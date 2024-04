Hockeyfestens bakrus

I årets finaleserie møtes to lag som har kastet absolutt alt de har på bålet. Nå koker det i Hockey-Norge, men hvor lenge kan man leve med at både klubber og forbund går med dundrende underskudd?

Fulle haller. Tomme lommebøker. Drømmefinale. Marerittår.

Kontrastene er store når Hockey-Norge inviterer til fest i hovedstaden og på Hamar denne våren. I et desperat kappløp for å ta tilbake tronen i norsk ishockey har de som har vært villig til å gamble mest seiret. Men til hvilken pris?

Vålerenga og Storhamar har fått sin etterlengtede finaleserie. Hvis man virkelig skal skape blest, trøkk og interesse rundt norsk hockey, er det få ting som kan måle seg med denne klassikeren.

Det er 17 år siden sist disse to lagene møttes i en finaleserie. Og drømmefinalen kunne knapt kommet på et bedre tidspunkt for et Hockey-Norge som sårt trenger en opptur.

Med blodrøde tall nærmest over hele linja trenger norsk hockey all den drahjelpen de kan få.

Kanskje kan fulle haller og gode TV-tall overbevise sponsorer og investorer om at det fortsatt er verdt å satse på norsk hockey, til tross for at både forbundet og en rekke klubber er omtrent like gode på økonomistyring som deltakerne i Luksusfellen.

Hva blir prisen på sikt?

Er norsk hockey økonomisk bærekraftig i den tiden vi går inn i? Årets finaleserie viser at interessen absolutt er der, både blant TV-seerne og de som går på kamp. Hockey-Norge kan imidlertid ikke belage seg på at de to publikumsfavorittene skal dra lasset i årene fremover.

Både Vålerenga og Storhamar har satset tungt for å nå denne finalen. Det er ikke billig å bryte Oilers’ hegemoni. De som står igjen med bøtta til slutt vil nok mene at det var verdt det. Men hva blir prisen for klubbene og norsk hockey på sikt?

Utgiftsnivået i norsk hockey er generelt så høyt at få klubber har økonomisk rygg til å bære det. Vi har ingen garanti for at verken Storhamar eller Vålerenga har råd til å satse så hardt i årene fremover.

Storhamar har allerede varslet at de må kutte kostnadene kraftig i fremtiden. Underskuddet for 2023 ble til slutt hele seks millioner kroner. Selv etter at det ble klart at Storhamar kom til å gå med solid underskudd, ble det likevel hentet inn nye spillere fra utlandet. Hamarklubben rakk akkurat å få på plass Maxime Trépanier før forbundet ga dem overgangsnekt. Det er ikke rart andre klubber murrer om uvettig pengebruk og urettferdig regelverk.

Klubben prøver desperat å konkurrere med Oilers, selv om de vet at de ikke egentlig har de økonomiske midlene til det. Et av forsøkene på å hente inn noen ekstra kroner var å arrangere Röyksopp-konsert i CC Amfi. Konserten ble en flopp, og klubben tapte en drøy million kroner. Storhamar var på stø kurs mot full krise, før CC-gruppen nok en gang ble redningen.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

I en ren Barcelona-manøver har Hamar-klubben fått inntekter her og nå, mot å si ifra seg inntekter i fremtiden. Den såkalte pisse i buksa for å holde seg varm-strategien.

Dette er på ingen måte unikt for Storhamar. Lista over klubber som har vært i økonomisk trøbbel er lang. Uvirkelig lang.

Det går knapt en sesong uten at minst én klubb trues av konkursspøkelser, frykten for å miste lisensen eller poengtrekk. Redningsaksjoner blant supportere og tiggerferder til kommunen og lokalt næringsliv har nærmest blitt en driftsmodell.

Lett å la seg friste

Klubben fra mitt eget hjemsted, Lillehammer, holdt på å gå konkurs senest i fjor vinter. Manglerud Star mistet lisensen før sesongstart og den tradisjonsrike klubben ble sendt ned på nivå tre. Stjernen har akkurat mistet sine rike onkler og må kutte lønns- og personalkostandene sine fra 12,5 til 8,1 millioner. Sparta startet sesongen med poengtrekk på grunn av økonomien. Frisk klarte ikke å betale regningene sine i Varner Arena og måtte reddes av Asker kommune.

FULLE TRIBUNER: Fullt hus da Vålerenga tok imot Storhamar på Jordal Amfi. Foto: Lise Åserud / NTB.

Regnskapet til Vålerenga Ishockey Elite viser at idrettsklubben går i null. Aksjeselskapet Vålerenga Ishockey AS derimot, hadde et negativt driftsresultat på drøyt 7,5 millioner i 2022.

Altfor mange klubber er helt avhengig av hjelp utenfra for å ha råd til lagene sine. Men hvor mange ganger kan klubbene komme og trygle om hjelp utenfra uten å kunne vise til resultater i form av trofeer?

I desperasjonen etter å lykkes, er det lett å la seg friste til å gamble med både egne og andres penger. Selv om de færreste egentlig har råd til å konkurrere med Oilers, mangler det ikke på viljen til å prøve. Samtidig sitter de nøkterne klubbene som drifter etter evne og ser på en hockeyfest anført av klubber som bruker penger de egentlig ikke har.

I fjor vår var det hele sju klubber som måtte inn under forbundets handlingsplan. Forbundet stiller nemlig strenge krav til økonomisk nøkternhet og kontroll i regnskapene - tilsynelatende hos alle andre enn seg selv.

Bakrusen kan bli dyr

For ikke engang Norges Hockeyforbund har klart å holde orden i regnskapsbøkene. Det siste året har vært et regelrett skandaleår for de som skal forvalte norsk ishockey på vegne av medlemmene. Når et forbund er i så desperat pengenød at de må legge ned landslagsaktiviteten, er i grunn fadesen komplett.

Hvorfor skal klubbene ta økonomisk trygghet og bærekraft på alvor når selv ikke forbundet klarer å holde orden i egne regnskapsbøker?

En idrett der klubber jevnlig trues av konkurs, poengtrekk og degradering i divisjonssystemet på grunn av økonomisk trøbbel må innse at de er på helt feil kurs. Når det knapt går en sesong uten at minst ett lag får konkursspøkelset på besøk, er det åpenbart at noe må gjøres. Hvor lenge vil sponsorer og investorer betale for en idrett der økonomi og andres penger forvaltes så nonchalant?

Det er all grunn til å kose seg med årets finaleserie. Den tøffe hverdagen er imidlertid ikke langt unna. Akkurat nå er det hockeyfeber og hockeyfest for alle penga, men bakrusen kan bli både dyr og vond.