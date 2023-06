Foresatte kan ikke velge bort pride

I et innlegg til TV 2 skriver Abdelhak Abdellaoui at pride og temaer om kjønn og seksualitet ikke skal være en del av opplæringen i skolen.

Det er vi uenig i, og det er heller ikke noe foresatte kan velge bort.



Menneskeverd er en av seks verdier som skal prege opplæringen, og temaer knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold er en del av flere fag.

Vi vet at kunnskap minsker avstand.

Kunnskap om mangfold bidrar til å skape et trygt skolemiljø for alle, uavhengig av hvem man forelsker seg i, hvordan vi velger å uttrykke vår identitet eller hvilken familie vi er en del av.

Naturlig tema i skolen

Abdellaoui mener at det ikke er rart at foreldre reagerer kraftig på innholdet i skolen.

Skolene i Oslo markerer pride på forskjellige måter, og vi tilpasser opplæringen til de ulike elevene.

Mange av de minste elevene tegner regnbueflagget, og mange snakker om hva mangfold betyr.

Noen ble preget av fjorårets angrep.

For de større elevene er det derfor naturlig å diskutere mangfold ut ifra denne type hendelser.

Osloskolen er en del av det samfunnet vi lever i.

I juni preger pride bybildet, og det er derfor naturlig at dette også er tema i skolen.

Vi bruker pride som en anledning til å jobbe for verdier som mangfold, menneskeverd, toleranse og respekt for andre.

Skal være trygt for alle

Osloskolen er mangfoldig og i våre klasserom har vi mange ulike barn og ansatte med forskjellig bakgrunn.



I klasserommene våre sitter det elever som har to mødre eller fedre, elever som er usikre på egen seksualitet og elever som er redde for at mennesker de er glade i skal bli utsatt for hat eller hets.

Det er skeive som har Osloskolen som sin arbeidsplass og som kanskje er usikre om de kan være seg selv på jobb og i møte med foresatte.

Vi jobber hele tiden for at Osloskolen skal være et trygt sted for alle.

Det gjør vi blant annet ved å lære elevene om at vi alle er forskjellige, og at vi må ha rom for å akseptere variasjon og ulikheter.

Mangfold er et viktig tema gjennom hele skoleåret.

Det gjelder både kjønn- og seksualitetsmangfold, og mangfold knyttet til kultur, etnisitet og religion.

Alle våre 90 000 elever og 17 000 ansatte har rett til å være seg selv.

Derfor er det viktig å markere pride og mangfold i juni.

Dette er vår måte å vise at det er hjerterom i alle klasserom.

