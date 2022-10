Heldigvis sitter de i en mindretallsregjering

Elbilforeningen jobber for at elbil skal være det naturlige valget for absolutt alle som trenger bil.

Det er viktig å kunne vise verden at Norge gjennom en bevisst elbilpolitikk kutter klimagassutslipp i stor skala.

Nå har vi dessverre en regjering som kutter avgifter på diesel, samtidig som de gjør utslippsfrie elbiler dyrere å kjøpe og bruke.

Norge har satt seg et tydelig og ambisiøst klimamål. I 2025 skal alle de nye bilene som selges, være utslippsfrie.

Dette målet er et av få klimamål vi kan klare å levere på i Norge.

Vi i Elbilforeningen følger spent med på utviklingen i nybilsalget og hver måned sjekker vi salgsstatistikken.

I september var fasiten at 78 prosent av nybilsalget var elektrisk. I nybilmarkedet velger de alle fleste privatpersoner som kjøper bil elbil.

Men mellom 40 og 50 prosent av alle nye biler blir leaset eller kjøpt av et firma. I dette store markedet er andelen elbiler bare på 54 prosent i september. Vi har med andre ord en vei igjen til mål.

Hver ny bil skal rulle på veiene i opp mot to tiår og da er det ikke bra at det så langt i år har blitt solgt 22.800 nye fossilbiler i Norge.

Dette er klimagassutslipp vi vil slite med i årevis framover.

Moms er nok

Vi i Elbilforeningen er for at det gradvis innføres moms på elbiler fra 2023, men vi har også krevd at regjeringen tar grep for å sikre at de samtidig øker konkurransekraften sin mot de fossile alternativene.

I tillegg må de gjøre grep for å øke elbilandelen i leasing og biler som kjøpes av næringslivet.

Å fase inn moms på elbil, er en så stor jobb at andre virkemidler i elbilpolitikken burde stå uendret.

Sist torsdag ventet vi spent på statsbudsjettet.

Men hva skjer? Jonas Gahr Støre, statsministeren som har hatt muligheten til å løpe i mål og feire at Norge har nådd elbilmålet i 2025, leverer tidenes dårligste elbilbudsjett.

Dyrere å kjøpe og bruke

Regjeringen forslår at det skal bli betydelig dyrere både å kjøpe og bruke elbil.

Hvordan skal de klare å nå målet i 2025? Folk som har planlagt å kjøpe elbil framover har grunn til å føle seg grundig lurt.

Nå som stadig flere vanlige folk planlegger å bli elbileiere, vil Trygve og Jonas både at de skal betale ekstra avgift for bilens vekt og at de skal betale mye mer i bomringen.

I tillegg svikter regjeringen også de som har elbil som firmabil.

De vil at arbeidstakere som er pålagt av arbeidsgiver å skifte til elbil, skal få et betydelig skattesmell fra nyttår.

Lovet å skjerme

Regjeringens forslag til ny vektavgift vil gjøre at den mest populære elbilen, Tesla Model Y, ikke bare blir 15.500 kroner dyrere slik regjeringen varslet i vår, men 33.500 kroner dyrere.

Selv om regjeringen hadde gitt beskjed om at elbiler over 500.000 kroner skulle få toppmoms, har denne mulige ekstraavgiften sjokkert flere som nå vurderer elbil.

I tillegg treffer den nye uventede avgiften alle de elektriske familiebilene de lovet å skjerme.

Den folkekjære elbilfavoritten Nissan Leaf blir 15.000 kroner dyrere med regjeringens budsjettforslag.

Til sammenligning får den nest mest solgte fossilbilen Toyota Yaris mellom 8000-12.000 kroner i økt avgift.

Den nye vektavgiften er langt fra noen miljøavgift. Den treffer elbilene hardere enn de forurensende bilene.

Meldingen til forbrukerne i Norge i vår var forutsigbarhet for å ta det miljøvennlige valget.

Dette prinsippet vrakes nå av regjeringen. Regjeringen foreslår engangsavgift for alle elbiler helt ut av det blå.

'Resultatet er at Norges mest vellykkede klimasatsing svekkes.

Foreslår økte bompenger for elbilister

I tillegg foreslår regjeringen å svekke dagens miljørabatt i bomprosjekter.

Den sier at elbiler maksimalt betaler 50 prosent av bomtakstene til en forurensende fossilbil.

Vi vet at dette har påvirket mange til å velge elbil fremfor fossilbil. Nå foreslår regjeringen å øke grensen til 70 prosent.

Dette kommer vi til å jobbe hardt for å stoppe. Det skal lønne seg å velge grønt.

Det er en grunn til at 3 av 10 biler på veiene i Bergen og Oslo er elektriske, og mye høyere enn i områder uten bom og miljørabatt.

Den miljødifferensierte bompolitikken har bidratt til å forbedre bymiljøet og gjøre luften renere og i tillegg til at det kutter klimagassutslipp. Dette er miljøpolitikk som fungerer.

Bil er ikke bil

Sjelden har vår jobb for å kutte utslipp og jobbe som interesseorganisasjon for stadig nye elbilister vært viktigere.

Vi trøster oss med at årets statsbudsjett er et forslag fra en mindretallsregjering.

Vi kan ikke se på at det settes kraftige bremser på elbilsatsingen nå før elbilmålet om utslippsfritt nybilsalg i 2025 nås.

Derfor vil vi gjøre det vi kan for å stoppe disse forslagene og få elbilpolitikken på rett vei igjen når det skal stemmes over i Stortinget.

Vi vil minne regjeringen på at en bil ikke er en bil.

Elbilpolitikk handler om å kutte utslipp.

Nå må Stortinget ta tak og rydde opp sånn at vi fortsatt øker elbilandelen og sikrer forutsigbarhet for de som vurderer elbil.

