Fritidskasser er ein del av løysinga

Vi deler òg bekymringa om barn som ikkje kan vere med og dei konsekvensane det har for den enkelte og idretten.

Regjeringa ønskjer at alle barn skal kunne delta i fritidsaktivitetar og vere inkludert.

Det er spesielt viktig for dei barna som bur i familiar med vedvarande låg inntekt.

Mange av desse har ikkje moglegheit til å betale kontingentane.

Slik skal det ikkje vere.

Eg deler same engasjementet som Maren Synnevåg i Sagene IF har for barn og unge.

Vi deler òg bekymringa om barn som ikkje kan vere med og dei konsekvensane det har for den enkelte og idretten.

Og der er fritidskasser ein del av løysinga.

Eit målretta tiltak

Fritidskasser er eit tiltak som kommunar kan søkje om støtte til gjennom tilskotsordninga.

Tilskot til å inkludere barn og unge, og skal gå til å dekkje utgifter for deltaking i fritidsaktivitetar for barn og unge.

Totalt er ordninga på meir enn 660 millionar kroner i 2023.

I 2022 og 2023 har regjeringa styrkt tilskotsordninga med til saman 181 millionar kroner.

Det er viktig å få fram at både kommunar og frivillige kan søkje om tilskot til «lokal fritidskasse» for å dekkje utgifter til utstyr, reiser og liknande.

Det særeigne for kommunane er at dei i tillegg kan nytte fritidskassemidlar til å dekkje kostnadar til deltakaravgifter i faste, organiserte aktivitetar.

Eg er einig med Synnevåg om at informasjonen om kva ei lokal fritidskasse er, kunne vi som styresmakter vore betre til å informere om.

Det er ikkje meint som ein fysisk kasse, men som ein måte å kunne betale kontingentar og deltaking for barn i familiar som ikkje har råd.

Ubyråkratisk

Kommunar kan nytte tilskotet til å dekkje deltakingskontingentane i idrettslag, slik at barn og unge ikkje sluttar med fritidsaktivitetar grunna dårleg råd.

Dette vil vere ei ressurs for barna Synnevåg visar til.

Og det skal vere enkelt å søkje.

Det skal ikkje stillast krav til dokumentasjon av privatøkonomi eller liknande.

Det skal heller ikkje betalast ut pengar direkte til enkeltpersonar.

Finst gode dømer

Det finst gode dømer på kommunar som nyttar seg av det nye tilbodet.

På torsdag vitja eg Tønsberg som har gode erfaringar med moglegheita for fritidskasse.

Dei kallar det fritidskonto.

Eg blei veldig imponert over Tønsberg og måten dei arbeider på.

Kommunen, barnevernet, helsesjukepleiarar, Kirkens bymisjon og Flint IL samarbeider tett.

Det er ikkje ofte eg opplev at så mange instansar knapt har skott mellom seg.

Målet deira er ein ikkje-stigmatiserande, ubyråkratisk løysing.

Dei har innretta ordninga slik at den har blitt et verktøy mellom offentleg sektor og idrettslaga, slik at kommunen tar seg av tildelinga medan idrettslaga kan arbeide med aktivitetar og unngår unødig papirarbeid.

Hittil har kommunen gitt ut 234.000 kroner til barn og unge for fritidskontoar.

Gitt dei to mødrene eg møtte i Tønsberg var dette ei hjelp dei hadde leita etter.

Opp til kommunane

No er det opp til kommunane til å leggje til rette for gode løysingar.

Eg oppfordrar dei til å sjå på dei gode døma som finst, blant anna Tønsberg.

Då sikrar vi at barna ikkje fell utanfor.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no