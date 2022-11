«Han står stort sett igjen og synger We Are The Champions til slutt»

Never change a winning team, er en godt brukt klisje i fotballen.

Det er ikke helt overførbart til håndballen, siden det er så mange bytter i løpet av en kamp, og det slett ikke alltid er startoppstillingen som avgjør kampen.

Men det handler like mye om å være tro mot konseptet sitt. Hvorfor endre noe som fungerer?

Marit Breivik innførte for alvor teamtankegangen etter VM-fadesen i 2003. Den gangen skulle Norge hente gullet i Kroatia, men endte opp uten OL-billett til Aten året etter.

Breivik var aldri den mest diktatoriske treneren, men fra 2004 så var det en ny tid. Det ble bygget et større team rundt håndballjentene, og spillerne fikk en større del i avgjørelsene både på og utenfor banen.

Dette har vært en av de største suksessfaktorene for håndballjentene de siste 18 årene.

OL-finalen i 2004 var den siste Danmark spilte før gårsdagens EM-finale. Til sammenligning har Norge i samme tidsrom vunnet 13 internasjonale titler. Så man kan trygt si at man har gjort noe rett.

Thorir Hergeirsson har vært med hele tiden, og tok over hovedansvaret i 2009. Gårsdagens EM-gull var den niende tittelen siden islendingen med gullbuksene ble sjef.

I 2005 ble Mats Olsson hentet inn som målvaktstrener og samme år kom Henning Krøger inn i analyseteamet. Teamadministator Grethe Ingels og hovedleder Mads Stian Hansen har også vært med i en årrekke. Det samme gjelder mentalressursene Britt Tajet-Foxell og Tom Henning Øvrebø, og medieansvarlig Halvor Lea.

Legg til at Katrine Lunde har stått i målet siden 2003, så skjønner man at det er mye kontinuitet både i og rundt laget.

Man har bygget rutiner. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene. Det er en plan med alt. Det var vel Zeljko Tomac, som er med rundt herrelandslaget, som en gang sa at en skal kun bli overrasket dersom det kommer en traktor kjørende inn på banen under en håndballkamp. Og sånn er det med håndballjentene. De er forberedt på at alt kan skje.

Og ved å bygge et konsept alle tror på, og som etter hvert ligger i ryggmargen til både spillere og apparatet rundt, så beholder man roen og vet hvilke knapper man skal trykke på hvis ikke alt går knirkefritt.

Det fikk man igjen se under årets EM. Tapet for Danmark i hovedrunden kunne fått de fleste til å krisemaksimere. Den opptegnede finalestien skulle gå via Montenegro i semifinalen, ikke mesterskapsfavorittene Frankrike.

Men i stedet for å gå i kjelleren, så visste Hergeirsson nøyaktig hva som skulle gjøres for å snu tapet til noe positivt. Til en ny utfordring som man visste man kunne overvinne. Det var ikke overraskende at Norge gjorde sin beste prestasjon i semifinalen. Vi har sett før hvordan de tar frem sitt aller beste etter en nedtur. Det forteller mye om jobben som gjøres på hotellet mellom kampene.

Akkurat som man i finalen aldri lot seg stresse over at Danmark tidlig kom noen mål foran og førte kampen i 45 minutter. For kampen varer i 60 minutter, og man trenger ikke lange tiden på å ta igjen tre mål.

«Tiden tas i mål», sier svenskene.

«Det handler om å lede når kampen er slutt», er gjerne vår versjon.

Det er ikke tilfeldig at det er Nora Mørk og Katrine Lunde som står frem i finalen. For da danskene begynte å bli redde for å kaste bort EM-gullet og begynte å spille på det sikre, så kom den norske rutinen til syne. Viljen til å vinne var større enn frykten for å tape hos de norske jentene, mens det ble motsatt for danskene.

Mørk holdt Norge inne i kampen i første omgang, mens Lunde kom inn i det norske målet og stengte det slik hun har for vane å gjøre i finaler.

I tillegg gjenoppstod verdens beste håndballspiller, Henny Reistad, da kampen skulle avgjøres.

Etter å ha hatt en, for henne, en svak dag på jobben, så var hun enorm i sluttminuttene.

Hergeirsson må i hvert eneste mesterskap tåle kritikk for disposisjoner og taktiske grep, men til slutt er det stort sett han som står igjen og synger We Are The Champions på seierspallen.

Dette var nok en seier for kontinuitet og langsiktig arbeid. For mesterskapene vinnes ikke på 2 x 30 minutter. De vinnes først og fremst på jobben man gjør før selve mesterskapet, og mellom kampene.

Gratulerer til alle sammen. Både spillere, trenere og alle de usynlige heltene. Dette var så fortjent, så fortjent.