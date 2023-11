Gamle gubbers kamp, eller?

OMKAMP? Får vi reprise, eller skyves de eldre herrene vekk til fordel for yngre krefter? Donald Trump hevder fortsatt at han vant over Joe Biden i 2020. Foto: JOE RAEDLE

USAs tidligere visepresident formelig spratt opp på podiet. 77-åringen var i åpenbart god form der han drev og sanket stemmer i 2020. Vi som var på valgkamparrangementet i Iowa hørte en energisk kandidat tale. Senere det året vant Joe Biden presidentvalget.

ENERGISK: Det føles som en evighet siden 2020. Joe Biden dagen før han vant valget 3. november. Foto: Drew Angerer

For gamle?

Noen jobber er mer krevende enn andre. Mange av oss husker hvor raskt Barack Obamas hårmanke grånet etter at han inntok Det hvite hus. På mange måter virker det som om piffen forlot Biden etter at han flyttet inn i 1600 Pennsylvania Avenue 20. januar 2021.

Hør podkasten Fredrik og Kadafi, Gamle senile gubber, her.

Den energien som løftet ham til seier ved forrige valg, virker tapt, og det bekymrer demokratiske velgere. Det snakkes om at Joe Biden (snart 81) ikke lenger er like klar. At han ikke har den mentale styrken som skal til for å lede verdens mektigste nasjon.

Og hvordan er egentlig sjansene til det som per nå er hans favoritt blant motstanderne, tidligere president Donald Trump (77)? Heller ikke han noen ungfole. Denne uken er det ett år igjen til presidentvalget.

DRAR PÅ ÅRA: Under valgkampen i 2020 gjentok Trump stadig at Biden var for gammel til å stille som president. Neste år blir han like gammel selv. Foto: JOE RAEDLE

I forrige ukes meningsmåling fra storavisa The New York Times og Siena College, kom tallene som virkelig satte en støkk i demokratene. Trump ligger foran Biden i flere viktige vippestater.

Kan den tidligere presidenten virkelig gjøre et comeback? Til tross for at amerikanske velgere gang på gang har vist at de ikke foretrekker tapere – altså kandidater som har tapt tidligere. Kanskje. Men, først må han håndtere noen krevende rettsrunder. Jeg kommer tilbake til det.

Den nye vinen

Så langt har to demokrater valgt å utfordre USAs sittende president – kongressmannen Dean Phillips (54) og Marianne Williamson (71), lærer og forfatter. Torsdag gjorde senator Joe Manchin (76) fra West Virginia at han ikke stiller til gjenvalg til senatet. Det kan jo hende at han har større planer.

Ingen av dem levnes særlig gode sjanser mot Biden. Men, en som stadig oftere nevnes som et godt alternativ til den snart 81 år gamle presidenten er Californias guvernør Gavin Newsom (54). Det gjenstår å se om han tar sjansen eller venter til neste korsvei med å melde seg på i presidentkampen.

UNG GUVERNØR: Men vil Gavin Newsom bli president? Foto: Rich Pedroncelli

Funfact! Demokraten Newsoms eks-kone, Kimberly Guilfoyle, er forlovet med Trumps eldste sønn, Donald Jr.

Visepresident Kamala Harris vil neppe utfordre sjefen sin, så lenge han insisterer på å stille til valg for enda en periode. Men, skulle Biden trekke sitt kandidatur, er veien åpen. Presidentens alder tatt i betraktning, er det jo heller ikke utenkelig at det oppstår en situasjon der hun faktisk tar over før valget.

KAMALA HARRIS: Mange trodde det skulle være hennes tur i 2024. Det ser ikke slik ut nå. Foto: APU GOMES

Da republikanernes kandidater tidligere denne uken avholdt sin tredje TV-sendte debatt, glimret favoritten Donald Trump med sitt fravær. Han ønsker rett og slett ikke å stille i debatt. Er han redd for å bli kjørt for hardt av sine motstandere?

Blant Trumps republikanske motkandidater er det Sør-Carolinas tidligere guvernør Nikki Haley (51) og Floridas guvernør Ron DeSantis (45) som utmerker seg.

Sistnevnte blir ofte sammenlignet med Donald Trump for sine outrerte politiske utspill. Blant annet at slavehandelen tjente noen afro-amerikanere godt.

Nikki Haley satt to år i Donald Trumps regjering som FN-ambassadør. Så trakk hun seg, og har siden passet på å holde en viss distanse til sin tidligere sjef. Altså både venn og motstander. Det kan ha tjent henne godt.

