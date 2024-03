Gaming er ikke et likestillingsverktøy

Dokumentarfilmen «Ibelin» er en viktig film om gamingens betydning for Mats Steen. Misforstå oss rett, vi mener gaming er en fin arena for fellesskap, men den løser ikke alle utfordringer funksjonshemmede møter i den virkelige verdenen.

I en virtuell flerspillerverden er livet enkelt. Det finnes ingen funksjonsnedsettelser og fordommer. Slik er det ikke i den virkelige verdenen.

Om vi skal la oss inspirere av gaming, må det være å fjerne fordommene, for funksjonsnedsettelser vil det alltid være. Det burde ikke være nødvendig å måtte leve et parallelt digitalt liv for å kjenne på frihet og selvstendighet.

Vi tror det er mulig å skape meningsfulle relasjoner i «World of Warcraft». Men om det blir en erstatning for deltakelse i samfunnet, er det for oss et symptom på at funksjonshemmedes likestillingskamp går for tregt.

Likestillingen bør først og fremst skje i den analoge virkeligheten, for å gi funksjonshemmede barn og unge mulighet til å delta på alle samfunnets arenaer.

KLAR TALE: Torstein Lerhol og Ida Hauge Dignes peker på at gaming ikke er noen erstatning for likestillingstiltak.

For gaming gjør ikke fortau, tog og barer universelt utformet. Gaming gir ikke universitetsgrader og arbeidsplasser. Gaming gir ikke kommunebyråkrater bedre kompetanse til å fatte optimale assistansevedtak. Gaming kan skape relasjoner, men ikke samliv og barn.

Helge Olav Ramstad i Handikapnytt peker på mange av de samme poengene i sin kommentar. Ulrik Erikson i Morgenbladet etterlyser at filmen i større grad burde konfrontere folks holdninger og fordommer mot funksjonshemmede.

Etter at NRK fortalte historien om Mats i 2019, publiserte Sunniva Ørstavik, daværende generalsekretær i Norges Handikapforbund, et debattinnlegg i Dagsavisen. I ingressen skriver hun: «Holdninger og fysiske barrierer tvinger funksjonshemmede til et liv innenfor husets fire vegger».

Over 104.000 funksjonshemmede står ufrivillig utenfor arbeidslivet. 64 prosent funksjonshemmede barn og unge fullfører ikke videregående skole. Disse tallene er symptomer på strukturelle barrierer og holdninger i samfunnet.

Selv om vi er nødt til å eliminere barrierene og holdningene i samfunnet, mener vi at vi allerede sitter på noe av løsningen, nemlig brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Med BPA kan personer med assistansebehov delta i samfunnet gjennom studier, jobb og organisasjonsliv. Man kan også invitere til fest, være en likestilt partner i et likeverdig parforhold, henge med venner og leve et fullverdig ungdomsliv med alt det innebærer. Også gaming.

Dessverre er det store forskjeller mellom kommuner og behandling av søknader om assistansetimer. Dette medfører store forskjeller mellom personer med assistansebehov.

Gaminguniverset kan ikke bli en hvilepute, men heller en inspirasjon til drømmesamfunnet. Vi må løse de reelle likestillingsutfordringene i den virkelige verden.