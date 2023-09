Høyres liste beviser ingenting

Høyres tidslinje viser først og fremst at Erna Solberg ikke hadde det travelt med å få full oversikt over ektemannens aksjehandler før valget.

Tidslinjen fremstår først og fremst som et forsøk på å forsikre velgerne om at Høyre ikke hemmeligholdt informasjon som kunne påvirket valgresultatet.

Og det er viktig. Høyre kan ikke leve med usikkerhet om at de skulle ha sittet på informasjon om Sindre Finnes' omfattende aksjespekulasjon og ekteskapelige svik, og holdt det hemmelig fram til etter valget. De kan ikke ha hengende over seg en mistanke om at de hemmeligholdt informasjon som var egnet til å påvirke valgresultatet.

For det kunne det eventuelt også ha gjort. En måling utført av Kantar, på vegne av TV 2, viser også at 15 prosent av Høyres velgere ville stemt annerledes om de hadde vært kjent med denne informasjonen før valget. Det er helt avgjørende for tilliten, ikke bare til Erna Solberg, men til hele partiet hennes, at de imøtegår den tvilen som måtte finnes om det.

Så får det heller være at tidslinjen også med all tydelighet viser at de ikke hadde det spesielt travelt med å skaffe seg informasjon. Det er påfallende at Erna Solberg først ventet to døgn med å be Sindre Finnes utarbeide en fullstendig oversikt over sine aksjehandler. E24 konfronterte henne med helt ukjente aksjehandler onsdag 6. september, først fredag 8. september ba hun ektemannen lage listen.

Deretter unnlot hun å purre på listen gjennom hele den siste helgen før valget. Det er på en måte trygt å være uvitende om de potensielle konsekvensene av en dårlig følelse du har kjent på i flere dager. Tidslinjen beviser egentlig ingenting, annet enn at Erna Solberg verken hadde den fulle oversikten over ektemannens aksjetransaksjoner eller hadde det travelt med å få den fulle oversikten før valget. Det visste vi fra før.

Høyre skrudde opp forventningene til den såkalte tidslinjen som ble presentert tirsdag kveld. Den skulle på en måte frikjenne partiet og dets leder for all mistanke. Men hvis de tror dette er tilstrekkelig for å gjenreise tillit til en statsminister som i åtte år har vært «uvitende inhabil», så tror jeg de overvurderer betydningen.

For denne saken dreier seg om mye mer enn at Erna Solberg ble ført bak lyset av sin ektemann. Det ble hun utvilsomt. Ingen grunn til å ikke tro henne på det. Men Erna Solberg bygger sitt forsvar på at hun verken visste noen ting, mistenkte noen ting, eller burde ha grunn til å mistenke noen ting.

Har hun ikke et selvstendig ansvar for at hun ikke er inhabil når hun som statsminister fatter beslutninger som har stor betydning for norsk samfunns- og næringsliv? Jo, det har hun vil jeg mene. Åpenbart ikke, hvis vi skal følge Erna Solbergs resonnement. Burde det virkelig ikke ringt noen bjeller? De to har felles økonomi. De leverer selvangivelse hvert år.

Erna Solberg må nå vise utstrakt grad av åpenhet fra sin periode som statsminister og svare på en rekke spørsmål om det, om det skal være noen sjanse for sakte, men sikkert å gjenreise tillit til seg som politisk leder.

Hvordan kan det ha seg at han kan drive med omfattende daytrading og aksjespekulasjon fra hjemmekontor i statsministerboligen uten at hun oppdager det?

Hvorfor stusser hun ikke over at formuen deres og inntekten hans varierer veldig fra år til år? De har begge jobber med forutsigbare lønnsvilkår.

Sjekker hun ikke hvilke aksjer mannen eier fra år til år, når det årlige aksjeeierregisteret offentliggjøres en gang i året? Da ville hun ha sett at listen endret seg fra år til år, slik E24 dokumenterte 31 august i år.

Hvorfor stiller hun ikke tilstrekkelig med spørsmål til ektemannen da NRK i 2014 og Dagbladet i 2017 og 2019, som problematiserer at Finnes kjøper og selger aksjer mens hun er statsminister. De sistnevnte sakene kommer sågar etter at hovedmotstander Jonas Gahr Støre fikk hard kritikk for sine aksjeinvesteringer i valgkampen 2017.

Og hvorfor sjekker hun ikke med sitt eget embetsverk på SMK om de har kontakt med Finnes om hans aksjevirksomhet? Ifølge DN, var det ingen skriftlig kontakt mellom Finnes og SMK om aksjehandler etter oktober 2014, selv om Finnes skulle avklare all aksjehandel med dem fortløpende. Hun var statsminister fram til oktober 2021.

Det er godt mulig at Erna Solberg har gode og tillitvekkende svar på alle disse spørsmålene og flere som eventuelt måtte komme. Nøkkelordet her er åpenhet.

Og videre: hvordan kan de forsikre om at han ikke har plukket opp innsideinformasjon og handlet aksjer deretter?

Det siste spørsmålet vurderer Økokrim nå. Hvis de mener det er mistanke om at det kan være innsidehandel bak en eller flere av de 3640 handlene han foretok mens kona var statsminister, må de åpne etterforskning. Da er det i så fall «game over» for Erna Solberg som partileder og statsministerkandidat i 2025.

Uavhengig av politiets arbeid, er det per nå krevende å se for seg at velgerne skal la Erna Solberg flytte inn igjen i statsministerboligen om to år, sammen med en mann hun og partiet i dagevis har omtalt som en grov løgner, en som går bak ryggen på både kona og regjeringens embetsverk, en som ikke er til å stole på.

I sin iver etter å vise sin uskyld har Erna Solberg og partiet hennes gjennomført et regelrett karakterdrap på ektemannen. Det kan fort slå tilbake på henne.