KVINNE: Blir hun USAs første kvinnelige president, og hva vil i så fall Hillary Clinton tenke om det? Foto: SAM WOLFE

Og det kan jo være at republikanerne vil se en viss glede i å velge USAs første kvinnelige president mens Hillary Clinton fortsatt er i live.

Rettssakene

Foreløpig er altså Donald Trump i tet blant republikanerne. Men, etter hvert som noen av de sjanseløse av de sju andre kandidatene trekker seg, er det ventet at oppslutningen rundt Haley og DeSantis vil øke.

Og mens han driver valgkamp må Donald Trump håndtere en rekke kompliserte rettssaker. De kan alle ødelegge eks-presidentens sjanser til å bli republikanernes neste kandidat. Det er ikke gitt at amerikanerne ønsker en straffedømt som president.

Denne uken vitnet han i delstaten New Yorks søksmål mot ham selv, sine to sønner og forretningsimperiet Trump-organisasjonen. De er alle saksøkt for svindel etter å ha blåst opp eiendomsverdier for å skaffe seg bedre lånevilkår.

TRUMP TOWER: Trumps tid som forretningsmann i New York ser ut til å nærme seg slutten. Foto: John Minchillo

Dommer Arthur Engoron har allerede kjent Donald Trump skyldig i svindel. Spørsmålet er egentlig om dommeren gir statsadvokat Letitia James rett i at Trump og sønnene skal nektes å drive med eiendomshandel i delstaten New York i all fremtid. Og om de må betale 250 millioner dollar (ca 2,8 milliarder kroner) i bot.

«Heksejakt»

Vi vet at Trumps popularitet i stor grad skyldes at mange av hans tilhengere mener at han er en genial forretningsmann. Dommen vil nok rokke kraftig ved denne oppfattelsen.

STRENG DOMMER: Engoron har liten sans for at USAs tidligere president bruker hans rettssal som valgkamparena Foto: BRENDAN MCDERMID

Under vitnemålet ville Trump heller drive valgkamp enn å svare på spørsmålene han fikk, og ble kraftig irettesatt av dommeren underveis. Trump er allerede ilagt 15 000 dollar i bot for å ha vært frekk med ansatte i retten. Selv kaller han det hele for en politisk heksejakt.

Det samme uttrykket bruker han om de andre fire rettssakene som venter ham. I New York er han tiltalt for å ha utbetalt såkalte hysjpenger for å dekke over en sexskandale som kunne hindret ham i å vinne presidentvalget i 2016.

En føderal domstol i Washington DC skal ta stilling til om Donald Trump som president deltok i opprøret mot Kongressen 6. januar 2020. Forsøkte han å endre et valgresultat med ulovlige midler? Donald Trump hevder fortsatt at han vant valget han tapte.

KONGRESSEN STORMET: 6. januar 2021 stod det amerikanske demokratiet foran en av sine største utfordringer. Foto: Jose Luis Magana

I tillegg til dette er han tiltalt for å ha stjålet med seg hemmelige dokumenter fra Det hvite hus, og for å ha oppbevart disse ulovlig i hjemmet Mar-a-Lago i Florida. Enkelte dokumenter ble funnet på et toalett i luksuskomplekset. En del av tiltalen går ut på at han skal ha forsøkt å hindre en pågående etterforskning.

Lang straff

Det som likevel kan bli den mest alvorlige saken for Donald Trump, er tiltalen som er rettet mot ham i delstaten Georgia. Der er han beskyldt for å ha dannet et kriminelt forbund sammen med 18 støttespillere.

Han risikerer altså å bli dømt for brudd på den såkalte «mafiaparagrafen» for å forsøke å endre valgresultatet med ulovlige midler. Vi vet at han ringte valgansvarlig i delstaten for å få ham til å jukse med resultatet. Bevisene er overveldende.

MUGSHOT: 24. august ble Donald Trump arrestert av sheriffen i Fulton, Georgia. Foto: -

Kan han fortsatt stille til valg om han skulle bli dømt i den ene saken etter den andre? Antageligvis, men det er stor sjanse for at velgerne vender ham ryggen.

Skulle Donald Trump bli dømt og ikke valgt, kan det være at han går en ublid skjebne i møte. Han risikerer en samlet fengselsstraff på over 700 år.

Meningsmålingene viser nå at de to som velgerne vil skal kjempe mot hverandre neste november, heter Joe Biden (80) og Donald Trump (77). Men, det er lenge til neste år, så i realiteten kan det bli noen helt andre. For eksempel republikaneren Nikki Haley (51) mot demokraten Gavin Newsom (56).

