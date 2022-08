Glimt av storhet

Den hellige gral, det forjettede land, Soria Moria – uansett hvilken slitt metafor en velger å bruke om Champions League – så vil den ikke være malplassert dersom Glimt skulle ta seg til gruppespillet i den gjeveste klubbturneringen.

Øyvind Alsaker. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Tanken på hva som ligger i potten på fryktede Maksimir stadion, der Rosenborgs CL-drøm ble knust for tre år siden, er svimlende.

Seier eller uavgjort mot Dinamo Zagreb, og det vil stå «Bodø/Glimt» på en av de hvite lappene når gruppene skal trekkes og kulen med norsk innhold blander seg med de største klubbene i Europa. Det kan bli PSG og Messi, Liverpool og Salah, Barcelona og Lewandowski, Real Madrid og Benzema. Seks høstkamper for historiebøkene, seks fantastiske fotballkamper førr evig.

15 år har gått siden sist et norsk lag var med i det gode selskap.

Turneringen er designet for de store lagene i de store nasjonene, nåløyet bevisst gjort så trangt at det nesten er umulig for de små å klore seg inn. At det er Glimt som nå har satt seg i en posisjon der det faktisk er mulig, fortjener vår største beundring. Tilfeldig er det ikke.

De siste fem årene har klubben vært drevet etter tydelige prinsipper, og Kjetil Knutsen har bygget et kollektiv som er mye sterkere enn summen av de enkelte spillerne. Etter en trøblete start – Knutsen var nær ved å miste jobben i 2018 – har det blitt to strake seriegull. Det første i 2020 vunnet så overlegent at de fleste rekordene i Eliteserien måtte skrives om.

Forrige sesong la de også deler av Europa under seg i nyskapningen Conference League, der Glimt tok seg til kvartfinale og slo Roma for andre gang på Aspmyra, før det ble stortap i den italienske hovedstaden i returmøtet. Underveis i Europacup-eventyret forsvant landslagsspillerne Patrick Berg, Marius Lode, Fredrik Bjørkan og toppscorer Erik Botheim til utenlandske klubber. Det gjør prestasjonene i vår desto større.

Her er vi ved det som mer enn noe annet imponerer med den jobben Kjetil Knutsen og hans team gjør.

De klarer å opprettholde nivået til tross for at nøkkelspillere forsvinner hvert eneste år. Nye spillere blir hentet, i hovedsak fra andre norske lag, og glir tilsynelatende sømløst inn i Glimt-laget.

Grunnen er opplagt: De henter spillere til spesifikke roller, veldig klart definert i klubbens struktur og spillestil. Og selv om det er opplagt, er det ikke dermed sagt at det er enkelt. Glimt har fått til det alle fotballklubber ønsker, men som veldig få makter, også lag med langt større ressurser enn laget fra Bodø.

Spillerne blir bedre under Kjetil Knutsen. Flere har fått prøve seg i Ståle Solbakkens landslag, og i de store europeiske ligaene. At mange av dem sliter når de kommer ut av de trygge rammene på Aspmyra, er også et bilde på hvor sterkt kollektivet Bodø/Glimt er, og hvor godt trenerne driller spillerne i den fotballen som så tydelig er Glimts identitet. Et slående eksempel i den første kampen mot Dinamo Zagreb var 22 år gamle Isak Amundsen, midtstopperen som var et femtevalg i Glimt, lånt ut til Tromsø forrige sesong. På Aspmyra forrige tirsdag storspilte han i møtet med sveitiske og kroatiske landslagsspillere i en playoff kamp til Champions League. Det skapes drømmer av slikt.

Kjetil Knutsen og Mesterliga-logoen i samme bilde er noe som kan bli vanlig i høst. Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Champions League-hymnen er høytid, og hvis vi skulle være så heldig å få høre den på Aspmyra utover høsten, vil det gi en enorm selvtillit til Bodø/Glimt, men også til norsk fotball. På samme måte som «Ja, vi elsker» – spilt på tyske arenaer under EM om to år – vil gi et uvurderlig løft for landslaget vårt.

Den læringen deltakelse på det høyeste nivået gir, er det ikke mulig å tilegne seg på annet vis.

Møtet med de beste kan bli brutalt, og det kan godt hende at deltakelse i den litt svakere Europaligaen (der Glimt allerede har sikret seg plass hvis det blir tap i Zagreb) vil gi flere resultater å glede seg over. Men for utviklingen av norsk fotball, selvtilliten som følger med å være på den største scenen og minnene som skapes, er det ingenting som kan måle seg med norsk deltakelse i Champions League.

Kanskje går norsk fotball mot lysere tider?

Kanskje kan vi begynne å drømme om de magiske 90-årene da Nils Arne Eggen og Drillo skapte lag som slo fra seg mot de beste? Det er langt fram dit, men i Knutsen og Solbakken har vi to markante trenere med noe av den samme evnen til å bygge lag med en klar identitet. Barrierer må brytes. Bodø/Glimt leder an, med en gul by, en stolt landsdel og en forventningsfull nasjon i ryggen.