Historisk dronning – på alle måter

I 1953 fikk danskene det indirekte valget om arveprins Knud, kongens bror, eller kongens datter, prinsesse Margrethe. Danskene var klar i sin tale; det ble prinsesse Margrethe. Ettersom «kronprinsesse» var en tittel Margrethe mente tilhørte kona til kronprinsen, ble hun omtalt som prinsesse frem til 14. januar 1972. Da ble hun dronning.



Kong Frederik IX var ingen gammel mann, men syk. Dronningen har selv uttalt at faren hadde bestemt seg for at det var på tide. Ikke lenge etter faren var død ble prinsesse Margrethe utropt som dronning. Hun valgte valgspråket «Guds hjelp, Folkets kjærlighet, Danmarks styrke». Da var hun første regjerende dronning i Danmark siden Margrethe Valdemarsdotter ved inngangen av 1400-tallet.

TRER AV: 14. januar 2024 er dronning Margrethes regjeringstid over. Her er hun avbildet sammen med vår egen kong Harald i juni 2023. Foto: Lise Aaserud

Dronning Margrethe har vært en konstitusjonell dronning, men det har likevel ikke manglet på kontroverser. For noen år siden uttalte hun seg kritisk til tanken om at klimaendringer var menneskeskapte. Likevel er det nok nyttårstalen fra 1985 mange vil huske. Etter flere nyhetssaker i Danmark om uheldig adferd overfor danskenes nye landsmenn og gjestearbeidere, rettet dronningen en pekefinger til sine egne undersåtter: det kan vi ikke være bekendt.

Det har vært noen skandaler og kontroverser. Noen sønner som har kjørt for fort og uheldige kommentarer, som allerede nevnt. Ektemannen prins Henrik sto også for noen av dem. En diplomatsønn oppvokst i dagens Vietnam med gammeldags tankegang om både ekteskap og barneoppdragelse. Han kunne gi sine sønner en liten smekk og mente det var rart at han måtte motta penger fra sin egen kone. Det burde være omvendt. Også var det denne kongetittelen da, men dronning Margrethe forble dronning med en prinsgemal.

Prins Henrik gikk bort i 2018. Til sin egen begravelse hadde han sørget for at det lå et blomsterbad langs langveggene i kirken. En kjærlighetserklæring til dronningen. Fra da av regjerte dronningen alene.

I NORGE: Prins Henrik døde i 2018. Her er han avbildet sammen med dronning Margrethe på et norgesbesøk i 2014. Foto: Lise Åserud

14. januar 2022 hadde dronningen regjert i 50 år, den andre monarken i dansk historie til å nå denne milepælen. Hennes jubileum ble en suksess gjennom hele året, noe i skyggen av dronning Elisabeth IIs bortgang. Margrethes avgang er helt fremme i solen.

Den første kvinnen som fikk arve tronen, første regjerende dronning på over 500 år, og nå den første danske monarken som abdiserer.

14. januar gir dronningen septeret videre, 52 år etter hun selv løftet det opp.

Dronning Margrethe er historisk – på alle måter.