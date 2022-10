Hvem av dem er egentlig på valg?

Litt mindre enn tre uker før mellomvalget i USA er det helt åpent hvem som tar kontroll over Senatet. TV 2s snittmåling gir Republikanerne 50 seter, mens Demokratene får 49.

Hvem som får sete nummer 100 i Senatet får vi neppe vite før i desember.

– Årsaken er at det stiller tre kandidater til valg i Georgia, som igjen kan bety at ingen får 50 prosent. Som igjen betyr omvalg 6. desember, forklarer Terje Sørensen.

Mer om det litt senere. For det er ikke bare i Georgia at situasjonen er spesiell.

Biden røpet seg?

I Pennsylvania begynner folk å lure på om det er demokraten John Fetterman eller kona Gisele som stiller til valg. Årsaken er en uheldig uttalelse fra President Biden på torsdag.

Biden var på plass i stålbyen Pittsburgh for å drive valgkamp for en desperat Fetterman. Den 53 år gamle demokraten er i ferd med å gi fra seg ledelsen til republikaner og tv-lege Mehmet Oz. Ledelsen har skrumpet inn fra 7-8 prosentpoeng, til nesten ingenting.

Mye av årsaken er at Fetterman har overlevd et slag, og at det stadig blir stilt spørsmål ved om han har nok energi til å holde ut seks år i senatet. Noe Biden, trolig uten å ville det, satte på spissen i Pittsburgh.

Under talen henvendte han seg til Fettermans kone, Gisele.

– Du kommer til å bli en bra kvinne i Senatet, sa Biden.

Biden kan ganske enkelt ha forsøkt å inkludere Gisele som en del av ektemannens team. Samtidig er det spesielt at John Fetterman ikke holdt noen tale for seg selv under arrangementet.

Samlet har dette satt fart i ryktene at Demokratene planlegger å erstatte John Fetterman med konen Gisele som senator, etter hvert.

MØTTE FOLKET: John og Gisele Fetterman holdt seg i bakgrunnen da Joe Biden møtte velgere på en restaurant. Foto: Patrick Semansky

Det kan bli mulig fordi demokraten Josh Shapiro ligger an til å bli guvernør i Pennsylvania.

Og hvem er det som utpeker en etterfølger hvis noen må trekke seg som senator av helsegrunner?

– Det er guvernøren, slår Terje Sørensen fast.

– Gisele Fetterman er ingen hvem som helst, hun er kjent som aktivist og har dermed en god del politisk erfaring.

Drama i Georgia, igjen

ABORTINNRØMMELSE: Herschel Walker er mot abort, men betalte for abortinngrep for eks-kjæreste. Foto: Jessica McGowan

Tilbake i Georgia kan vi få en reprise på dramaet fra 2020-valget. Da ble ikke valget avgjort før 5. januar 2021. De to omvalgene den dagen endte med demokratisk seier, og dermed demokratisk kontroll over senatet.

Denne gangen ligger det an til ett omvalg, mellom den sittende demokraten Raphael Warnock og utfordreren Hershel Walker.

Den tidligere fotballstjernen Walker har Donald Trump i ryggen og har vist seg som en tøff motstander for Warnock, en rekke skandaler til tross.

Blant annet har Walker måttet innrømme at han betalte aborten for en kvinne han var sammen med. Pinlig, når han i dag fremstår som en helhjertet abortmotstander.

Likevel viser målingene at det er helt jevnt mellom de to kandidatene. Dermed ligger det an til et langtrukkent drama i kampen om senatet, også i år.

Som tabellen under viser er Georgia blant de aller jevneste vippestatene i senatsvalget.

– Litt over to uker før valget er det vanlig at mange av disse valgene i vippestatene er jevne. Men det er ikke uvanlig at vinden snur de siste par ukene. Vi er i en ekstra spennende fase nå, sier Terje Sørensen. -

– Det hjelper ikke å lede med 8 prosent i august, legger han til.

Positiv tendens for republikanerne i Huset

I kampen om representantenes hus øker andelen amerikanere som sier de skal stemme republikansk i valget.

Målt i antall representanter viser TV 2s prognose at Republikanerne ender med 232 representanter, 14 mer enn det som trengs for å danne flertall.