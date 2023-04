Fra vondt til verre for Norges idrettsforbund

Varslingssaken i Norges idrettsforbund (NIF) tar stadig nye og sjokkerende vendinger.

Fredag før påske la idrettspresident Kjøll saken død sammen med advokat Jan Fougner. Konklusjonen var at verken varsleren, Marco Elsafadi eller ledelsen i Norges Idrettsforbund hadde gjort noe galt.

Det var allerede da ekstremt vanskelig å forstå hvordan en varslingssak som “bygde på en misforståelse” kunne vare i nesten fire måneder og koste idretten godt over en million kroner uten at noen har gjort noe galt.

Det vi imidlertid ikke fikk vite før påske, var at det også finnes en annen konklusjon fra den andre advokaten NIF har leid inn for dyre dommer for å komme til bunns i denne saken.

I den mye omtalte Grimstad-rapporten er konklusjonen langt mindre flatterende for ledelsen på Idrettens Hus.

Der får nemlig både Elsafadi og idrettsforbundet kritikk for sin håndtering av saken. Deler av kritikken er alvorlig. I rapporten hevdes det blant annet at behandlingen av saken var i strid med arbeidsgivers omsorgsplikt.

Denne kritikken ble ikke nevnt med et eneste ord på idrettsforbundets pressemøte før påsken. Der ble det gjentatte ganger sagt at alt var etter boka og at ingen hadde gjort noe kritikkverdig.

Grimstad-rapporten kostet altså over 400 000 kroner og var på 90 sider. Rapporten inneholdt kritikk av flere av de involverte partene. Likevel hadde NIFs neste innleide stjerneadvokaten som uttalt mål å IKKE forholde seg til rapporten i den videre behandlingen av saken.

Det er mulig en slik arbeidsmetode gir mening i advokatenes verden, men for oss vanlige dødelige er det vanskelig å forstå poenget med å bruke tid, penger og menneskelige ressurser på en gedigen granskningsrapport som så skal legges rett i skuffen uten å behandles skikkelig.

Idrettsstyret fikk kun et par timer på å lese rapporten før de samme dag skulle konkludere og legge saken død. Dette fremstår som en ekstremt merkelig prosess i en så krevende sak.

Hva i all verden var poenget med å bestille en så omfattende granskningsrapport hvis den ikke skulle behandles skikkelig? I en tid der idrettsforbundet må kutte kostnader virker det som en helt uforståelig pengebruk.

Så langt har ikke idrettspresident Berit Kjøll klart å gi gode svar på hvorfor man har lagt opp til en så oppsiktsvekkende prosess. Når man bestiller en omfattende, dyr rapport og betaler av idrettens penger for den, bør man ha gode svar på hvorfor man deretter velger å ikke behandle den ordentlig. Spesielt når tilbakemeldingene i rapporten er negative til idrettsforbundets egen håndtering av saken.

Norges Idrettsforbund må aldri glemme at de forvalter pengene, omdømmet og tilliten til Norges største folkebevegelse.

De er ikke bare arbeidsgivere, de er også tillitsvalgte i en demokratisk medlemsorganisasjon drevet av ildsjeler, vaffelsalg og pantedugnader. Da er det alvorlig at de holder kritiske tilbakemeldinger på sin egen håndtering skjult for offentligheten, spesielt i en sak som har kostet mye penger og gitt enormt mye negativ oppmerksomhet i media.

Alle skjønner at de ikke kan legge ut hele rapporten eller gå offentlig ut med alle detaljene i en krevende varslingssak. Likevel er det i beste fall å sminke sannheten når idrettens fremste leder på vegne av idrettsstyret sier at ingen har gjort noe kritikkverdig.

Det er mulig idrettsforbundets to innleide advokater har ulike faglige vurderinger av det som har skjedd, men da er det mildt sagt påfallende at kun den advokaten som mener ingen har gjort noe galt får mikrofonen på pressekonferansene, mens den advokaten som har kritiske innvendinger gjemmes vekk bak taushetsplikt.