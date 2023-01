Han har abdisert fra takt og tone

Flere ganger har det blitt trukket parallelle linjer mellom David, hertugen av Windsor, og prins Harry, hertugen av Sussex.

Begge giftet seg med fraskilte amerikanere, begge trakk seg fra kongehuset, og begge var/er en konstant torn i siden på det britiske kongehuset.

Se deler av det ferske, mye omtalte intervjuet med prins Harry her:



Søskenforholdet har surnet

Det er derimot et viktig aspekt som skiller disse: Bare én av de har gjennomført dybdeintervjuer og skal gi ut sine skyggeskrevne memoarer.

For de som ikke har sett «the Crown»: David, hertugen av Windsor, var onkelen til dronning Elizabeth II som abdiserte som kong Edvard VIII i 1936 fordi han ønsket å dele livet med den fraskilte amerikaneren Wallis Simpson.

Etter abdikasjonen 10. desember 1936 flyttet han i eksil til Frankrike og måtte nærmest få godkjennelse av den regjerende monarken for å kunne oppholde seg i Storbritannia.

Det kan nok hende at prins Harry snart må gjøre det samme.

Intervjuene prinsen har gjennomført med Tom Bradby for ITV og Anderson Cooper for «60 minutes» er mye av det samme, men med noe som kunne vært store nyheter.

Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen er historiker og TV 2s kongehusekspert Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Dessverre har det vært mang en lekkasje fra prinsens kommende memoarer, så uttalelsene hans får ikke samme slagkraft.

Det som kan trekkes ut av intervjuene, det er angrepene på prins William.

Gjennomgående for begge intervjuene er at søskenforholdet har surnet, og at det ikke har vært spesielt tett noen gang, i alle fall ifølge hertugen av Sussex.

Han var et tredjehjul ved offentlige arrangementer etter broren hadde giftet seg, og «the fab four» var bare noe pressen skapte for å kunne rive fra hverandre igjen.

Drar Diana ned fra pidestallen

At prins Harry kan ha gjort noe for å surne det til for storebroren, ser ikke ut til å ha falt han inn overhodet.

Også er det alle klippene av Diana. Igjen er det den avdøde fyrstinnen av Wales som tar oppmerksomheten.

At prins Harry fortsatt preges av å ha mistet sin mor i så ung alder, er helt tydelig, men det som er trist er at prinsen ikke forstår at han drar sin mor ned fra pidestallen med oppførselen sin.

Prins Harry blir aldri sin mor, fordi han som sønn av den regjerende kongen faktisk er en del av institusjonen som moren ikke fant sin plass i.

Når en da ser oppførselen til prins Harry, og kritiserer den, kan noen være tilbøyelige til å tenke at «det gjorde jo også Diana. Det er der han har det fra».

I tillegg prøver prinsen å ta eierskap til hele Diana-historien, og ser ut til å glemme at det faktisk var to gutter som mistet moren sin 31. august 1997.

Etter hvert kan det hende at alt prins Harry sier faller for døve ører. Publikum blir til slutt mett av hele hertugen.

Nettstedet the Royal Central har skrevet en hel artikkel om hvorfor de velger å ikke skrive noe om hertugparet av Sussex.

Har tatt grep

Og hva kommer så kongefamilien til å gjøre? Kong Charles III har allerede gjort endringer i kroningsseremonien for å unngå at sin skandaleomsuste bror, prins Andrew, og sønn, prins Harry, får en offisiell rolle i kroningen.

Tradisjonelt sett skulle de kongelige hertugene ha sverget sin troskap til kongen mens han satt på St. Edvards stol.

Det blir derimot bare fyrsten av Wales som skal gjøre det.

Det fantes visst enda noe som skiller hertugen av Windsor fra hertugen av Sussex:

Hertugen av Windsor abdiserte fra den britiske trone. Prins Harry har abdisert fra takt og tone.