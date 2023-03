«Forbyr de dette, må strendene stenges»

Norge har verdens strengeste solariumsregler.

Vi har de «svakeste» solariene (UV Type3) og omfattende kontroller - ingen andre land har denne kombinasjonen.

Likevel krever Kreftforeningen og Direktoratet for stråling og atomvern skjerpende tiltak overfor næringen når regjeringen legger frem sin folkehelsemelding.

Blant forslagene som er kommet inn er et totalforbud, et markedsføringsforbud, og tydelig merking av solsengene med kreftadvarsel.

Vi i bransjen kan ikke tenke oss at regjeringen plutselig kommer med tiltak som ikke sendes ut på høring.

Merking med kreftadvarsel

De som foreslår slike tiltak, kan ikke ha vært på et solstudio selv.

Alle solsentre har advarselsmerker på solsengene og lett synlige A4-advarselsplakater laget av direktoratet for stråling og atomvern.

Det ble lovpålagt for mange år siden.

Dette ble også kontrollert av de fleste kommunene i fjor. Brun og blid fikk da flere steder pålegg om å flytte disse plakatene 30-40 cm høyere på veggen.

I rapportene som DSA legger ut er nok dette regnet som avvik, slik at det gir dårligst mulig inntrykk av bransjen.

Markedsføringsforbud

Dette høres veldig ulogisk ut.

Da må man samtidig forby markedsføring av røkt kjøtt, salt fisk, prosessert mat og veldig mye annet som utgjør et vesentlig større helseproblem.

Og, hvorfor skal man da kunne markedsføre sydenreiser, hvor de fleste solforbrenninger oppstår?

Vi tror ikke at et markedsføringsforbud vil hindre de som bruker solarium å fortsatt benytte tilbudet.

Det vil også være svært vanskelig å definere hva som er markedsføring eller ikke.

Totalforbud

Solen ute og solarium er bra i små mengder, men man må unngå å bli solbrent.

I et solstudio finnes doseringsanvisninger og utallige advarsler om å tilpasse solingstiden etter ens egen hudtype – det finner man ikke på stranden eller i syden.

Direktoratet for stråling og atomvern fastsatte selv for en tid tilbake hvilken effekt et solarium kan ha. Nå bruker de fleste EU-land samme regelverk.

Norge har fortsatt den strengeste lovgivningen.

Gjentatte tilfeller av solbrenthet fra utesol eller innesol kan på sikt forårsake føflekkreft hos noen få mennesker.

Kreftregisterets statistikk viser at det er stor overvekt av menn over 50 som får denne krefttypen – de er ikke de største brukerne av solarium.

Hvis solarium skal forbys, bør man samtidig forby sydenreiser og stenge norske strender om sommeren.

Kreftforeningen og Statens strålevern liker verken solen eller solarium.

Kanskje det beste ville vært at vi stengte oss inne hele livet og spiste piller og fisk med økende mengde giftstoffer i stedet for å få de livgivende solstrålene som alle planter, dyr og mennesker er skapt for å leve i.

«Sunn fornuft» og «alt med måte» er uttrykk som snart ikke finnes i et mer og mer regulert samfunn.

18-årsgrense

Vi har også en 18-årsgrense. Det har vært mye diskusjoner i det siste om at det er enkelt å sole seg for dem er under 18 år. Dette stemmer ikke.

For at noen under 18 år skal kunne sole seg hos oss, så MÅ solingstiden kjøpes av voksne over 18 år.

Dette skjer nok noen få ganger, men det skjer langt oftere at personer under 18 år kan skaffe seg alkohol ved at voksne kjøper til dem

Det er ikke 18-årsgrense på å sole seg i syden eller i Norge om sommeren.