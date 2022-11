Her er løperne dere bør ta ut til Ruka, Skiforbundet

TIL RUKA? Helene Marie Fossesholm, Anne Kjersti Kalvå og Silje Theodorsen på pallen etter 10 km friteknikk for kvinner under den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen. Foto: Terje Bendiksby / NTB Foto: Terje Bendiksby

Når det gjelder uttak gjorde Norges Skiforbund alt rett før Beitostølen. Seierskandidatene i herreklassen ble med rette forhåndsuttatt, og på Beitostølen viste resten av eliten hvor skapet skulle stå. Da blir uttaket til Ruka like lett som det er åpenbart.

I dameklassen ble derimot ingen forhåndsuttatt, også det med rette. Når Skiforbundet først har sagt A, forventer vi også at de sier B. For når de ikke tar ut noen på forhånd, er det en innrømmelse av at de beste kvinneløperne ikke nødvendigvis er på landslaget.

Når resultatene på Beitostølen da bekreftet nettopp dette, da bør også uttaket til Ruka matche det manglende forhåndsuttaket. La landslagsjenter ute av form prioritere trening, før de får sjansen på Lillehammer og Beitostølen. Nå er det på tide å gi formløperne sjansen!

I herreklassen er følgende løpere forhåndsuttatt til sprinten: Pål Golberg, Even Northug, Håvard Solås Taugbøl og Erik Valnes. Johannes Høsflot Klæbo har personlig friplass som fjorårsvinner av verdenscupen, mens Mattis Stenshagen har friplass som vinner av fjorårets Skandinavisk Cup.

Her er Sindre Bjørnestad Skar og Lars Agnar Hjelmeset soleklare etter andre- og fjerdeplass på sprinten, men med sår hals på Bjørnestad Skar spørs det om ikke sjettemann Sivert Wiig kan pakke bagen allerede. Vi setter femtemann Simen Bratberg Ramstad på reserveplass.

Petter Northug jr. er TV2s langrennsekspert. Foto: Caroline Simonsen/ TV2

I samme klasse er følgende løpere forhåndsuttatt til de to distanserennene, som avsluttes med en jaktstart i skøyting: Pål Golberg, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger, Martin Løwstrøm Nyenget og Erik Valnes. Johannes Høsflot Klæbo og Mattis Stenshagen har friplasser også her.

Vi tror Erik Valnes ender opp med bare å gå sprinten, og dermed bør Skiforbundet ha med seg to ekstra distanseløpere til Ruka. Emil Iversen gikk seg inn igjen i verdenscupen med sitt gode klassiskløp, og selv med stavbrekk tror vi Didrik Tønseth får være med allerede den første verdenscuphelga.

Håvard Moseby og Henrik Dønnestad er reservene vi gjerne skulle sett at det fantes plass til.

Sprint for kvinner er en øvelse der de norske damene har variert kraftig de siste sesongene, fra det helt fantastiske til å knapt ha løpere videre fra prologen. Da må sprintere i form prioriteres. Til Ruka bør Skiforbundet sende finalefeltet på Beitostølen, som også var sterkest i prologen.

Petter Soleng Skinstad er TV2s langrennsekspert. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Det betyr at Kristine Stavås Skistad, Tiril og Lotta Udnes Weng, Maria Hartz Melling, Ane Appelkvist Stenseth og Hedda Østberg Amundsen bør få seg en tur til Finland, mens Anna Svendsen og Mathilde Skjærdalen Myhrvold bør prioritere trening inn mot Lillehammer og Gålå.

Til distanserennene er helgens dobbeltvinner Anne Kjersti Kalvå åpenbar. Det samme bør Heidi Weng og Ingvild Flugstad være, såfremt helseteamet mener det er den rette veien videre for dem.

Med seg på distanserennene bør de få Tiril Udnes Weng, Helene Marie Fossesholm og Silje Theodorsen. Med frafall blant de seks antatt beste peker ungjenta Margrethe Bergane seg ut som en soleklar reserve, og med ytterligere forfall skal Lotta Udnes Eeng uansett til Ruka.

Disse bør derfor til Ruka:

Menn sprint:

Pål Golberg

Johannes Høsflot Klæbo (friplass WC)

Even Northug

Mattis Stenshagen (friplass Scan Cup)

Håvard Solås Taugbøl

Erik Valnes

Sindre Bjørnestad Skar

Lars Agnar Hjelmeset

Reserver:

Sivert Wiig

Simen Bratberg Ramstad

Menn distanse:

Pål Golberg

Johannes Høsflot Klæbo (friplass WC)

Hans Christer Holund

Simen Hegstad Krüger

Martin Løwstrøm Nyenget

Mattis Stenshagen (friplass Scan Cup)

(Erik Valnes)

Emil Iversen

Didrik Tønseth

Reserver:

Håvard Moseby

Henrik Dønnestad

Kvinner sprint:

Kristine Stavås Skistad

Lotta Udnes Weng

Tiril Udnes Weng

Maria Hartz Melling

Ane Appelkvist Stenseth

Hedda Østberg Amundsen

Reserver:

Anna Svendsen

Mathilde Skjærdalen Myhrvold

Kvinner distanse:

Anne Kjersti Kalvå

Heidi Weng

Ingvild Flugstad Østberg

Tiril Udnes Weng

Silje Theodorsen

Helene Marie Fossesholm

Reserve:

Margrethe Bergane

Lotta Udnes Weng