Høyre bør gå stille i dørene

Har regjeringen glemt bybarna, slik Mathilde Tybring-Gjedde påstår i sitt innlegg 15. april? Det korte svaret på det er selvsagt nei.

Kampen for å utjevne økende levekårsforskjeller i byene våre har tvert imot vært en av de viktigste prioriteringene for Arbeiderpartiet helt siden vi fikk regjeringsmakten.

Under Solberg-regjeringen økte andelen barn som vokste opp fattige familier. I noen byområder så man faktisk en tredobling av familier med varig lav inntekt. Denne utviklingen har nå snudd under Støre-regjeringen.

SSB kom i vinter med tall som viser at antallet og andelen barn som lever lavinntektsfamilier har gått ned for andre år på rad, og er på det laveste nasjonalt siden 2016.

For Oslo er andelen faktisk på det laveste nivået siden 2006. Det betyr selvsagt ikke at vi kan klappe oss selv på skulderen og være fornøyd. Men for meg er det en viktig bekreftelse på at vi er på rett vei.

Vi vet at noe av det aller viktigste vi kan gjøre for å bekjempe forskjeller i levekår er å få enda flere i jobb. 130.000 flere har allerede kommet inn i arbeidslivet under denne regjeringen. Vi skal fortsette å styrke arbeidslinja gjennom å gi enda flere mulighet for en fast inntekt gjennom arbeid.

De brede universelle velferdsordningene er også avgjørende for skal vi lykkes med å utjevne forskjellene.

Der høyresidens svar ofte er velferdskutt og mer behovsprøvde ordninger, har Støre-regjeringen levert økning i barnetrygden, billigere barnehage og innført 12 timer gratis SFO til alle første- og andreklassinger – for å nevne noe.

Dette gjør en betydelig forskjell for familier med trang økonomi, og gir flere barn mulighet til å delta på viktige fellesskapsarenaer.

I tillegg gjør regjeringen en rekke andre grep med å styrke områdesatsingene i byene, gi flere mulighet til å kjøpe sin egen bolig, inkludere flere barn og unge i idrett og fritidsaktiviteter, styrke integreringsarbeidet og forsterke innsatsen mot ungdomskriminalitet.

Alt dette er ting som virker sammen for å bedre folks levekår i byene.

Egentlig ville jeg heller brukt denne spalteplassen til å snakke om utfordringene vi har foran oss og hvordan vi kan løse dem, enn å snakke om alt som allerede gjøres.

Men når Mathilde Tybring-Gjedde forsøker å skape et inntrykk av at denne regjeringen fører en politikk som svikter bybarna, får jeg faktisk behov for å si at Høyre burde gå litt stille i dørene.

De gjorde forsvinnende lite for å bedre levekårene for bybarna da de selv hadde regjeringsmakten. Resultatet var at antallet barn i fattige familier økte kraftig.

Når det Høyre-ledede byrådet i Oslo i år prioriterte å fjerne eiendomsskatten for de rike, ble konsekvensen at gratis skolemat måtte vike. I stedet ble en regning på 150 millioner sendt direkte til foreldrene til 38.000 elever.

Hvem tror Mathilde Tybring-Gjedde dette går mest utover?