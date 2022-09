Hvem er Arfan Bhatti?

Arfan Bhatti har i en årrekke vært i søkelyset til politiet. Her truer han TV 2s fotograf til å ikke filme ham. Foto: TV 2

Norsk politi kobler Arfan Bhatti til terrorangrepet mot London pub i Oslo i sommer. Derfor er 45-åringen nå etterlyst internasjonalt gjennom Interpol.

Men hvem er egentlig mannen som politiet mener er innblandet i det verste terrorangrepet siden 22. juli 2011?

Fra gangster til islamist

Arfan Bhatti er en norsk statsborger. Han er født 9. august 1977 og oppvokst i Oslo. Lenge var han en velkjent torpedo i hovedstadens underverden. Norsk-pakistaneren ble allerede som er 16-åring dømt til fengsel for å ha knivstukket en butikkeier i magen.

GJENGER I OSLO: I begynnelsen av 2000-tallet var Arfan Bhatti en velkjent kriminell i Oslo.

Den ferske etterlysningen er i så måte enda et kapittel i hans voksne liv. Fra hans reise til å være gangster til å bli en ekstrem islamist. Han var i en periode en av lederskikkelsene i gruppa, Profetens Ummah. Det var de som rekrutterte og sendte fremmedkrigere fra Norge til Syria.

Arfan Bhatti er domfelt en rekke ganger. Vold, trusler og medvirkning til skyting mot synagogen i Oslo er bare noe av rullebladet. I tillegg har han vært anklaget og siktet for en rekke forhold som har endt med henleggelser.

TV 2 sporet opp Bhatti

Det gjenstår å se om politiet klarer å spore opp og pågripe Bhatti - om det er i Pakistan, Norge eller et annet land. Det som er sikkert er at både Oslo politidistrikt og PST har i mange år hatt et fokus på Arfan Bhatti og hans nettverk av islamister.

VISTE FINGERN: Arfan Bhatti på demonstrasjonen utenfor Stortinget. (Foto: TV 2)

Den norske statsborgeren har også tidligere blitt pågrepet i Pakistan. I januar 2013 ble han meldt savnet av familien etter å ha dratt til Pakistan året før. Der la han ut bilder poserende med automatvåpen. Han truet også norske soldater på Facebook.

En dag var han plutselig borte vekk. Familien ba det norske utenriksdepartementet om hjelp, men det kom aldri noen livstegn. Ti måneder senere var det TV 2 som klarte å spore ham opp i et pakistansk fengsel. Den gang mente han at han ikke ville be om hjelp fra Norge.

– Ifølge sharialoven kan jeg ikke motta hjelp fra de vantro. Derfor har jeg verken ringt eller involvert dem, sa Arfan Bhatti fra cella den gang.

Han ble løslatt etter nesten ett år i fengsel og dro tilbake til Norge. Nå er han igjen jaktet på av politiet, men denne gang er det snakk om terror i Norge.

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække er inhabil i saker om Arfan Bhatti. Nyhetssjef Fredrik Kirkevold har ansvar for dekningen.