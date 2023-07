Fotballens opium

Om et halvt års tid skal Ivan Toney løpe rundt som levende reklameplakat for den samme industrien som gjør at han nå er utestengt fra all fotball i åtte måneder. Saken viser fotballens ambivalente og problematiske forhold til bettingindustrien.

Ivan Toney er dømt for 232 brudd på det engelske fotballforbundets bettingregler. Spissen satte blant annet flere ganger penger på kamper der hans egen klubb var involvert, men ble frikjent for kampfiksing. Resultatet av alle regelbruddene er at storscoreren nå er utestengt fra fotballen i åtte måneder. Brentford må klare seg uten sin målgarantist helt frem til januar neste år.

Når Ivan Toney får lov til å ikle seg Brentford-drakta igjen etter at straffen er sonet ferdig, blir det med Hollywood Bets på brystkassa. Bettingselskapet er Brentfords hovedsponsor den kommende sesongen.

Dobbeltmoral

Ironien og dobbeltmoralen kan knapt bli mer påfallende. Laget som har mistet sin største stjerne på grunn av gambling, skal løpe rundt og promotere den samme industrien som knakk superspissen.

I forbindelse med etterforskningen av saken har Toney blitt diagnostisert med spilleavhengighet. Diagnosen gjorde at Toney fikk redusert straff. I det ligger det en tydelig erkjennelse av at spillavhengighet er en høyst reell lidelse som kan ramme knallhardt. Toney er skyldig, men han er også et offer. Som andre former for avhengighet er spillavhengighet en lidelse som innebærer å miste kontrollen over seg selv og sine egne handlinger. Det blir en sykdom.

For mange er betting bare en morsom hobby, noe som gjør helgens fotballkamper litt ekstra spennende. For de som mister kontrollen, blir det imidlertid fort alvor. Akkurat som andre former for avhengighet kan spillavhengighet være totalt ødeleggende for den som rammes.

Nå skal Toney heldigvis få hjelp med å håndtere sin egen avhengighet. Han har en lang vei å gå, men virker oppriktig motivert for å ta grep. Klubben har lovet å gi ham all den støtten han trenger. Samtidig skal de altså selv promotere bettingindustrien. De har solgt det mest verdifulle symbolet de har, klubbens drakt til et av mange bettingselskaper som spyr inn penger i engelsk fotball. Det er ikke rart Brentford-supportere reagerer. Det oppleves som et svik.

Saken illustrerer fotballens problematiske forhold til bettingsindustrien. De siste årene har bettingselskaper dukket opp som paddehatter overalt i Premier League. En rekke klubber har offisielle bettingpartnere i flere ulike deler av verden. Uansett hvor du snur deg, møtes du av logoen til et eller annet obskurt bettingselskap. På drakter, på reklameskiltene langs gresset og i sosiale medier.

Pengesummene som renner inn er så store at de færreste orker å tenke på hvor pengene kommer fra, selv om de innerst inne vet at bettingsindustrien er full av lyssky virksomheter med alt annet enn rent mel i posen.

Samtidig prøver fotballen å fortelle oss at de gjør alt de kan for begrense skadelige gamblingvaner. Betting er også kjernen i all kampfiksing, den største trusselen mot hele sportens integritet. Likevel har fotballen invitert bettingindustrien inn i det aller helligste. De har gjort seg økonomisk avhengig av en industri som har vokst seg til et monster ingen kan kontrollere.

Brentford burde vært først i køen

Fotballspillere i England har ikke lov til å gamble på fotballkamper. Det er det gode grunner til. Men klubbene sier mer enn gjerne ja takk til millionene bettingindustrien er villige til å bruke på å være synlig tilstede på kamper. Bettingselskapene tilbyr gjerne langt mer enn andre aktuelle sponsorer, og da er ikke klubbene vonde å be.

Nå har Premier League imidlertid tatt grep. Fra og med 2026/27-sesongen vil det ikke lenger være lov å ha gamblingselskaper som hovedsponsor på drakta. Vedtaket kom denne våren, men klubbene har fått et par sesonger på seg til å finne nye sponsorer som kan pryde brystkassa til spillerne.

Man skulle jo tro at Brentford ville være først i køen av klubber som dropper bettingreklamen. Men den gang ei. Hollywood Bets skal være blikkfanget på drakta i to sesonger til.

Også her hjemme har idretten et vanskelig forhold til pengespill og tipping. Norsk idrett finansieres i stor grad gjennom tippemidlene. Det norske spillmonopolet gjør selvsagt at vi ikke har den samme floraen av mer eller mindre stuerene aktører som i Premier League. Norsk Tipping er tross alt bundet av et tverrpolitisk mål om en ansvarlig spillpolitikk og må jobbe med det som utgangspunkt.

Likevel kommer vi ikke forbi det faktum at Norsk Tipping er en uløselig knyttet til norsk idrett. Det er tross alt ikke så mange år siden Eliteserien het Tippeligaen. Tippekampen på statskanalen er utgangspunktet for nordmenns usedvanlig sterke forhold til engelsk fotball.

Selv om alle i Norges Idrettsforbund er opptatt av å redusere skadelig tipping, er den harde realiteten at hele den norske idrettsbevegelsen er helt avhengig av at folk spiller bort pengene sine. Jo mer penger folk bruker på Lotto, Oddsen og Flax-lodd, jo mer penger blir det til idrettslag, frivilligheten og andre gode formål.

Gjennom grasrotandelen kan du til og med selv velge hvilken klubb eller forening som skal nyte godt av at du bommer på tippekupongen. Slik kan du spille bort penger med god samvittighet.

Ivan Toney ble offer for en industri idretten både tar avstand fra og omfavner med åpne armer. Når han kommer tilbake til fotballen kommer han til å være omgitt av bettingreklame på alle kanter. Det er som å insistere på at en tørrlagt alkoholiker må begynne å jobbe i kassa på Vinmonopolet.