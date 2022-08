Hjelp idretten gjennom strømkrisen!

Tirsdag ble det satt nye strømprisrekorder flere steder i Norge. Ekspertene melder om ekstraordinære strømpriser vi knapt har sett maken til her til lands. Til vinteren kan det bli enda verre. Det er veldig dårlige nyheter for en idrettsbevegelse som har måttet drive på sparebluss gjennom store deler av pandemien.

Mina Finstad Berg. Foto: Erik Edland / TV 2

Da idretten endelig åpnet opp igjen etter pandemien, håpet vi alle at mørklagte idrettshaller og stengte kunstgressbaner var historie. Nå risikerer vi at det samme skjer igjen. Når strømprisene skyter til værs, frykter mange idrettslag at de ikke har råd til å holde aktiviteten oppe. Det krever mye strøm å drifte et idrettsanlegg. Med rekordhøye strømpriser vil mange idrettslag slite enormt med å få endene til å møtes. Det er en helt reell fare for at lyset må slukkes i mange av landets idrettshaller.

Konsekvensen av de økte strømprisene kan bli dårligere tilbud for barn og unge, og høyere priser for å delta på idrettsaktiviteter. Situasjonen i flere idrettslag er kritisk. Timingen kunne knapt vært verre.

Det er bare et drøyt halvår siden idretten endelig kunne feire full gjenåpning etter koronaens herjinger. Nå risikerer de å gå rett inn i en ny krise før de har klart å riste av seg etterdønningene av forrige nedstengingen. Og nok en gang kan barn og unge ende opp med å måtte betale prisen.

Da idretten stengte ned, mistet veldig mange barn og unge et av sine viktigste sosiale fellesskap. Mange mistet en helt avgjørende arena for å kjenne mestring, en arena for læring, utvikling og moro.

Som samfunn mistet vi en møteplass som bringer folk sammen på tvers av sosiale skillelinjer, som bidrar til å knytte lokalsamfunn tettere sammen og en samfunnsinstitusjon som er enormt viktig for folks fysiske og mentale helse.

For folkehelsen er breddeidretten og barne- og ungdomsidretten langt viktigere enn toppidretten. Det å etablere gode vaner når det gjelder fysisk aktivitet allerede i barne- og ungdomsårene legger et godt grunnlag for et sunt liv som voksen. Altfor mange nordmenn er ikke i nærheten av å oppfylle helsemyndighetenes anbefalinger om nok fysisk aktivitet. Uten idrettsbevegelsen hadde de tallene vært langt mørkere.

Idretten har en viktig funksjon i samfunnet vårt utover det å bare være en trivelig fritidssyssel for barn og unge. Verdien av den jobben som legges ned i idrettslag landet rundt er vanskelig å måle i kroner og øre, men den er høyst reell. Mange som havner utenfor på skolen, i arbeidslivet eller i andre sosiale miljøer finner et hjem i idretten. Kostnadene av enda en vinter med reduserte idrettstilbud kan fort dukke opp i helsebudsjettene og kriminalstatistikken i fremtiden. Vi vet blant annet at ungdom som faller fra i idretten skiller seg fra de som fortsetter på områder som livskvalitet og risikoatferd. Derfor er det så viktig å sørge for at alle ungdommer som ønsker å drive med idrett har et tilbud å gå til.

En ny vinter med færre aktivitetstilbud, høyere priser og stengte haller vil øke risikoen for frafall i idretten. Femtenåringer som driver aktivt med idrett har ikke opplevd et helt år med fullverdig idrettstilbud siden de var tretten år. Det er en evighet i den alderen. Det er ikke rart om motivasjonen forsvinner hvis idrettsbevegelsen du er en del av er i en slags evig unntakstilstand.

Det politiske Norge jobber nå på spreng med ulike tiltakspakker for å håndtere de økende strømprisene. Idretten må tas med i de regnestykkene. Når pengene skal prioriteres, er det vanskelig å gjøre alle til lags. Norges Idrettsforbund bør imidlertid ha svært gode kort på hånda i møte med myndighetene denne gangen.

Under den forrige krisen landet vårt sto overfor ble hele samfunnet invitert med på dugnad for å vinne krigen mot koronaviruset. Idretten gjorde sitt, og vel så det. De var altfor langt nede på prioriteringslistene når de ulike tiltakene skulle settes opp mot hverandre og måtte bære en uforholdsmessig stor del av tiltaksbyrden. Det bør myndighetene ha friskt i minne når idretten nå trygler om hjelp for å komme seg over kneika.

Å sørge for at barn og unge har gode tilbud til fritidsaktiviteter har selvsagt en selvstendig egenverdi, men verdien av å ha aktive idrettslag i hele landet er også viktig i et større perspektiv. Det å investere i åpne idrettsanlegg gjennom høsten og vinteren er også en viktig investering i samfunnet vårt.