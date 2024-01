Høyres heltidsbløff

Høyre sier noe, men stemmer på noe helt annet.



La meg komme med noen konkrete og nylige eksempler. Høyre med Henrik Asheim i spissen stemte nei til heltidsloven som sier at heltid skal være normen i arbeidsmiljøloven, og at deltidsansatte får styrket fortrinnsretten til hel stilling. Videre må arbeidsgiver dokumentere behovet for deltid hvis de skal ansette noen i en lavere stilling. Dette er viktige endringer som Høyre stemte imot.

Tall fra Fagforbundet indikerer at det lyses ut flere heltidsstillinger for helsefagarbeidere etter at Stortinget endret arbeidsmiljøloven enn tidligere. Det virker! Og det er Arbeiderpartiet som sammen med fagbevegelsen har gått i front.

I Høyres forslag til alternativ statsbudsjett for 2024 fjerner dessuten partiet heltidspotten som skal bidra til gode omstillingsprosjekter. Gjennom denne potten kan man søke om penger til tiltak for å bygge en heltidskultur. Det er penger som eksempelvis skal gå til tiltak for å gi helsefagarbeidere større stillinger eller sykepleiere faste stillinger. Igjen ser vi at ord og handling ikke henger sammen i Høyres heltidspolitikk.

Som Marte Scharning Lund og jeg påpekte i Dagsavisen forrige uke, ble Lambertseter sykehjem i Oslo åpnet som et heltidssykehjem der alle ansatte fikk fulle stillinger under det rødgrønne byrådet. Med åpningen av Tåsenhjemmet lå alt til rette for at heltidssatsningen i Oslo kommune kunne fortsette, men det har Høyrebyrådet satt en stopper for.

Heltid er viktig for samfunnet og viktig for den enkelte. En hel, fast stilling gir deg høyere lønn, bedre pensjon og mulighet for boliglån. Det er viktig for den enkelte som vil forsørge seg selv, i tillegg til en mer forutsigbar hverdag uten stresset med å jakte nok vakter til å få en lønn å leve av. Utstrakt bruk av deltid rammer særlig kvinner, og deltidsandelen er ekstra høy i helse- og omsorgsektoren og i varehandel der mange kvinner jobber. Frihet henger nært sammen med økonomisk frihet, derfor er kampen for heltid kvinnekamp og et viktig likestillingsspørsmål.

Høyre forteller velgerne ofte i valgkampen at partiet er for hele faste stillinger, men når det virkelig gjelder stemmer de imot. Det bør velgerne merke seg.