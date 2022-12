– Gjør vinter til våpen

– NATOs forhold til Russland er varig endret.

Jens Stoltenberg ser alvorlig på folkemassen foran seg.

Siden 2014 har NATO gjennomgått den største omstillingen i alliansens historie. Russland under president Vladimir Putin har vist seg som en farlig nabo, og NATO-medlemmene jobber på spreng for å møte denne aggressiviteten, med større forsvarsbudsjetter og kampklare styrker lenger øst.

– Vil ha kontroll over Ukraina

Torsdag morgen møtte generalsekretær Jens Stoltenberg en fullsatt universitetets-aula under et frokostmøte i regi av Civita. Han leder en allianse som utgjør en trussel mot Russland. Ikke minst har den nær unisone vestlige støtten til Ukraina gjort russernes krigføring vanskeligere.

Generalsekretæren advarte torsdag om faren fra øst. Foto: Terje Bendiksby

Stoltenberg tror fortsatt at Putin har et ønske om å få kontroll over hele Ukraina, slik han så ut til å ha ved krigsutbruddet i februar. Men, nå vet vi at det er et langt vanskeligere mål å nå enn det Putin så for seg. Kanskje tvinges han til å gi det opp – etter hvert.

I Oslo sa Stoltenberg at de aller fleste kriger ender ved et forhandlingsbord, men la vekt på at det er viktig at Ukraina har de sterkeste kortene når slike forhandlinger starter. Vi ser likevel at russerne nå bruker en strategi der sivile i stor grad rammes.

Putin undervurderte fienden

Ved å mørklegge store deler av ukrainske byer, har russerne vist at de er villige til å fryse ut sivilbefolkningen, i et håp om at dette vil svekke den ukrainske kampviljen på sikt.

– Putin ville ha krig, han planla en krig, og han har ansvaret for det som nå skjer, understreket Stoltenberg.

Han legger vekt på at Putin gjorde to store tabber ved å undervurdere ukrainernes kamp-evne og de europeiske demokratienes støtte.

Tidlig i krigen ble NATO kritisert for ikke å etterkomme Ukrainas president Volodymyr Zelenskys ønske om en flyforbudssone. Den gang sa både president Joe Biden og andre NATO-ledere at det kunne føre til en eskalering. I dag er generalsekretæren minst like tydelig.

– En flyforbudssone ville ført til en fullskalakonflikt, sier han.

Også vestlige kritikere har pekt på at russerne har et poeng når de sier at NATOs utvidelse østover har vært en stor provokasjon – at det nærmest gir Russland rett til å ta affære. Men Jens Stoltenberg er tydelig på at hvis små land som ligger tett på Russland – som Norge – skal utforme sin politikk i frykt for russiske reaksjoner, så vil det svekke vår forsvarsevne. Kanskje vil det også gjøre Russland enda farligere.

Et nærmest strømløst Odesa gjør livet enda hardere for en krigsherjet sivilbefolkning. Russiske styrker har angrepet infrastrukturen. Foto: STRINGER

Vi har alle sett hvordan russerne har slitt på slagmarken, og hvor mye juling den russiske hæren har fått i sitt forsøk på å okkupere Ukraina. Også i Russland begynner dette å synke inn, og tærer trolig på krigsviljen med tiden. Russiske mødre har sagt tydelig fra og stanset kriger før. Når det kom for mange sinkkister med 19-åringer hjem fra Afghanistan-krigen på 80-tallet, førte det til hele det mektige Sovjetunionens kollaps. Også dødsmarkene i Tsjetsjenia tok for mange russiske liv til at krigen kunne fortsette til evig tid.

Nå er Vladimir Putins strategi å fryse ut ukrainerne ved å bombe sivil infrastruktur, som kraftverk, i det vinteren setter inn for alvor. Og han forsøker å splitte den vestlige viljen til krigsstøtte ved å herje med europeiske energiforsyninger.

Europa har en kald vinter i vente.