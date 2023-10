Forhåndstipsene er gjort til skamme

ROSER REDNINGSAKSJONEN: TV 2s hockeyekspert Jan André Aasland er imponert over jobben som er gjort på Lillehammer det siste året. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

I julen 2022 lå Lillehammer Ishockeyklubb med brukket rygg. Et massivt økonomisk rot gjorde at fremtiden så bekmørk ut, mens de med hjerte for klubben følte seg sveket av ledelsen.



Etter å ha blitt slått av Storhamar 30. desember 2022 var det flere Lillehammer-spillere som takket supporterne for støtten med tårevåte øyne. De visste ikke om klubben ville overleve sesongen.

Da nyheten om Lillehammers økonomiske problemer sprakk, ble det ganske fort klart at lønnsutgiftene i klubben måtte reduseres kraftig.

Flere store profiler dro videre og lettet på de økonomiske forpliktelsene, mens salgene av Sverre Rønningen og Trym Gran til nettopp Storhamar bidro med gode kroner inn i klubbkassa.

Etter hvert som sesongen gikk og sommeren nærmet seg, ble det også gjort nødvendige og smarte valg i administrasjonen og styret.

Det var her Lillehammer hadde satt seg i en knipe og det var her det måtte ryddes opp først.

VIKTIG: Lars Bergseng har vært blant Lillehammer viktigste menn i jobben med å redde klubben og sette ny kurs. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

De nye kreftene som har kommet inn, med styreleder Per Olav Andersen og sportssjef Lars Bergseng i spissen, var akkurat det de trengte.

Dagens styre har en bedre sammensettning av kompetanse hva gjelder sport og kommersielt arbeid. Det er en viktig faktor i dagens idrett å kunne se at disse tingene henger sammen.

De nye imponerer

Budjettmessig er Lillehammer ganske likt nå som da de startet opp sesongen i fjor, men man blir fortsatt imponert over de nye spillere de har fått inn.

Samtidig har andre spillere, som Alexander Reichenberg, funnet seg selv igjen. Sist men ikke minst, så ser andre spillere ut som helt nye versjoner av seg selv.

Det har vært et stort kollektivt løft, takket være en stor arbeidsinnsats fra klubbledelsen og trenerteamet. Og alle rapporter som kommer fra Lillehammer, tyder på at de har klart å finne forsterkninger som passer godt inn med resten av spillergruppa.

Da klubben skulle finne ny hovedtrener i sommer, falt valget på tsjekkiske Jakub Petr.

Daniel Sørvik og trenerkollega Jakub Petr har lyktes godt med å få laget samspilt tidlig i sesongen. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Han fikk med seg tidligere Vålerenga-back Daniel Sørvik som assistent. De har gjort tydelige endringer i Lillehammers spill, fra å være litt passivt med et stort defensivt fokus, til å sette høyere fart fremover i banen og sette motstander under hardt press.

Stilskiftet ser ut til å passe laget godt, for Lillehammer har vært årets positive overraskelse så langt.

Nesten ingen, meg selv inkludert, hadde særlig tro på dette prosjektet før sesongen. Lillehammer skulle ikke være i nærheten av de antatte topp 6. Forhåndstipsene er foreløpig gjort til skamme. I skrivende stund ligger de på 4. plass og imponerer både av og på isen.

Klart for folkefest

Alle som har vært involvert i snuoperasjonen fortjener heder og ære for den jobben som er gjort så langt.

Med Lillehammer-øyne føles 30. desember 2022 ut som en evighet siden. 28. oktober 2023 blir en ny merkedag for klubben.

Igjen er det Storhamar som står på andre siden av isen. Det er ventet fullt hus i Håkons Hall, med 10.000 på tribunen.

SKAL FYLLES: Håkons Hall er ventet å skulle fylles med over ti tusen tilskuere lørdag. Foto: Geir Olsen

Hockey Classic er en begivenhet for hele norsk ishockey. Ikke minst er det en god inntektskilde som lar klubben bygge videre på et nytt fundament.

Men de må tåle at Storhamar er favoritter foran folkefesten. De gule og blå fra Hamar topper tabellen i EHL og står med 10 strake seirer. Hockey Classic blir dermed den ultimate testen til «nye Lillehammer».

Vinner de denne, med hele bygda til stede, vil OL-byen bli snudd på hodet.

De kan uansett være stolte av snuoperasjonen til byens ishockeyklubb.