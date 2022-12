Flere må bli flinkere til å be om sosialhjelp

Hvis du ikke er en naver i løpet av livet, har du langt over middels god helse og har aldri slitt med å få deg jobb.

VIL FJERNE SKAMMEN: NAV-direktør Hans Christian Holte mener flere må tørre å be om hjelp fra NAV. Foto: Kåre Breivik / TV 2

De aller fleste av oss får penger fra Nav gjennom livet. Nå er det mange som kan trenge råd og økonomisk støtte.

Men ikke alle tør å spørre om hjelp.

Frykter flere ikke tar kontakt

Det er mange som sliter økonomisk nå. Nye tall som vi har hentet inn fra kommunene, viser at det har vært en 18 prosent økning i søknader om sosialhjelp det siste året.

Hjelp til flyktninger fra Ukraina utgjør en stor del av økningen, men flere kommuner melder at lavinntektsgrupper som tidligere så vidt fikk endene til å møtes, nå søker sosialhjelp fordi pengene ikke strekker til lenger.

NAV-DIREKTØR: Hans Christian Holte er direktør i NAV og ønsker at flere skal tørre å ta kontakt for å be om hjelp i krevende økonomiske tider. Foto: Aage Aune / TV 2

Blant dem er barnefamilier og enslige.

Kommunene forventer at flere kommer til å slite økonomisk denne vinteren, og er bekymret for at noen av dem som trenger hjelp, lar være å ta kontakt med Nav fordi de opplever det som skamfullt.

TV 2 hadde nylig en sak som handler om at mange som opplever en økonomisk krise skjuler det for omverdenen og lar være å søke hjelp fordi de skammer seg.

Jeg har sett lignende reportasjer i flere medier, og har hørt om mennesker som er engstelige for å bli stemplet som navere.

Men det er ingen grunn til å skamme seg over å få penger fra Nav. Det er det nemlig veldig mange av oss som får i løpet av livet.

9 av 10 på min alder har fått penger fra Nav i minst én periode. Sannsynligheten er stor for at du som leser dette har navet minst én gang.

Alle kan søke sosialhjelp

Hvis du ikke er en naver, har du langt over middels god helse og har aldri slitt med å få deg jobb. Da tilhører du unntaket og ikke regelen.

Hvis man skulle skammet seg over å få penger fra Nav, er det en stor del av befolkningen som skulle vært skamfulle.

Nav er fellesskapets sikkerhetsnett til bruk for dem som havner i vanskelige livssituasjoner.

Alle kan søke økonomisk sosialhjelp hvis de mangler penger til å forsørge seg selv, og alle har rett på en individuell vurdering av søknaden sin.

De kan søke om støtte til å betale levekostnader, det vil si utgifter til mat, bolig, strøm, klær og lignende.

Utgifter til lege, psykolog, tannlege og viktige legemidler regnes også som levekostnader som man kan søke om å få dekket. Det er også mulig å søke støtte til feiring av høytider som jul.

De ansatte i Nav hjelper mennesker som strever med å få endene til å møtes hver eneste dag.

Skal stille mindre krav

For noen dager siden fikk vi en ny veileder fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet som er tilpasset dagens situasjon og dem som søker hjelp hos oss nå.

Den understreker retten alle har til individuell behandling, og at Navs ansatte skal bruke faglig skjønn. Veilederen anbefaler at Nav-kontorene stiller mindre krav til dokumentasjon og er tilbakeholdne med å kreve salg av eiendeler hvis behovet for hjelp er kortvarig.

Vi vet at noen av dem som strever økonomisk, kan ende opp med å dra kredittkortet eller finne andre kortsiktige løsninger for å kunne betale regninger eller kunne feire jul.

Det kan føre til at de økonomiske problemene forverrer seg på sikt.

Derfor er det så viktig at de som strever med å få endene til å møtes tar kontakt med oss så tidlig som mulig.

Nav kan hjelpe med gjeldsrådgiving og løsninger som varer lenger enn matkassene fra de frivillige organisasjonene, som gjør en stor og viktig jobb denne tiden.

Jeg oppfordrer alle som strever nå om å tørre å spørre om hjelp.