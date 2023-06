Han ble syk. Å sovne betydde at han snart måtte på skolen igjen

Barnet som har ett eneste, stort ønske: å klare å gå på skolen.

Han vil det så gjerne.

Det er bare det at skolen, gjennom snart fire år, er blitt et sted der han ikke kjenner seg trygg. Han beskriver det som et fengsel som gir ham vondt i magen og hodepine.

Nå, på tampen av fjerde klasse, har vi byttet skole.

En lang kamp

Mer enn noensinne er ønsket om å klare å gå på skole så sterkt at det river ham i fillebiter, men angsten har ikke endret seg.

Det eneste han kjenner til er kroppens innøvde reaksjonsmønster. Triggerne. Redselen. Angsten.

Hver eneste dag legger barnet mitt ned en enorm innsats i et forsøk på å komme seg til skolen.

Kampen har vært lang. Det føles i hvert fall slik. Hvor gikk det feil? Hva kunne vi gjort annerledes?

I første klasse var han like forventningsfull som de fleste førsteklassinger. Han både gledet og gruet seg, men ble forsikret fra både storesøster og oss at det å gå i første klasse var gøy.

Slik husket vi det fra tiden da vår eldste startet på skolen.

Vi glemte at også i skolesystemet er det ulike personer. Ulike måter å gjøre ting på.

I tillegg opplevde vi at kravene til barnet var blitt større enn tidligere. Overgangen opplevdes brå for oss alle.

Fag foran relasjoner

Vi fikk en opplevelse av at fag var mer i fokus enn det å bygge relasjoner mellom barna. Relasjoner skulle bygges på fritidsaktivitetene, ikke på skolen.

Vi fikk stadig hjem en gutt som gav oss inntrykk av at han ikke hadde det bra.

Vi kjente til noen problemstillinger fra barnehagen og var derfor tidlig ute med å invitere til samarbeid med skolen.

Blant annet var det vanskelig for barnet å ta imot kollektive beskjeder.

Vi poengterte at dette var noe alle de voksne på skolen burde vite, men stadig fikk vi hjem en gutt som var lei seg fordi han hadde fått tilsnakk.

Tilsnakket opplevde han som sinte, voksne mennesker som ikke var fornøyd med hans oppførsel.

Men hvordan korrigerer man seg når man ikke forstår hva man har gjort galt?

Da begynte han å bli syk. Det var magesmerter. Redsel for å sovne. Å falle i søvn betydde at han snart måtte på skolen igjen.

Vi presset. Vi godsnakket. Vi kjeftet. Vi forsøkte belønning.

Han var flau etterpå

Så begynte utageringen. Ikke mot andre, men mot seg selv. Klær ble revet i stykker. Spist på. I timene laget han uro. Oppførte seg på en måte som han selv opplevde som flaut etterpå.

Den onde spiralen var i gang og ringene ble større og større.

Skolen opplevde derimot ikke at barnet mistrivdes. Vi varslet og varslet. Det ble flere og flere sykedager. Til slutt orket vi ikke mer og meldte inn 9a-sak til Statsforvalteren – om manglende trivsel og trygghet på skolen.

Da kom tiltakene. De kunne hjelpe delvis en stund, men aldri over tid. Aversjonen mot skolen var blitt stor.

Var det jeg som mor som var for ettergivende? Hadde jeg skjemt bort gutten min? Han var tross alt minstemann. Hvor feilet jeg?

Og hvor var motsetningen mellom ham og den eldste? Hun som elsket skolen og som var livredd for å miste en skoledag.

Kontrastene som var og er så uforståelige. En som hater og en som elsker. Så forskjellig kan jeg da ikke ha oppdratt dem?

Hadde jeg feilet som mor?

Følelsen over å skamme meg over min inkompetanse som mor kom sigende. Velmenende råd fra fagfolk og andre som i mitt hode understreket at jeg var for myk. For ettergivende. For snill.

Men hvordan tvinger man et barn til å sove? Hvordan tvinger man et barn til å gå på skolen? Hvordan tvinger man et barn til å bli på skolen når alt låser seg i barnet?

Goder ble fjernet. Barnet måtte ikke oppleve det som «koselig» å være hjemme.

Jeg følte at jeg straffet barnet mitt. Rettere sagt; jeg straffet barnet mitt for noe han ikke klarte.

I skoletiden skulle han kjede seg. Virkelig kjenne på at han hadde «valgt» feil ved å bli hjemme i dag også.

Til slutt klarte ikke jeg mer heller. Jeg møtte veggen med et smell. Konstant dårlig samvittighet for at jeg ikke klarte å følge opp verken på jobb eller hjemme.

Nå kunne jeg endelig ha fokus på ham og det han trengte. En liten periode i det minste.

Utbrent

Nå er vi kommet til en ny skole. En ny skole som sier at barnet trenger å være «sykmeldt» en periode. Han er utbrent. Stresset. Systemet hans må få roe ned.

Vi jobber med at skolen skal føles som noe han kan mestre. At skolen er en plass han føler seg trygg. For er det noe gutten min ønsker, så er det nettopp følelsen av å være som de andre.

En del av fellesskapet. En som hører til.

I dag kom vi oss til parkeringsplassen. Der satt vi en time i bilen, mens følelsene raste gjennom den lille kroppen.

Følelsesregisteret får tangenter å spille på, og han treffer flest av de svarte; selvforakten, skuffelsen over seg selv, sinnet og angsten.

Og vi sitter der. I en time. Der han ikke klarer å gå inn på skolen. Der han ikke klarer å reise hjem.

Barnet mitt. Min superhelt!

TV 2 kjenner skribentens identitet.



