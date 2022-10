Forbereder seg på krig mot Russland

De som jobber i forsvarsalliansen er forberedt på at krigen i Ukraina kan spre seg, og at enkelte NATO-land eller hele NATO i verste fall vil komme i direkte konfrontasjon med Russland.

– Vi lever i en svært farlig tid, sier en amerikansk NATO-kilde til TV 2.

– Nå vil det være helt uansvarlig å ikke være klare for Vladimir Putins neste trekk, sier en annen kilde i forsvarsalliansen.

Presset mot Putin øker

Både i den militære og den politiske ledelsen er det en viss frykt for hva Russlands president vil foreta seg i tiden fremover. Putin er presset opp i et hjørne. Om det gjør ham farligere eller ikke, vet man egentlig ikke. I NATO jobber etterretningsanalytikere på spreng for å forsøke å forutse den videre utviklingen av krigen i Europa.

President Vladimir Putin under feiringen av at deler av Ukraina nå i følge Kreml er russisk territorium. Foto: SPUTNIK

Vladimir Putins innkalling av reservestyrker har trolig svekket hans status blant en del russere. Krigsappetitten ser ut til å dale. Menn i krigsdyktig alder har flyktet ut av landet, og protestene har vært mange.

Det representantene for de forskjellige NATO-landene diskuterer seg imellom er om det økende presset gjør Putin farligere. Eller om det rett og slett øker sjansene for en regimeendring i Kreml. Spørsmålet er hvor smertegrensen går for president Putins viktigste støttespillere.

Russland taper terreng

På slagmarken presses russerne hardt tilbake. Mange vestlige militær-strateger har latt seg overraske over den manglende slagkraften russiske militære styrker har vist gjennom hele krigen.

Under sin seierstale i Moskva sist fredag, truet Vladimir Putin igjen med at alle midler vil bli vurdert brukt om den delen av Ukraina som Putin nå hevder er en del av Russland kommer under angrep. I det ligger muligheten for å vurdere bruk av taktiske atomvåpen.

Å bruke noen av disse mot mål i Ukraina vil ifølge USAs president Joe Biden utløse en voldsom reaksjon fra Vesten. Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan understreker advarselen fra USA med at bruk av atomvåpen vil få «katastrofale konsekvenser».

Tidligere CIA-sjef David Petraeus med tydelig advarsel til Putin. Foto: Luca Bruno

Amerikanerne er tydelige

Søndag sa tidligere CIA-sjef og general David Petraeus i et intervju med den amerikanske TV-kanalen ABC at Russlands konvensjonelle styrke i Ukraina vil knuses om atomvåpen blir brukt.

– Det vil være så forferdelig at det må bli en respons, sa Petraeus.

Dette hører Putin og kretsen rundt ham. Den støtten Kreml føler at de har fått fra Kina kan komme under ekstremt press hvis atomvåpen blir brukt. Det vet de også i Moskva.

Vladimir Putin har vist at han vet hvor det går noen røde streker for NATO. Russiske styrker har avstått fra å angripe Ukrainas forsyningslinjer som går gjennom nabolandet Polen.

Mengden med vestlige våpenleveransene til ukrainske styrker er enorm. I NATO-hovedkvarteret blir de forskjellige medlemslandenes bidrag koordinert.

Beredskapen økes i Europa

Omtrent samtidig med at en gassrørledning fra Norge til Polen og Danmark ble åpnet i forrige uke, ble det registrert flere lekkasjer på tre rørledninger mellom Russland og Europa. Etter alt å dømme som resultat av sabotasje. Russland skylder på USA, men her i NATO-hovedkvarteret er mistanken først og fremst rettet mot Russland.

En kilde peker på at rørlekkasjene skjedde i internasjonalt farvann, og at det kan være for å teste hvordan NATO vil reagere. Nå er Norge Europas viktigste gassleverandør.

Deler av disse rørene går i internasjonalt farvann, og det gjenstår å se hvordan NATO eventuelt vil reagere hvis disse rørene blir utsatt for angrep og det viser seg at Russland står bak.

Generalsekretær Jens Stoltenberg var fredag helt tydelig på hvordan dette ville oppfattes. På Twitter skrev han at «tilsiktede angrep på alliertes kritiske infrastruktur vil bli møtt med en samlet og tydelig respons».

Generalsekretær Jens Stoltenberg er bekymret over utviklingen.

Forsvaret vokter norske installasjoner

I hele NATO er beredskapen økt som følge av Russlands angrepskrig mot nabolandet og annekteringen av deler av Ukraina. Frykten for at krigen vil spre seg er merkbar.



Norge har sendt soldater til Litauen og i Norge bidrar nå militære styrker med vakthold på olje- og gassinstallasjoner til lands og til vanns.

Putins forsøk på å svekke koalisjonen av land som pøser våpen, ammunisjon og penger inn i det ukrainske militærapparatet har så langt strandet. Han valgte å utløse en energikrise i Europa som svar på sanksjoner og våpenstøtte til Ukraina.



Så langt ser det ut til at koalisjonen holder sammen, til tross for at krigen koster oss alle noe.