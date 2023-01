Forbudet er blitt tullete

Det burde være fullstendig uproblematisk for serveringssteder å bli tagget av andre privatpersoner på sosiale medier.

Reklame for alkohol har lenge vært et kontroversielt tema i Norge.

Forbudet var lite hensiktsmessig i 1989 da den ble vedtatt, og har enda mindre hensikt i dag.

Jeg har ennå til gode å se folk bli alkoholisert av emojis og tags på sosiale medier.

Trenger kulturendring

Den siste tiden har Helsedirektoratet truet et bryggeri med bøter.

Årsaken er at kundene deler bilder av pils de kjøper fra dem, uten at bryggeriet selv er klar over at kundene deler bilder av produktet.

Utesteder får prikk av skjenkekontrollen fordi man har brukt alkohol relaterte-emojier.

I Norge har vi en tendens til å «ta» folk som driver butikk.

Enten om det er snakk om et bryggeri, eller andre typer bedrifter.

Istedenfor å forenkle, velger man å drukne bedrifter i unødvendige skatter og reguleringer.

Alle bedrifter er avhengig av å markedsføre seg selv og få nye kunder.

Bransjen er ikke unik der.

Det er ikke nok å bare modernisere alkoholloven.

Vi må ha en kulturendring i Norge hvor vi slutter å gjøre hverdagen krevende for mennesker som prøver å lykkes.

Forenkle, ikke forverre

Mennesker som jobber i bryggerier og innen denne bransjen, brenner for å tilby norske produkter av høy klasse.

Vi må slutte å diskriminere norske bedrifter, og heller jobbe mot å forenkle hverdagen til folk som skaper arbeidsplasser.

Ikke forverre den.

For mens norske bedrifter trues med bøter og prikker som følger av forbudet, kan aviser hver uke dele tips om rimelig vin til fredagstacoen.

Og utenlandske konkurrenter kan reklamere for produktene sine til det norske markedet gjennom internett.

Helsedirektoratet og skjenkekontrollen bør bruke tiden sin på viktigere oppgaver, enn å arrestere bedrifter for emoji-bruk.

