Høyres karakterdrap på Sindre Finnes

Erna Solbergs pressekonferanse fredag var et sammenhengende karakterdrap på ektemannen Sindre Finnes, en beretning om løgner og bedrag som førte Solberg selv, hennes rådgivere og embetsverket på Statsministerens kontor bak lyset. Erna Solberg fremstilte seg selv som et offer for ektemannens aksje-utroskap, men varslet samtidig at hun ønsket å flytte tilbake til statsministerboligen, sammen med den samme mannen, om to år.

TV 2s kommentator Aslak Matre Eriksrud Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Erna Solberg har ikke uttalt seg offentlig etter fredagens sjokkartede seanse, men Høyres nestleder Henrik Asheim har virkelig overtatt stafettpinnen. Gang på gang de siste dagene har han gjentatt at Erna Solberg er et uskyldig offer for ektemannens løgner. Hun er ført bak lyset. Vi må da kunne stole på våre nærmeste. Og så videre.

Partistrategene i Høyres Hus har åpenbart en ambisjon om at Solberg skal stå denne stormen av og fortsette som Høyre-leder og statsministerkandidat om to år. Strategien er å legge absolutt alt ansvaret for at hun har vært inhabil som statsminister på ektemannen. Snart skal Høyre også legge fram en tidslinje som beviser at verken Solberg eller partiet kunne gjort noe annerledes. Det gjenstår å se.

Kontrasten til utenriksminister Anniken Huitfeldts håndtering av sin sak tidligere i sommer er skrikende. Huitfeldt hadde også en ektemann som handlet aksjer uten at hun visste om det. Men hun tok ansvar for at mannen ikke var blitt tilstrekkelig informert om regelverket, og for at hun ikke hadde sikret seg innsyn i mannens aksjeaktiviteter.

– Jeg har ikke oppfylt min plikt etter habilitetsreglene til å skaffe meg oversikt over min manns økonomiske aktiviteter. (...) Det er min feil, erkjente Huitfeldt overfor VG.

Det var altså hennes ansvar at hun hadde vært «uvitende inhabil» når regjeringen håndterte saker knyttet til Kongsberg-gruppen, og beklaget det. Huitfeldt overlevde som statsråd. I hvert fall inntil videre. Hennes sak skal også gjennomgås nøye av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Høyre og Erna Solberg har valgt en helt annen strategi. Hun har også vært «uvitende inhabil», foreløpig i et uvisst antall saker. Men det er ikke hennes skyld. Hun har ikke noe ansvar for den krisen hun og partiet står oppe i. Ikke engang en antydning fra Høyres ledelse om at hun kanskje har et personlig ansvar for å vite hva ektefellen driver med, ikke engang når deres felles økonomi vikles inn i habilitetsproblemer med jobben som statsminister.

I det som fremstår som et syltynt forsøk på å overleve som partileder, så legges all skyld og alt ansvar på ektemannen.

Det er ikke noe pent syn.