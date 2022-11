Fødselsomsorgen i Norge ER god

Jeg er alltid lydhør for tilbakemeldinger når politikk ikke fungerer.

Det er ikke riktig som Ida Lindtveit Røse (KrF) påstår, at fødselsomsorgen i Norge nedprioriteres.

Norge er et av verdens beste land å føde i. Svangerskaps- og fødselsomsorgen her i landet holder svært høy kvalitet i internasjonal sammenheng, og de fleste er fornøyde med fødsels- og barselomsorgen.

Vi må hele tiden arbeide for at kvinner som føder skal få en trygg og positiv opplevelse av fødsel- og barseltilbudet.

Det er viktig at det er tilstrekkelig med jordmødre i sykehus og i kommunene, slik at de kan utføre jobben sin på en god og forsvarlig måte.

Helseforetakene skal ha en fødselsomsorg med god kvalitet, og de jobber kontinuerlig med å ha tilstrekkelig kvalifiserte fagfolk til stede for å ivareta det.

Jeg har tillit til at de sørger for et trygt og godt fødetilbud i hele landet.

Det er et stort behov for jordmødre, og i perioder kan arbeidssituasjonen være utfordrende i fødeavdelinger med døgnkontinuerlig drift.

Flere steder opplever fødeavdelinger og helsestasjoner at det er vanskelig å rekruttere tilstrekkelig fagfolk.

Jobber aktivt med

God fødselsomsorg avhenger av at vi har nok jordmødre, både i kommuner og i fødeavdelinger på sykehus.

Det er utfordringer vi jobber aktivt med, blant annet med å utdanne flere.

Til neste år fortsetter vi satsingen og foreslår å bruke 199 millioner kroner på å utdanne blant annet flere spesialsykepleiere og jordmødre.

Ved å øke antallet studieplasser og utdanningsstillinger styrker vi laget rundt den fødende, og vi gjør tilgangen på fagfolk bedre.

Lindtveit Røse beskriver en situasjon hvor jordmødre sier opp jobbene sine fordi de ikke lenger orker å springe beina av seg.

Hun peker på at det er for lav grunnbemanning.

Det hun unnlater å si, er at Krf som regjeringsparti var ansvarlig for generelle ostehøvelkutt i sykehusene gjennom Erna Solbergs flate ABE-kutt i åtte år.

Det har vi fjernet, samtidig som vi i forslag til statsbudsjett foreslår å redusere den innsatsstyrte finansieringen slik at sykehusene får en større andel grunnfinansiering.

Opptrappingsplan

Slik kan de styrke bemanningen der skoen trykker.

Regjeringen har også varslet en gjennomgang av svangerskaps-, føde- og barseltilbudet.

Gjennomgangen skal blant annet ta for seg bemanning, følgetjeneste, heltidsstillinger og finansiering av fødeavdelingene.

Vi foreslår å styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten i 2023, og vil samtidig fortsette styrkingen gjennom en konkret opptrappingsplan som utarbeides i samarbeid med kommunene.

Men Krf-politikeren burde først feie for egen dør, før hun feilaktig kritiserer denne regjeringen for å ikke gjøre noe.

Vi skal hver dag forsvare og utvikle føde- og barseltilbudet, sånn at Norge også fremover vil være verdens beste land å føde i.

