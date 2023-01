«Frekk, jævlig og ufordragelig»

Guttastemning er lov, men det samme gjelder ikke for kvinnelige komikere, skriver komiker Marlene Stavrum. Her sammen med kollega og komiker Maria Stavang. Foto: Martin Leigland / TV 2

Jeg vil gjerne hylle alle kvinner som gidder å være morsomme.

Spesielt Martha Leivestad og Maria Stavang.

Jeg gjorde min første gjesteopptreden på et TV-program for noen år siden.

Hadde det gøy, og produksjonen var fornøyd.

Etter en video fra programmet ble delt på internett, fikk jeg mitt første møte med stygge kommentarer, meldinger og hets.

Jeg tok for mye plass, var frekk, jævlig, ufordragelig og hadde ingen rett til å kalle meg komiker.

Etter dette har jeg sagt nei til flere morsomme tilbud, fordi jeg er redd for ikke å tåle eksponeringen og kommentarene.

Flere hatbrev

Nylig sa jeg ja til «Alle mot alle».

Et familievennlig quiz-program kan jo ikke være så farlig?

Men jeg har mottatt flere lange hatbrev, fra voksne mennesker, om at jeg tar for mye plass.

At jeg er ufordragelig og har for mye selvtillit.

Som Sigrid Bonde Tusvik sa: «Guttastemning er en godtatt stemning. Der er det meste lov».

God jentestemning, derimot, legitimerer ikke drøy humor på samme måte.

Interessen må vekkes

Skal jeg gidde å få på grensa til drapstrusler, på grunn av at jeg er litt «kødden» når jeg svarer på et quizspørsmål?

Dette er lite sammenlignet med hva Martha Leivestad, Maria Stavang, Sigrid Bonde Tusvik, Sofie Frøysa og mange andre får daglig.

Jeg tar jevnlige vurderinger på om jeg skal legge karrieren som «ufordragelig» og «ikke morsom dame» på hylla.

Men enn så lenge, så er det enda gøy.

Mye fordi jeg får jobbe med Martha og Maria.

Sterke, morsomme kvinner som børster av seg hetsing og kommentarer daglig.

Som fortsetter videre med det de holdt på med.

For at vi skal komme lengre, så må interessen for kvinnelige komikere vekkes.

Sånn at det ikke kommer som lyn fra klar himmel, når Martha gjør det best på en roast.

Kvinner er også gøy

Etter å ha jobbet noen år i TV- og podcastbransjen, er tilbakemeldingene og bekymringene fra distributørene ofte de samme.

«Hvordan skal dette treffe menn?»

Jeg sier alltid at vi antakeligvis ikke treffer mange menn.

For flesteparten av mennene trykker ikke på det innholdet, når det kun er kvinner på bildet.

Tørr å trykk på en podcast, en serie, eller se et show med «bare kvinner» og gi det en sjanse.

Selv om det bare er kvinner som babler og maser, så kan det faktisk være at du synes det er gøy.

(Innlegget ble først publisert på Instagram, men er gjengitt med tillatelse.)

