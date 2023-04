Har vi glemt hvorfor vi kastet dem på dør?

Det blåser en iskald høyrevind som gjør livet hustrig for noen og enhver.

En kan nærmest høre jubelropene over meningsmålingene som går Høyres vei - uten at de trenger å løfte en finger.

Tydeligvis er alt glemt om hvorfor folket kastet Høyre og Fremskrittspartiet på dør.

Solberg-regjeringen ledet et land i solskinn der de fritt kunne bruke oljemilliarder, mens Støre-regjeringen overtok et land med tunge uværsskyer i horisonten.

Krig i Europa som medførte strømkrise, stigende inflasjon og økende renter var noe Støre-regjeringen fikk i fanget med sin ankomst i regjering.

Solberg-regjeringen kunne fritt bruke oljemilliarder for å fylle på der det trengtes, mens Støre-regjeringen må knipe igjen for å stagge inflasjon, stigende renter og gjøre upopulære kutt for å få det hele til å gå i hop.

Det ble gjort kutt i Solberg-regjeringen også, men det var velkjente Høyre-kutt der de kuttet med flere milliarder i velferd.

De sterkeste ryggene bærer tyngst

Støre-regjeringen reverserer nå tiltakene og jobber jevnt og trutt med å redusere forskjellene i en veldig krevende og turbulent økonomisk situasjon i Norge og resten av Europa.

Nå skal de rikeste skatte mer, og ytelsene til de som har minst økes. I tradisjonell norsk ånd - de sterkeste ryggene skal bære den tyngste børa.

Hvorfor tilsier da meningsmålinger at store deler av det norske folk vil tilbake til tiden hvor vi i åtte år under Solberg opplevde det ene smålige kuttet etter det andre?

Folk må ikke glemme at en av hovedgrunnene til at Norge er et godt land å bo i er en politikk som utjevner forskjeller og at alle bidrar til fellesskapet.

Ikke minst at de store utfordringene løses best i fellesskap.

Offentlig haggestabbe

Hvem tror vel egentlig på at Solberg-regjeringen vil hjelpe det norske folk gjennom nedgangstider?

De som har styrt et land i åtte år der de fritt kunne bruke oljemilliarder og sørge for at de rike fikk mer, avgiftene økte og forskjellene føk i været.

Nei, det er ikke høyrepolitikk å ville hjelpe, for der i gården har de rike vennene mer enn nok på bok til å betale hva det måtte være.

Jonas Gahr Støre som statsminister har av mange blitt gjort til en offentlig hoggestabbe som får skyllebøtter for en krise han ikke har skyld i.

Det er ikke bare urettferdig, men viser også en mangel på forståelse for den alvorlige situasjonen som både vi og resten av Europa befinner oss i.

Vi har en statsminister som står i stormen med rak rygg.

Selv med krig i Europa, stigende renter, strømkrise og høy inflasjon kjemper han for at regjeringens politikk er den beste for landet og vil gi resultater.

Jeg er takknemlig over at vi nå har en regjering som ser det langsiktige bildet, og ikke kommer med enkle løsninger på kompliserte utfordringer og fagre valgløfter bare for å gjøre velgerne som ikke ser det hele bildet til lags.

