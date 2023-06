Gir ubehagelige assosiasjoner til evalueringen av 22. juli

SORG: To mennesker døde under skytingen 25. juni i fjor. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

PSTs aller viktigste jobb er å forebygge terrorangrep i Norge. Her sviktet PST.

Rapporten avdekker at etterretningstjenesten delte informasjon om et mulig terrorangrep i Norge og navnga landets mest kjente islamist, Arfan Bhatti, som potensielt involvert.

Utvalgslederen beskriver det fremstår som mistillit fra PSTs side til en informasjonen de får fra den militære e-tjenesten, og bruker mer tid på å forsøke å verifisere informasjonen i stedet for å handle forebyggende og iverksette etterforskning.

Svært alvorlig

Det er svært alvorlig og gir ubehagelige assosiasjoner til evalueringen av terroren mot Utøya og regjeringskvartalet for 12 år siden, med etatene som ikke fant hverandre.

TV 2s kommentator Aslak Matre Eriksrud Foto: Tommy Storhaug / TV 2

I tillegg er det sterkt å høre at PST og politidirektøren i etterkant av angrepet feilaktig anbefalte å avlyse minnemarkeringen. Det skeive miljøet mistet muligheten for å sørge sammen med det store store flertallet av innbyggerne i Norge som ønsket å stå opp mot terror og vold mot mennesker som tør å vise hvem de er. Det ble dessverre ikke noe rosetog for mangfold og kjærlighet i etterkant av terroren. Det er veldig synd. Politidirektørens selvkritikk på dette området var viktig.

Stort ansvar

Vi er helt avhengige av at de etatene som er satt til å forhindre terror og politisk vold utfyller hverandre på en god og effektiv måte. Og ikke minst er det essensielt at tilliten til politiet og etterretningstjenestene gjenipporettes, først og fremst i det skeive miljøet, men også hos resten av befolkningen. Vi lever i et fritt og åpent demokrati hvor det å være annerledes og det å si sin mening skal være trygt, og det skal oppleves som trygt.

Det hviler et stort ansvar på justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og på forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) for å ta lærdom av utvalgets mange funn og gjenopprette den tilliten som eventuelt mangler mellom de hemmelige tjenestene. Og det øverste ansvaret for dette ligger selvsagt hos statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).