Historisk terrorsak

TERROR: Natt til lørdag 25. juni 2022 begynte Zaniar Matapour å skyte utenfor to utesteder i Oslo sentrum. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Tirsdag 12. mars starter en to måneder lang rettssak i Oslo tingrett. På tiltalebenken sitter den norsk-iranske kurderen Zaniar Matapour.

44-åringen er tiltalt for grov terror, drap og drapsforsøk.

Lørdag natt den 25. juni i 2022 dukket han opp utenfor utestedene London Pub og Per på hjørnet i Oslo sentrum. Bevæpnet med pistol og maskinpistol. På grunn av Oslo pride var det mange som var ute og koste seg i det området den natten.

Klokken 01.13 begynte Zaniar Matapour å skyte mot folk.

PÅGREPET: Zaniar Matapour er en norsk-iransk kurder. Foto: TV 2-tipser

Ifølge påtalemyndigheten avga han et troskapsløfte til den Islamske Staten (IS) før terrorangrepet. Etter å ha avfyrt ti skudd med maskinpistolen og åtte skudd med pistolen løp Matapour fra stedet. Men han kom ikke langt før han ble lagt i bakken. Av helt vanlige folk. Tolv personer er hedret med medaljen for edel dåd for innsatsen under terrorangrepet.

Kåre Arvid Hestvik befant seg på uteserveringen til Per på hjørnet da angrepet startet. Han ble truffet av fire skudd og døde. Jon Erik Isachsen satt også på samme sted. Han ble truffet av en kule som skadet hjernestammen og ryggmargen. Også han døde.

I tillegg til to drepte, ble ni andre personer skadet av skuddene.

Påtalemyndigheten mener det ikke bare er Zaniar Matapour som står bak terroren. Fire andre personer er siktet i samme sak. Den mest kjente er islamisten Arfan Bhatti.

Politiet hevder det er han som er hjernen bak angrepet. Etter å ha blitt siktet og internasjonalt etterlyst ble Arfan Bhatti pågrepet i Pakistan i september 2022. Der sitter han fengslet utenfor hovedstaden Islamabad og kjemper mot utlevering. Laveste rettsinstans i Pakistan har sagt ja til at han kan sendes til Norge, selv om landene ikke har en utleveringsavtale. 46-åringen er norsk statsborger.

FENGSLET: Islamisten Arfan Bhatti er en av Norges mest kjente islamister. Han sitter for tiden fengslet i Pakistan etter at norsk politi siktet ham i forbindelse med terrorangrepet i Oslo. Den norske statsborgeren motsetter seg utlevering til Norge. Foto: Kyrre Lien / NTB Foto: Kyrre Lien

Nå gjenstår det å se hva konklusjonen blir til de to høyere rettsinstansene. Hvis det ikke kommer en endelig Bhatti-avgjørelse mens saken mot Zaniar Matapour pågår, har statsadvokaten bedt pakistanske myndigheter om å få ham til å vitne på videolink.

Om det lar seg gjennomføre og om Arfan Bhatti vil si noe, gjenstår å se.

Fra klokken 09.15 tirsdag morgen vil vi få høre statsadvokatenes innledningsforedrag i Oslo tingrett. Der forteller de sin versjon av det som har skjedd og som de mener kan bevises.

Etter det, er det forsvarernes tur. Den tiltalte har tre av dem ved siden av seg i sal 250. Den samme salen hvor Anders Behring Breivik ble dømt for 22. juli-terroren.

Matapour har ikke ønsket å forklare seg til politiet. Han har holdt kjeft og nå er beskjeden fra forsvarerne at han heller ikke vil forklare seg i retten. Det blir interessant å se om han ombestemmer seg.

Det er mange vitner og mange bevis som skal legges frem før det er hans tur. På dag én vil retten også få se et opptak fra et overvåkingskamera som viser terrorangrepet.

DREPT: To personer ble drept og mange skadd etter skytingen mot utestedene i Oslo natt til lørdag 25. juni 2022. Foto: Frode Sunde / TV 2

Noe det er knyttet stor spenning til er Etterretningstjenestens rolle i terrorsaken. Jobben til landets militære hemmelige tjeneste er å trygge Norge. Det gjør de i det skjulte og i det stille.

Men denne gangen må de møte opp i retten. Bakgrunnen er en hemmelig operasjon som Oslo-politiets etterforskere fikk vite om først to måneder etter terrorangrepet. Da fortalte E-tjenesten at de hadde bevis som kunne kaste lys over angrepet og mulige hjelpere.

En av dem er eksen til Arfan Bhatti. Hun heter Aisha Shezadi Kausar. Småbarnsmoren reiste fra Norge til Syria i 2014 for å slutte seg til terrorgruppa IS. Etter det såkalte IS-kalifatets fall har 32-åringen sittet i en kurdisk fangeleir i Syria. I fjor høst ble hun siktet for medvirkning til Oslo-terroren.

KALIFATET: Den terrorsiktede Aisha Shezadi Kausar dro til Syria for å slutte seg til IS i 2014. Foto: AP

E-tjenesten hadde brukt en hemmelig agent til å kommunisere med henne på en kryptert meldingstjeneste. De mener at Aisha Shezadi Kausar trodde at hun chattet med en IS-kriger. I samtalene ble det snakket om et angrep i Skandinavia. VG har avslørt mye av dette innholdet.

E-tjenesten er ikke glad i offentlighet. De vil skjerme sin virksomhet og sine metoder. Men i en rettsstat må de forklare hva slags informasjon de satt på før terrorangrepet. Og hva de gjorde med infoen. Derfor kommer sjefen for E-tjenesten til Oslo tingrett. Det er sjelden kost.

Også lederen for den hemmelige operasjonen hos E-tjenesten kommer til å vitne. Det skjer via videolink og for lukkede dører. Dette for å skjerme identiteten til vedkommende. E-tjenesten har sagt nei til at den hemmelige agenten og føringsoffiserene som hadde kontakt med ham kan stille som vitner i en åpen rettsak. Det kan de si nei til, i henhold til norsk lov.

VITNE: Sjef i Etterretningstjenesten, viseadmiral Nils Andreas Stensønes, kommer til å stille som vitne i Oslo tingrett. Foto: Beate Oma Dahle / NTB Foto: Beate Oma Dahle

For første gang vil en norsk domstol også ta stilling til de nye terrorbestemmelsene. Det har ikke skjedd før. Tiltalte Zaniar Matapour risikerer 30 års fengsel hvis han blir funnet skyldig.

Derfor er spørsmålet om tilregnelighet viktig. Den tiltalte har ikke bare nektet å snakke med politiet, han har også samarbeidet dårlig med de som skulle vurdere hodet hans. De sakkyndige.

I retten vil det sitte tre rettspsykiatriske sakkyndige. De har allerede avgitt en skriftlig vurdering. Der er det faglig uenighet. En av dem mener at den tiltalte har en psykoselidelse. De to andre sier at han ikke har det.

SJOKK: Et spontantog kom fram til utestedene hvor folk ble drept og skadet av skuddene til Zaniar Matapour. Spørsmålet om tilregnelighet blir en viktig del av rettsaken. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Hva de konkluderer med etter å ha sett oppførselen og reaksjonene til Matapour i retten er et viktig grunnlag for påtalemyndighetens videre vei. Før aktoratet legger ned påstand om straff må de bestemme seg for om han er tilregnelig eller ikke. Det skjer på slutten av rettsaken.

Da er det to sannsynlige alternativ. Fengsel og forvaring eller tvungent psykisk helsevern? Uansett utfall er vi vitne til en historisk rettsak de kommende ukene.