den er utformet i dag, og som departementets forslag ikke adresserer.

Jeg vil her løfte frem ett av disse problemene: Hvem som etter dagens regler kan holdes tilbake.

Å bruke fysisk makt mot noen er et av de sterkeste virkemidlene staten har mot innbyggerne.

Det kreves derfor en god begrunnelse for å gi regler som tillater dette.

Fysisk makt

Når det gjelder å holde tilbake passasjerer som sniker, er begrunnelsen å sikre at personer gjør opp for reisen de har foretatt.

For å si det med tidligere samferdselsminister Knut Arild Hareide: «De få som sniker, må gjøre opp for seg.»

Det er med andre ord «snikerne» som skal tas. Men hva er egentlig en «sniker»?

FINN SNIKEREN: Hvem sniker? Og hvorfor? Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Spørsmålet melder seg fordi dagens ordning går mye lenger enn å tillate bruk av fysisk makt mot personer som reiser uten å betale for seg.

Én av forutsetningene for å bruke fysisk makt for å holde tilbake en «sniker», er at personen ikke kan «framvise gyldig billett» (yrkestransportlova § 33).

Dette betyr for det første at grunnen til at du ikke kan fremvise gyldig billett er irrelevant.

For det andre gir det transportselskapene stor makt til å definere hva en «gyldig billett» er, gjennom sine transportvilkår.

Slik reglene er i dag må du ha en ferdig betalt og aktivert billett, samt eventuelt bevis på ungdoms-/student-/honnørrabatt, før du går inn på transportmiddelet eller inn i en kontrollsone.

Kan du ikke «framvise» dette ved kontroll får du gebyr. Og identifiserer du deg ikke slik at gebyret kan betales, kan du holdes tilbake med makt.

MAKTDEMONSTRASJON: Har du ikke gyldig billett og nekter å betale boten, kan du bli holdt tilbake med makt. Hvem skal få lov til det? Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Reglene kan gi noen praktiske utslag som er verdt å eksemplifisere:

Bevise på sekundet

Kjøper du SMS-billett, men billetten ikke dukker opp på telefonen din, så kan du ikke framvise gyldig billett.

At pengene er trukket fra kontoen din har ikke noe å si. Nekter du å betale gebyret eller identifisere deg, kan du etter dagens regler holdes tilbake med makt.

STRØMKRISE: Har du kjøpt billett på mobilen, og går tom for strøm? Dumt for deg. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Spurter du for å rekke bussen og trykker «kjøp» i AtBs app idet du går inn på bussen, så har du ikke «gyldig billett»; billetten må være klar før påstigning.

Dette var tilfellet i Transportklagenemdas sak 2021-1814 (bak betalingsmur): Passasjeren fikk medhold av nemda i frafall av gebyr fordi AtB ikke kunne bevise på sekundet når billetten var aktivert, men i den praktiske situasjonen er det liten tvil om at passasjeren risikerte å bli holdt tilbake med makt om hen ikke identifiserte seg.

Har du kjøpt riktig billett, men glemt studentbevis eller honnørkort?

Da har du ikke «gyldig billett», og kan holdes tilbake med makt om du ikke betaler gebyr eller identifiserer deg.

Det samme gjelder om du har kjøpt billett, men glemt at reisen går innom en annen takstsone.

Å SNIKE, SNIKER, HAR SNEKET: Det finnes mange måter å «snike» på. Ikke alle er gjort i vinnings øyemed. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

At du må ha gyldig billett også i selskapenes «kontrollsone» innebærer at du risikerer å bli holdt tilbake med makt selv om du aldri har hatt intensjon om å reise kollektivt.

I Transportklagenemdas sak 2019-2129 (bak betalingsmur) var en person ilagt gebyr på Jernbanetorget T-banestasjon for opphold i kontrollsonen uten gyldig billett.

Personen skulle ikke reise, men møte sin 9 år gamle datter som hadde reist med T-banen alene for første gang. Nemda frafalt under tvil gebyret, med henvisning til de spesielle omstendighetene.

SNIK=SNIK?: Herman Haugen påpeker at ikke alle snikere er like. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Objektiv plikt

Gitt vurderingen billettkontrolløren gjorde i situasjonen, er det imidlertid ganske klart at personen risikerte å bli holdt tilbake med makt om hen ikke hadde identifisert seg.

Er personene i eksemplene «snikere»?

De fleste vil nok svare nei.

Er det for å ta disse personene at det nå er avgjørende å la vektere få lov til å bruke fysisk makt i forbindelse med billettkontroll?

Åpenbart ikke. Men slik regelverket er utformet i dag, med en helt objektiv plikt til å «framvise gyldig billett», gjøres det ikke forskjell på personene i eksemplene og de som med vilje unnlater å kjøpe billett.

Begrunnelsen for å tillate bruk av fysisk makt svikter når den kan brukes mot personer som enten har betalt for seg, eller som ikke har reist kollektivt overhodet.

Dette må det tas hensyn til ved utviklingen av reglene.

ENDESTASJON: Bybaneturen er over for denne gang. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Spørsmålet om når det skal kunne brukes makt er derfor minst like viktig som hvem som skal få bruke makt.

Som ledd i behandlingen av lovforslaget bør Samferdselsdepartementet følgelig ta klar stilling til om tilbakehold skal kunne brukes i samme tilfeller som etter dagens regler.

Og hvis svaret er nei, bør regelverket reflektere tydelig når bruk av fysisk makt er greit, og når det ikke er greit.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no