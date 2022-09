Samme dag som åpningen av naturgassrørledningen Baltic Pipe i Polen, ble det i går oppdaget lekkasjer på gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen.

Der ble det også registrert eksplosjoner som skal være på størrelse med de største bombene under andre verdenskrig – i det som beskyldes for å være russisk sabotasje.

Mens Putin fortsetter sin hensynsløse energikrig mot Europa, halter regjeringen etter i beredskapen av norsk sokkel.

Ansvarsfraskrivelse av dimensjoner

Olje- og energiministeren uttalte tidligere i går at det er selskapene som har ansvaret for sikkerheten på norsk sokkel.



Ifølge Terje Aasland var det altså private bedrifter, og ikke regjeringen, som skulle håndtere det som ser ut til å være en målrettet sabotasje fra en fremmed makt. Det er en alvorlig ansvarsfraskrivelse.

Situasjonen vi står i er ekstraordinær. Akkurat nå skriker Europa etter energi, etter at Putin har strupt gasstilførselen til kontinentet.



Nå er Norges gassleveranser av unik strategisk betydning. Selvsagt er det derfor myndighetenes ansvar å sikre beredskapen på norsk sokkel, og hindre russiske angrep på energitilførselen.

Heldigvis fant regjeringen ut av de hadde det øverste ansvaret for Norges sikkerhet. Derfor varslet olje- og energiministeren senere på dagen at regjeringen iverksetter tiltak for å sikre infrastrukturen på norsk sokkel. Det er imidlertid urovekkende at det tok så lang tid.

Allerede i fjor høst spurte Venstre regjeringen om hvilke tiltak som hadde blitt gjort for å sikre seg mot utenlandsk etterretningstjeneste. I mars slo PST alarm om økt trussel mot norsk olje og gass.



På mandag ba Petroleumstilsynet om økt årvåkenhet på norsk sokkel, etter at det hadde blitt observert flere uidentifiserbare droner og luftfartøyer ved norske plattformer. Først dager etter at de første rapportene kom, gjennomførte regjeringen beredskapsheving.

Vi må stå imot Putins energikrig

Sabotasjen av gassrørledningene er et nytt skritt i Putins hybride krigføring mot Europa. Han har det siste året skrudd igjen gasseksporten til kontinentet slik at europeiske innbyggere ikke har råd til å holde seg varme om vinteren. Putins mål er å gjøre Europas befolkning så frustrert at det blir vanskelig å holde på det europeiske samholdet om sanksjoner og våpenstøtte til Ukraina.

Derfor har sikkerheten av norsk gasseksport aldri vært viktigere. Forskere sier at norsk gassforsyning trolig er Europas største sabotasjemål.

Når Putin skal bestemme seg for sitt neste trekk i den politiske utpressingen av Europa, må regjeringen sørge for at norsk gass ikke er et alternativ han vurderer.

Regjeringen må vise at de tar sikkerhetssituasjonen på alvor.