Gutten som ikke fikk komme på julebord

Det er fellesskap. Nå skal de bare spise julemat og hygge seg med oppdekte bord, julelukt, konkurranser og premier. Ungdommen gleder seg.

TV 2 kjenner identiteten til kvinnen som har skrevet denne meningen.

Vi kniser

Jeg fryder meg på hans vegne. Jeg husker godt egne julebord fra gamle dager. Opplevelsen av høytid og forventning. Han planlegger hva han skal ha på seg. Han vil være fin, men ikke for fin. Ansiktet lyser.

Han morer seg barnslig over menyen. Det er pinnekjøtt og vertens «surprise» til dessert. Han lurer på om verten egentlig kan lage mat, men regner med at de det sikkert er spiselig.

Litt av en standard!

Han forstår at det å lage til for så mange krever arbeid. Det vil han påskjønne og ber om råd for en vertsgave. Vi kniser.

Han snakker om interne jokes i laget. Artige episoder med de andre spillerne. Harde kølleslag, mirakuløse mål og gode redninger. Laget spiller lavt i divisjonene, men blås i det. De har det gøy.

Han har spilt i hele 10 år. Elsker det. Julebordet skal også ha underholdning. Det betyr garantert kviss. Det er han god på. Dette blir artig. Fryden står skrevet over hele han.

Han er blant de yngste på laget. 17 ½ år. De andre spillerne er passert 20 år, noen fedre rundt 30. Men alderen er ikke viktig, de er spillere på samme lag.

Tradisjon: Julen er full av faste tradisjoner, julebord inkludert. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Skal ikke være der lenge

Ungdommen ser på julebordet som feiring også. Han er akkurat ferdig med dommerkurs, og skal dømme sin første skikkelige turnering helgen etter. To fluer i en smekk!.

Jeg spør om kompisen skal på julebord. Han er opptatt på annet hold. Synd, for den voksne gjengen her vil ha behov for barnevakt.

Dømmekraften om egen drikking er som regel veldig dårlig. Jo mer de drikker, jo mer intenst blir maset om å gå på byen. De yngste kan jo ikke være med på det, de er ikke gamle nok for byens skjenkesteder.

Verten pleier vanligvis ikke dra ut, noen må jo starte ryddejobben!

Siden poden ikke drikker, sier jeg at han bare får komme hjem når han synes de andre begynner å bli fulle. Det varer neppe særlig lenge når middagen skal på bordet kl 18.

Guttungen er chill på det. Han regner ikke med å være der så lenge. Selv om det står kl 18-23. Han orker ikke snøvlete fulle folk, sier han. Det har han sett nok av på blåturer i sommerjobben sin. Mor senker skuldrene.

For en fornuftig ung mann!

Så snur det..

Men ungdommen skal brått ikke på julebord med idrettslaget laget sitt. Han er rar i ansiktet. Helt stille. Jeg skjønner at det er noe alvorlig fatt galt. Men jeg vil ikke spørre. Jeg vet at det kommer, bare han får vært litt for seg selv.

Han viser meg invitasjonen. Den ligger på Spond. Idrettslagets app. Den tid er forbi der man selv må søke opp informasjon. Her kommer alt direkte på telefon til alle, om man vil eller ikke. Alle kan se alt. Hvem som har svart, og hva de har svart. Han scroller ned.

Alle er hjertelig velkommen står det. På linjen under «..men fra kl 20 er det 18 års aldersgrense». Jeg stusser. Er dette en dårlig fleip? Det er ikke aldersgrenser i private hjem.

Alkohol: Tradisjon tro serveres det alkohol i de fleste julebord. Foto: Erik Edland / TV 2

Han sier ikke ett ord. Viser meg en ny melding. Fra kveldens vert. En av sine egne lagspillere. Kokken med egen surprise dessert. Jeg leser en oppleksing om at verten verken har plass eller mat nok til alle.

Men gutten kan nå bare komme, selv om han meldte seg på seint. Så med fete typer: Husk at du er under 18 år, og etter kl 20 er det 18 års aldersgrense.

Han er den eneste påmeldte ungdommen. Jenta på 15 år har ikke meldt seg på. Hun har åpenbart ikke trodd at aldersgrensen var en fleip. Alle var visst ikke så hjertelig velkommen allikevel. Jeg mister munn og mæle. Gutten er taus.

Honnørordene gjelder tydeligvis ikke alle

Jeg koker. For en start på julefeiringen! Aldersgrense i et privat hjem? Plutselig kl 20? Hva skal begrunne at det plutselig blir 18 års aldersgrense? Vet verten at skjenkekontroll er offentlig? Et hjem er ikke en offentlig plass.

Er dette idrettens idé om likeverd? Er ikke en spiller lik de andre spillerne på samme lag? For alle utenom én. En Askepott som må forlate festen.

Ungdommen sier ikke et ord. Ansiktet hans er fordreid. Jeg ser at lagleder og trener er påmeldt. De som skal være grenens ansikt. Ta imot nye spillere, og bruke idrettslagets penger til teambuilding.

De to som virkelig burde være klar over idrettens verdier. Hva skjedde med lojalitet, likeverd, glede, felleskap, ærlighet, og trivsel?

Disse honnørordene gjelder tydeligvis for alle andre på laget. Unntatt én. Den yngste.

Alene: I julen kan ensomhet føles enda sterkere. Foto: Erik Edland / TV 2

Mobbing på sitt verste

Jeg kan virkelig ikke tro at voksne mennesker, i sine roller som lagleder, trener og forbilder, kan finne på å velsigne en slik ordning. Utestenging er den verste av mobbeteknikker.

Verten har et helt rekkehus til disposisjon. Han har plass i massevis, hvis han vil. Om noen står og spiser, eller setter seg på en ølkasse eller stabel gamle blader, så funker det også. Men skorter det på viljen, så skorter det på alt.

Og mat? Hvordan er det mulig å invitere til julebord og mangle mat til en person? Tar man ikke bare en liten dasj fra hver porsjon, og vipps så har man til både to og tre ekstra? Deler man ikke bare på det man har?

Uønsket: Det er ikke nok mat til deg. Foto: Erik Edland / TV 2

Jeg ser en tåre

Ungdommen vil ikke gå. Han vil ikke være uønsket i to timer, før han alene må gå fra de andre på laget mens de skal fortsette å feste sammen.

Han skjønner at han aldri var ønsket. Han trodde dette var hans kamerater. Hans lagspillere.

Han trodde de skulle ha det artig sammen en kveld. Jeg ser en tåre. Men jeg vet at all verdens mamma trøst ikke vil hjelpe.