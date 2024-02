Nå er det tid for å vise at vi fortsatt står for lovnaden vi ga til folket.

Året 2023 vil i all overskuelig fremtid fremstå som annus habilitas – habilitetsåret.

Skal tilliten til demokratiet gjenopprettes, må Stortinget nå unngå politisk spill og samle seg om et vanntett lovverk som hindrer nye habilitetsskandaler i fremtiden.

Tilliten til regjering og Stortinget er dalende. Det er en skremmende utvikling.

For å gjenopprette tilliten til demokratiet, må vi være villige til å kaste noen av våre politikerprivilegier på bålet og med stein på stein gjenoppbygge grunnmuren. Første eksamen blir når Stortingets kontrollkomité skal levere sin dom, eller egentlig lærdom, over habilitetsskandalene 27. mars.

Gjennom våren, sommeren og høsten i fjor kom skandalene som perler tredd på en snor. Aksjehandler og utnevnelse av venner til styreverv preget sommeren. Før valget hadde to statsråder allerede gått av på bakgrunn av habilitetsbruddene.

Men den mest alvorlige saken kom først etter valget. Erna Solbergs ektemann hadde gjennom alle de åtte årene Solberg var statsminister handlet aksjer og spekulert i aksjemarkedet for millioner av kroner. Hun har ikke hatt kontroll på sin egen habilitet, og hun har heller ikke gjort jobben med å sørge for å ha orden.

BER OM GREP: Rødts Seher Aydar ber sine stortingskolleger om å gjøre det som trengs for å gjenopprette tilliten til politikerne. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Solberg visste at hennes ektemann eide Hydro-aksjer til 150.000 til 200.000 kroner mens hun tok viktige avgjørelser av betydning for selskapet. Ektefellen handlet aksjer i Hydro to ganger mens statsministeren satt på innsideinformasjon og 19 ganger mens hun hadde forretningssensitiv informasjon.

Avsløringene avdekka gråsoner og hull i regelverket for aksjekjøp og habilitet som fikk oss alle til å våkne. Alle partier, fra Rødt til Frp, samlet seg sammen om et felles mål, nemlig å rette opp i habilitetskrisa og gjenopprette tilliten til demokratiet hos folk. Nå er det tid for å vise at vi fortsatt står for lovnaden vi ga til folket.

Vi må ha et tydelig og transparent regelverk på tvers av skiftende regjeringer, med demokratisk forankring, og et regelverk som er vanskelig å misforstå eller misbruke. Å forbedre reglene er et politisk ansvar.

Vårt mål er å gjennomføre en tiltakspakke for demokratiet. Det innebærer å forby aksjekjøp fra medlemmer i regjeringa, og deres ektefeller, samt krav om felles og bedre rutiner for habilitet i de ulike departementene. Det bør bli et tydelig krav om journalføring av habilitetsvurderinger, både for parlamentarisk kontroll, og for at mediene og offentligheten skal kunne ettergå opplysninger.

Regelverket for aksjehandel må strammes opp, og det må bli vanskeligere å bryte reglene. Det nytter ikke at toppolitikere har privilegiet med å unnskylde eventuelle feil med «jeg visste ikke», slik Erna Solberg har forsøkt på.

Vi som er valgt av folket, må innse at for å gjenetablere tilliten vi en gang hadde, må vi også være villige til å gi fra oss noen av de mange politikerprivilegiene vi besitter i vårt verv.

Det siste årets avsløringer om habilitet har vist oss hvordan noen i maktposisjoner tror de bare kan beklage seg ut av feil de har gjort, slik som Solberg har prøvd på.

Dette kan folk bare drømme om i møte med Nav eller andre offentlige institusjoner.

Denne saken handler ikke lenger bare om enkeltpolitikere. Det handler om tilliten til demokratiet. Folk som sliter aller mest møtes ofte av statens jernhånd, mens opplevelsen av at maktpersoner slipper unna med en fattig beklagelse kan bidra til en større tillitskrise. Vi skal ikke ha et samfunn der vanlige folk, syke, trygda og fattige blir møtt med mistillit og forfølgelse, mens rike og mektige blir møtt med blind tillit og stor forståelse.

Nettopp derfor er det viktig at Stortinget nå både går inn i enkeltsakene, men ikke minst følger opp vår lovnad til folket om at gråsoner og mangler i regelverket skal farges og tettes.

Sakene om inhabilitet og aksjesalg understreker nødvendigheten av et grunnleggende politisk ansvar, og vi må nå sette alle krefter inn for å gjenreise tilliten til demokratiet. For et fungerende demokrati er det helt fundamentalt at Stortinget – de folkevalgte – har kontroll over regjeringen, også når det kommer til rammene for habilitet og aksjesalg.

Dette må på plass for at ikke liknende feil skjer igjen.

Tillit er ikke en selvfølgelighet, den kan svekkes og slå sprekker. Signalene vi får er alvorlige, og det kreves at vi folkevalgte gjør et omfattende arbeid for å gjenreise tillitten til demokratiet hos folk.

Rødt skal jobbe for at 2024 blir et annus fides – tillitens år.