Gasses i hjel for påskekosen din

I påsken spiser vi nordmenn 26 millioner egg.

Dobbelt så mange som ellers i året.

Det hører «påskekosen» til.

Men det er ikke mye påskekos over det livet hønene som legger eggene lever.

I norske bur har hønene omtrent et A4-ark hver, 11 høner på kvadratmeteren.

Der står fuglene på netting livet ut.

«Innredningen» består av en pinne, et brett med flis som er stengt store deler av døgnet og en plast-flapp som hønene kan gå bak når de legger egg.

BURHØNS: Høns er svært sosialedyr og forskere har funnet 30 verbale setninger de bruker til å snakke sammen.

Gasses i hjel i hauger

Det er et liv så blottet for livskvalitet, at også veterinærinstituttet trekker i tvil hvorvidt det er lovlig.

Hønene i eggindustrien legger gjerne ett egg om dagen, i gjennomsnitt 320 egg i løpet av et år.

Denne intensive produksjonen er selvsagt fullstendig unaturlig for enhver fugl, og sliter på kroppen deres.

En av de vanligste dødsårsakene for høner i eggproduksjon er egglederbetennelse – med tilknyttet bukhinnebetennelse.

Egglederne deres revner og eggstoff lekker ut i buken.

Som følge av overproduksjonen får de ofte svak beinstruktur og smertefulle beinskader. Etter et knapt år er hønene utslitte og eggproduksjonen går ned.

Da kastes de hulter til bulter inn i en kontainer for å gasses i hjel med CO2. De ligger i hauger oppå hverandre, samtidig som de utsettes for en gass som gir dem pustevansker, en etsende følelse og panikk, før de kveles.

Alt for at norske hjem skal fylles med påskeegg.

Men hva med frittgående?

Trodde du at du sikret deg ved å kjøpe «frittgående»? Da må du tro igjen. Her lever hønene i en flokk på rundt 7500 fugler i en låvebygning.

De går ikke utendørs.

Mange av de «frittgående» hønene tilbringer i praksis mye tid på det samme nettingunderlaget som de ville gjort i bur - fordi de står i hyllesystemer oppå hverandre, såkalt aviarier.

NOAH: Bruk forbrukermakten din og dropp eggene i påsken, mener NOAH veterinær Siri Martinsen

Det er kun den lille adelen høner som er i økologisk produksjon, som har en garanti for å kunne være utendørs.

Hønsefuglene som utnyttes i matindustrien er opprinnelig skogsfugler fra Asias tropiske regnskog. Deres behov er fortsatt i store trekk de samme som disse skogsfuglenes.

På nivå med 7 åringer

Høner er svært sosiale. De har både negative og positive følelser og viser empati med hverandre. De skaper vennskapsbånd innenfor flokken, og har et velutviklet kommunikasjonssystem.

Forskere har kartlagt minst 30 ulike slike setninger fra hønas verbale repertoar. Allerede før kyllingene er ute av egget kommuniserer de med hverandre og moren.

Hønene har kapasitet til å resonnere og dra logiske slutninger på nivå med 7 år gamle barn, ifølge en artikkel i forskningstidsskriftet «Animal Cognition».

Burdriften er allerede forbudt i flere europeiske land og EU har besluttet å fase det ut.

Men Norge ligger etter.

I realiteten behandler vi fortsatt høner som om de er maskiner og ikke levende dyr.

En ny forskrift fra Mattilsynet som nylig har vært på høring kunne endret det. Det gjør den ikke.

EGG: I påsken spiser vi dobbelt så mange egg som vanlig. Foto: Terje Pedersen / NTB

Hønenes liv i intensiv eggproduksjon er et liv som ingen fugl skal behøve å leve.

Men det er ikke myndighetene man må se til for å få en stopp på fuglenes lidelse.

Det er ditt eget forbruk.

