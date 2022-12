Har Norge fått kollektivt hukommelsestap?

Hvordan i huleste klarer folk i Norges langstrakte land å konkludere med at et regjeringsskifte vil komme befolkningen til gode?

Det pågår en brutal og grusom krig i Europa som ryster oss alle. Matkøer, energikrise, stigende renter og økt inflasjon er noe mange får merke på kroppen.

Kontrastene blir derfor store når vi leser om den ene milliardæren etter den andre som rømmer landet for å slippe å bidra til felleskapet av sine enorme formuer i en tid der folk bør stå samlet.

Petter Farstad. Foto: Privat

I kommentarfeltene på sosiale medier flommer det over med Støre-hat der det hyles høylytt etter å få regjeringen byttet ut.

Her blir han og regjeringen hudflettet for en strømkrise, stigende inflasjon, økende renter og en krig i Europa som de fikk rett i fanget med sin ankomst i regjering.

Hvordan i huleste klarer folk i Norges langstrakte land å konkludere med at et regjeringsskifte vil komme befolkningen til gode?

Unnskyld meg, men når skal folk komme ut av den kollektive hukommelsessvikten?

Tradisjonell norsk ånd

Solberg-regjeringen styrte landet i 8 år med oppgangstider der de fritt kunne bruke oljemilliarder og sørge for at de rike fikk mer, avgiftene økte og forskjellene føk i været.

Solberg-regjeringen kuttet flere milliarder i velferd til tross for at økonomien var god og det var fred i Europa.

Støre-regjeringen reverserer tiltakene og har begynt jobben med å redusere forskjellene i en veldig krevende og turbulent økonomisk situasjon i Norge og resten av Europa.

Nå skal de rikeste skatte mer, og ytelsene til de som har minst økes. I tradisjonell norsk ånd - de sterkeste ryggene skal bære den tyngste børa.

Listen over sosiale ytelser som er styrket begynner å bli lang, men under hver eneste artikkel som omtaler styrking av ytelser og tjenester som kommer de som har minst til gode, florerer det med hets av regjeringen og at de gjør for lite.

Får hele skyllebøtten

Denne uken fikk hylekoret en gavepakke rett i fanget etter at mediene presenterte Skatteutvalgets rapport som kom med en rekke forslag som vil påvirke nordmenns økonomi.

Sjelden har jeg sett et slikt spetakkel i kommentarfeltene der Støre-regjeringen får hele skyllebøtten for en rapport som de ikke har hatt noe med å gjøre.

Rapporten som ble fremlagt ble nemlig bestilt av Solberg-regjeringen i juni 2021 til å vurdere det norske skatte- og avgiftssystemet.









Hvorfor tilsier meningsmålinger at store deler av det norske folk vil tilbake til tiden hvor vi i 8 år under Solberg opplevde det ene smålige kuttet etter det andre?

Folk må ikke glemme at en av hovedgrunnene til at Norge har blitt kåret til verdens beste land å bo i er en politikk som utjevner forskjeller og at alle bidrar til fellesskapet, og at de store utfordringene løses best i fellesskap.

